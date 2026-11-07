Şarjı uzun giden laptop önerileri: Aynı koşullarda gerçek pil testleri

Yapay Zeka Özeti:
- Gün boyu prizden uzak çalışmak isteyenler için gerçek pil testi sonuçları yayınlandı. Testlerde MSI Prestige 14 Flip yaklaşık yirmi saatlik pil ömrüyle öne çıkarken Apple MacBook Pro on sekiz saati aştı. Taşınabilir yapısıyla dikkat çeken Dell XPS 14 ile ASUS ExpertBook modelleri ise on altı saatin üzerinde kullanım süresi sundu. Laptop seçerken üretici beyanları yerine bağımsız test sonuçlarını dikkate almak gerekiyor.
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Laptop seçerken işlemci, ekran ve depolama kapasitesi kadar pil ömrü de önemli bir kriter olarak öne çıkıyor. Özellikle gün içinde sık seyahat eden, üniversitede ders çalışan veya ofis dışında çalışmak zorunda kalan kullanıcılar, tek şarjla mümkün olduğunca uzun süre kullanılabilen bilgisayarları tercih ediyor. Ancak üreticilerin açıkladığı pil süreleri, gerçek kullanım koşullarında her zaman aynı sonuçları vermiyor. Peki, pil ömrü en uzun laptop hangisi? Şarjı uzun giden laptop seçeneklerini belirlemek için farklı markaların modellerini ve pil ömürlerini karşılaştırdık. İşte uzun pil ömürlü laptop önerileri:
|Model 💻
|Kategori 📜
|Fiyat 💵
|Casper Excalibur G915
|Oyun laptopu
|169.629 TL
|Casper Nirvana S100
|Günlük kullanım
|63.878 TL
|Apple MacBook Pro M5 Max
|Profesyonel kullanım
|288.199 TL
|ASUS ExpertBook Ultra B9
|İş laptopu
|187.999 TL
|Dell XPS 14
|Premium ultrabook
|251.811 TL
|MSI Prestige 14 Flip AI+
|2'si 1 arada laptop
|139.999 TL
Uzun süre prizden uzakta çalışmak isteyen kullanıcılar için pil kapasitesi, işlemci verimliliği ve ekran özellikleri birlikte değerlendirilmelidir. Casper Excalibur G915, oyun odaklı donanımını uzun video oynatma süresiyle birleştirirken Casper Nirvana S100, günlük işler ve ofis uygulamaları için daha erişilebilir bir alternatif sunuyor. Apple MacBook Pro M5 Max ise profesyonel iş yüklerinde yüksek performans ve taşınabilirliği bir araya getiriyor.
1️⃣ Casper Excalibur G915 (G915.356H-EQ70X-C)
Uzun pil ömürlü laptop arayan ve oyun performansından vazgeçmek istemeyen kullanıcılar için Excalibur G915, güçlü donanımını kontrollü enerji tüketimiyle bir araya getiriyor. İçerisinde bulunan GeForce RTX 5070, üst seviye oyunlarda yüksek performans sergilerken 16 inç'lik yüksek yenileme hızlı ekranı ise deneyimi zenginleştiriyor.
- İşlemci: Intel Core Ultra 7 356H, 16 çekirdekli işlemci
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, 8 GB GDDR7 bellek
- Bellek: 64 GB DDR5 RAM, 4.800 MHz
- Depolama: 1 TB PCIe 4.0 M.2 NVMe SSD
- Ekran: 16 inç, 1920 × 1200 çözünürlük, IPS panel, 165 Hz yenileme hızı, 350 nit parlaklık
- Pil: 80 Wh, 4 hücreli batarya; 2K video oynatmada 8 saat 30 dakika
- Bağlantılar ve tasarım: Wi-Fi 6, RGB aydınlatmalı Türkçe Q klavye, alüminyum alaşımlı kasa, 2,3 kg ağırlık
2️⃣ Casper Nirvana S100 (S100.1362-DQ00A-G-F)
Sınıfında pil ömrü en uzun laptop modelleri arasında olan cihaz, 8 saatten daha uzun batarya ömrü sunuyor. Bununla birlikte 16 inç, 1920 × 1200 çözünürlük ekranında da hem ofis hem de günlük kullanım için oldukça yeterli bir deneyim vadediyor.
