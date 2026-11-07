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    Şarjı uzun giden laptop önerileri: Aynı koşullarda gerçek pil testleri

    Şarjı uzun giden laptop arayanlar için gerçek pil testi sonuçlarını ve öne çıkan modelleri karşılaştırdık. İşte farklı kullanım ihtiyaçlarına ve bütçelere uygun uzun pil ömürlü laptop önerileri!

    Laptop seçerken işlemci, ekran ve depolama kapasitesi kadar pil ömrü de önemli bir kriter olarak öne çıkıyor. Özellikle gün içinde sık seyahat eden, üniversitede ders çalışan veya ofis dışında çalışmak zorunda kalan kullanıcılar, tek şarjla mümkün olduğunca uzun süre kullanılabilen bilgisayarları tercih ediyor. Ancak üreticilerin açıkladığı pil süreleri, gerçek kullanım koşullarında her zaman aynı sonuçları vermiyor. Peki, pil ömrü en uzun laptop hangisi? Şarjı uzun giden laptop seçeneklerini belirlemek için farklı markaların modellerini ve pil ömürlerini karşılaştırdık. İşte uzun pil ömürlü laptop önerileri:

    Uzun pil ömürlü laptop modelleri 🔋
    Model 💻 Kategori 📜 Fiyat 💵
    Casper Excalibur G915 Oyun laptopu 169.629 TL
    Casper Nirvana S100 Günlük kullanım 63.878 TL
    Apple MacBook Pro M5 Max Profesyonel kullanım 288.199 TL
    ASUS ExpertBook Ultra B9 İş laptopu 187.999 TL
    Dell XPS 14 Premium ultrabook 251.811 TL
    MSI Prestige 14 Flip AI+ 2'si 1 arada laptop 139.999 TL

    Uzun süre prizden uzakta çalışmak isteyen kullanıcılar için pil kapasitesi, işlemci verimliliği ve ekran özellikleri birlikte değerlendirilmelidir. Casper Excalibur G915, oyun odaklı donanımını uzun video oynatma süresiyle birleştirirken Casper Nirvana S100, günlük işler ve ofis uygulamaları için daha erişilebilir bir alternatif sunuyor. Apple MacBook Pro M5 Max ise profesyonel iş yüklerinde yüksek performans ve taşınabilirliği bir araya getiriyor.

    1️⃣ Casper Excalibur G915 (G915.356H-EQ70X-C)

    Şarjı uzun giden laptop önerileri: İşte gerçek pil testleri Tam Boyutta Gör
    Casper Excalibur G915, Intel Core Ultra 7 356H işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartıyla oyun ve içerik üretimi için tasarlanmış güçlü bir bilgisayar. 64 GB DDR5 RAM ve 1 TB SSD ile gelen model, yüksek performans gerektiren uygulamalarda geniş bellek kapasitesi sunuyor. Şarjı uzun giden laptop arayan oyuncular için de Casper'ın paylaştığı SGS test sonuçları dikkat çekici. Hibrit GPU ve enerji tasarrufu modunda, internet bağlantısı kapalıyken gerçekleştirilen 2K video oynatma testinde pil seviyesi yüzde 95'ten yüzde 5'e ortalama 8 saat 30 dakikada düştü.

    Uzun pil ömürlü laptop arayan ve oyun performansından vazgeçmek istemeyen kullanıcılar için Excalibur G915, güçlü donanımını kontrollü enerji tüketimiyle bir araya getiriyor. İçerisinde bulunan GeForce RTX 5070, üst seviye oyunlarda yüksek performans sergilerken 16 inç'lik yüksek yenileme hızlı ekranı ise deneyimi zenginleştiriyor.

    • İşlemci: Intel Core Ultra 7 356H, 16 çekirdekli işlemci
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, 8 GB GDDR7 bellek
    • Bellek: 64 GB DDR5 RAM, 4.800 MHz
    • Depolama: 1 TB PCIe 4.0 M.2 NVMe SSD
    • Ekran: 16 inç, 1920 × 1200 çözünürlük, IPS panel, 165 Hz yenileme hızı, 350 nit parlaklık
    • Pil: 80 Wh, 4 hücreli batarya; 2K video oynatmada 8 saat 30 dakika
    • Bağlantılar ve tasarım: Wi-Fi 6, RGB aydınlatmalı Türkçe Q klavye, alüminyum alaşımlı kasa, 2,3 kg ağırlık

    2️⃣ Casper Nirvana S100 (S100.1362-DQ00A-G-F)

    pil ömrü en uzun laptop Tam Boyutta Gör
    Casper Nirvana S100, Intel Core i7-13620H işlemcisi, 32 GB DDR5 belleği ve 1 TB SSD'siyle günlük bilgisayar kullanımından çoklu görevlere kadar geniş bir kullanım alanına hitap ediyor. 16 inç ekranıyla çalışma alanını geniş tutan model, ofis uygulamaları, çevrim içi toplantılar ve eğitim içerikleri için değerlendirilebilir.