- İşlemci: Intel Core i7-13620H, 10 çekirdek ve 16 iş parçacığı, 4,9 GHz'e kadar turbo frekans
- Grafik birimi: Intel UHD Graphics dahili grafik birimi
- Bellek: 32 GB DDR5 RAM, 4.800 MHz; iki bellek yuvası
- Depolama: 1 TB PCIe 4.0 M.2 SSD, 5.000 MB/sn'ye kadar okuma ve 4.500 MB/sn'ye kadar yazma
- Ekran: 16 inç, 1920 × 1200 çözünürlük, 16:10 en-boy oranı, IPS panel, 300 nit parlaklık
- Pil: 54,72 Wh, 3 hücreli batarya; 8+ saate kadar çalışma süresi
- Bağlantılar ve tasarım: Wi-Fi 6, USB-A, USB-C, HDMI, Bluetooth, parmak izi okuyucu, arkadan aydınlatmalı klavye, alüminyum kasa, 1,8 kg ağırlık
3️⃣ Apple MacBook Pro
En iyi pil ömrüne sahip laptop seçeneklerinden biri olarak değerlendirilebilecek MacBook Pro M5 Max, bağımsız testlerde de güçlü sonuçlar veriyor. Notebookcheck'in 150 nit ekran parlaklığında gerçekleştirdiği Wi-Fi web gezintisi testinde 18 saat 31 dakika pil ömrü ölçüldü.
- İşlemci: Apple M5 Max, 18 çekirdekli CPU; 6 süper çekirdek ve 12 performans çekirdeği
- Grafik birimi: 32 veya 40 çekirdekli GPU seçenekleri; donanım hızlandırmalı ışın izleme
- Bellek: 36 GB'tan 128 GB'a kadar birleşik bellek seçenekleri; 460 veya 614 GB/sn bellek bant genişliği
- Depolama: 2 TB SSD; 4 TB ve 8 TB seçenekleri
- Ekran: 16,2 inç Liquid Retina XDR, 3456 × 2234 çözünürlük, ProMotion ile 120 Hz'e kadar yenileme hızı
- Pil: 100 Wh; Apple'a göre 16 saate kadar kablosuz internet ve 22 saate kadar video oynatma
- Bağlantılar ve tasarım: Thunderbolt 5, HDMI, SDXC kart yuvası, MagSafe 3, Wi-Fi 7, Bluetooth 6; Uzay Siyahı ve Gümüş renk seçenekleri
4️⃣ Asus Expertbook Ultra B9
14 inç Tandem OLED ekranı 2880 × 1800 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve HDR içeriklerde 1400 nit tepe parlaklığı sağlıyor. Böylece mobil çalışma için taşınabilirlik, ekran kalitesi ve uzun çalışma süresini bir araya getiriyor.
- İşlemci: Intel Core Ultra X7 358H, 16 çekirdekli işlemci
- Grafik birimi: Intel Arc B390 entegre grafik birimi
- Bellek: 32 GB LPDDR5X RAM
- Depolama: 1 TB PCIe 4.0 SSD
- Ekran: 14 inç Tandem OLED, 2880 × 1800 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, HDR içeriklerde 1400 nit tepe parlaklığı
- Pil: 70 Wh batarya; web gezintisi testinde 16 saat 5 dakika
- Bağlantılar ve tasarım: Wi-Fi 7, Thunderbolt 4, USB-A, HDMI, yaklaşık 0,99 kg ağırlık
5️⃣ Dell Xps 14
Notebookcheck'in 150 nit ekran parlaklığında gerçekleştirdiği Wi-Fi web gezintisi testinde Dell XPS 14, 16 saat 45 dakika pil ömrü sundu. Dell'in kendi laboratuvarında OLED ekranlı konfigürasyon için açıkladığı video akışı süresi ise 24 saate kadar çıkıyor. Bataryası uzun giden laptop arayanlar için tavsiye ediliyor.