    Sınıfında pil ömrü en uzun laptop modelleri arasında olan cihaz, 8 saatten daha uzun batarya ömrü sunuyor. Bununla birlikte 16 inç, 1920 × 1200 çözünürlük ekranında da hem ofis hem de günlük kullanım için oldukça yeterli bir deneyim vadediyor.

    • İşlemci: Intel Core i7-13620H, 10 çekirdek ve 16 iş parçacığı, 4,9 GHz'e kadar turbo frekans
    • Grafik birimi: Intel UHD Graphics dahili grafik birimi
    • Bellek: 32 GB DDR5 RAM, 4.800 MHz; iki bellek yuvası
    • Depolama: 1 TB PCIe 4.0 M.2 SSD, 5.000 MB/sn'ye kadar okuma ve 4.500 MB/sn'ye kadar yazma
    • Ekran: 16 inç, 1920 × 1200 çözünürlük, 16:10 en-boy oranı, IPS panel, 300 nit parlaklık
    • Pil: 54,72 Wh, 3 hücreli batarya; 8+ saate kadar çalışma süresi
    • Bağlantılar ve tasarım: Wi-Fi 6, USB-A, USB-C, HDMI, Bluetooth, parmak izi okuyucu, arkadan aydınlatmalı klavye, alüminyum kasa, 1,8 kg ağırlık

    3️⃣ Apple MacBook Pro

    En iyi pil ömrüne sahip laptop Tam Boyutta Gör
    Apple MacBook Pro M5 Max, video düzenleme, 3D tasarım ve profesyonel içerik üretimi gibi yoğun iş yükleri için geliştirilen bir bilgisayar. 18 çekirdekli CPU ve 32 ya da 40 çekirdekli GPU seçenekleriyle sunulan model, yüksek işlem gücünü enerji verimliliğiyle birleştiriyor. Apple, 16 inç MacBook Pro M5 Max için 100 Wh batarya, kablosuz internet kullanımında 16 saate kadar çalışma ve video akışında 22 saate kadar pil ömrü açıklıyor.

    En iyi pil ömrüne sahip laptop seçeneklerinden biri olarak değerlendirilebilecek MacBook Pro M5 Max, bağımsız testlerde de güçlü sonuçlar veriyor. Notebookcheck'in 150 nit ekran parlaklığında gerçekleştirdiği Wi-Fi web gezintisi testinde 18 saat 31 dakika pil ömrü ölçüldü.

    • İşlemci: Apple M5 Max, 18 çekirdekli CPU; 6 süper çekirdek ve 12 performans çekirdeği
    • Grafik birimi: 32 veya 40 çekirdekli GPU seçenekleri; donanım hızlandırmalı ışın izleme
    • Bellek: 36 GB'tan 128 GB'a kadar birleşik bellek seçenekleri; 460 veya 614 GB/sn bellek bant genişliği
    • Depolama: 2 TB SSD; 4 TB ve 8 TB seçenekleri
    • Ekran: 16,2 inç Liquid Retina XDR, 3456 × 2234 çözünürlük, ProMotion ile 120 Hz'e kadar yenileme hızı
    • Pil: 100 Wh; Apple'a göre 16 saate kadar kablosuz internet ve 22 saate kadar video oynatma
    • Bağlantılar ve tasarım: Thunderbolt 5, HDMI, SDXC kart yuvası, MagSafe 3, Wi-Fi 7, Bluetooth 6; Uzay Siyahı ve Gümüş renk seçenekleri

    4️⃣ Asus Expertbook Ultra B9

    laptop pil ömrü testleri Tam Boyutta Gör
    ASUS ExpertBook Ultra B9, mobil çalışanlara yönelik hafif tasarımı ve iş odaklı donanımıyla öne çıkıyor. Intel Core Ultra X7 358H işlemcisi, Intel Arc B390 grafik birimi ve 32 GB LPDDR5X belleğiyle ofis uygulamalarından yapay zeka destekli iş akışlarına kadar farklı görevleri hedefliyor. İş için uzun pil ömürlü laptop arayan kullanıcılar için 70 Wh bataryası ve yaklaşık 1 kg ağırlığı önemli avantajlar arasında. ASUS ExpertBook Ultra B9, laptop pil ömrü testleri açısından da dikkat çekici bir sonuç sunuyor. Notebookcheck'in Wi-Fi web gezintisi testinde 16 saat 5 dakika çalıştı.