- İşlemci: Intel Core Ultra X7 358H, 16 çekirdekli işlemci
- Grafik birimi: Intel Arc B390, 12 Xe3 grafik çekirdeği
- Bellek: 32 GB LPDDR5X RAM, 9.600 MT/sn
- Depolama: 1 TB PCIe 4.0 SSD
- Ekran: 14 inç OLED, 2880 × 1800 çözünürlük, 20–120 Hz değişken yenileme hızı, dokunmatik ekran
- Pil: 70 Wh; Wi-Fi web gezintisi testinde 16 saat 45 dakika
- Bağlantılar ve tasarım: Wi-Fi 7, Bluetooth 6, üç Thunderbolt 4 bağlantısı, 3,5 mm ses jakı, 100 W USB-C adaptör
6️⃣ MSI Prestige 14 Flip AI+
MSI Prestige 14 Flip AI+, laptop pil testi sonuçlarında da güçlü bir performans gösteriyor. Notebookcheck'in 150 nit parlaklıkta yaptığı Wi-Fi web gezintisi testinde 19 saat 36 dakika, Tom's Guide'ın aynı parlaklık seviyesindeki testinde ise 20 saat 26 dakika ölçüldü. Bu sonuçlar, günlük kullanım için uzun pil ömürlü laptop arayanların yanı sıra öğrenciler için uzun pil ömürlü laptop seçeneklerini değerlendiren kullanıcılar için de dikkate değer.
- İşlemci: Intel Core Ultra 9 386H, 16 çekirdek ve 16 iş parçacığı, 4,9 GHz'e kadar turbo frekans
- Grafik birimi: Intel Graphics entegre grafik birimi
- Bellek: 32 GB LPDDR5X RAM; anakarta entegre bellek
- Depolama: 2 TB PCIe 4.0 NVMe SSD
- Ekran: 14 inç FHD+ OLED, 1920 × 1200 çözünürlük, dokunmatik ekran, yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamı, MSI Nano Pen desteği
- Pil: 81 Wh, 4 hücreli batarya; Wi-Fi web gezintisi testinde 19 saat 36 dakika
- Bağlantılar ve tasarım: Wi-Fi 7, Bluetooth 6, iki Thunderbolt 4, iki USB-A, HDMI 2.1, IR FHD kamera, 360 derece menteşe, 1,37 kg ağırlık
Laptop seçerken pil ömrü konusunda dikkat edilmesi gerekenler
Laptop satın alırken yalnızca üreticinin açıkladığı pil süresine bakmak yeterli değil. Pil ömrü süresi ekran parlaklığı, işlemci yükü, kullanılan uygulamalar, kablosuz bağlantılar ve güç profili gibi birçok etkene bağlı olarak değişiyor. Bu nedenle farklı markaların açıkladığı süreleri doğrudan karşılaştırmak yanıltıcı olabilir.
Cihazın batarya kapasitesi de tek başına uzun kullanım süresi anlamına gelmiyor. İşlemci ve ekranın enerji verimliliği, yazılım optimizasyonu ve soğutma tasarımı da laptop pil performansını etkiliyor. Gerçek kullanım beklentisini belirlemek için bağımsız testlere ve benzer kullanım senaryolarındaki sonuçlara bakmak gerekiyor.
Oyun laptopları yüksek performans sunarken genellikle daha fazla enerji tüketiyor. Bu nedenle oyun oynarken veya yoğun iş yüklerinde pil süresinin belirgin biçimde kısalabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Günlük kullanım, eğitim ve ofis işleri içinse enerji verimliliği yüksek işlemcilere ve daha düşük güç tüketen ekranlara sahip modeller öne çıkıyor.
|Model
|Pil ömrü
|Casper Excalibur G915 (RTX 5070)
|8 saat 30 dakika
|Casper Nirvana S100
|8+ saat
|Apple MacBook Pro M5 Max
|18 saat 31 dakika
|ASUS ExpertBook Ultra B9
|16 saat 5 dakika
|Dell XPS 14
|16 saat 45 dakika
|MSI Prestige 14 Flip AI+
|19 saat 36 dakika
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