    14 inç Tandem OLED ekranı 2880 × 1800 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve HDR içeriklerde 1400 nit tepe parlaklığı sağlıyor. Böylece mobil çalışma için taşınabilirlik, ekran kalitesi ve uzun çalışma süresini bir araya getiriyor.

    • İşlemci: Intel Core Ultra X7 358H, 16 çekirdekli işlemci
    • Grafik birimi: Intel Arc B390 entegre grafik birimi
    • Bellek: 32 GB LPDDR5X RAM
    • Depolama: 1 TB PCIe 4.0 SSD
    • Ekran: 14 inç Tandem OLED, 2880 × 1800 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, HDR içeriklerde 1400 nit tepe parlaklığı
    • Pil: 70 Wh batarya; web gezintisi testinde 16 saat 5 dakika
    • Bağlantılar ve tasarım: Wi-Fi 7, Thunderbolt 4, USB-A, HDMI, yaklaşık 0,99 kg ağırlık

    5️⃣ Dell Xps 14 

    Şarjı en uzun giden bilgisayar Tam Boyutta Gör
    Dell XPS 14, Intel Core Ultra X7 358H işlemcisi ve Intel Arc B390 grafik birimiyle mobil çalışma ve içerik üretimi için tasarlanmış premium bir bilgisayar. 32 GB RAM ve 1 TB SSD ile sunulan model, 14 inç OLED ekranında 2880 × 1920 çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sağlıyor. Şarjı en uzun giden bilgisayar arayanlar için yüksek çözünürlüklü ekranına rağmen uzun çalışma süresiyle öne çıkıyor.

    Notebookcheck'in 150 nit ekran parlaklığında gerçekleştirdiği Wi-Fi web gezintisi testinde Dell XPS 14, 16 saat 45 dakika pil ömrü sundu. Dell'in kendi laboratuvarında OLED ekranlı konfigürasyon için açıkladığı video akışı süresi ise 24 saate kadar çıkıyor. Bataryası uzun giden laptop arayanlar için tavsiye ediliyor.

    • İşlemci: Intel Core Ultra X7 358H, 16 çekirdekli işlemci
    • Grafik birimi: Intel Arc B390, 12 Xe3 grafik çekirdeği
    • Bellek: 32 GB LPDDR5X RAM, 9.600 MT/sn
    • Depolama: 1 TB PCIe 4.0 SSD
    • Ekran: 14 inç OLED, 2880 × 1800 çözünürlük, 20–120 Hz değişken yenileme hızı, dokunmatik ekran
    • Pil: 70 Wh; Wi-Fi web gezintisi testinde 16 saat 45 dakika
    • Bağlantılar ve tasarım: Wi-Fi 7, Bluetooth 6, üç Thunderbolt 4 bağlantısı, 3,5 mm ses jakı, 100 W USB-C adaptör

    6️⃣ MSI Prestige 14 Flip AI+

    Uzun şarjlı laptop önerileri Tam Boyutta Gör
    MSI Prestige 14 Flip AI+, 360 derece dönebilen ekranı ve dokunmatik paneliyle klasik laptop kullanımını tablet benzeri bir deneyimle birleştiriyor. Intel Core Ultra 9 386H işlemcisi, 32 GB LPDDR5X belleği ve 2 TB SSD'siyle çoklu görevler ve üretkenlik uygulamaları için tasarlanan model, kutudan çıkan MSI Nano Pen kalemiyle not alma ve çizim işlemlerini de destekliyor. Uzun şarjlı laptop önerileri arasında dokunmatik ekran ve dönüştürülebilir tasarımıyla farklılaşıyor.

    MSI Prestige 14 Flip AI+, laptop pil testi sonuçlarında da güçlü bir performans gösteriyor. Notebookcheck'in 150 nit parlaklıkta yaptığı Wi-Fi web gezintisi testinde 19 saat 36 dakika, Tom's Guide'ın aynı parlaklık seviyesindeki testinde ise 20 saat 26 dakika ölçüldü. Bu sonuçlar, günlük kullanım için uzun pil ömürlü laptop arayanların yanı sıra öğrenciler için uzun pil ömürlü laptop seçeneklerini değerlendiren kullanıcılar için de dikkate değer.

    • İşlemci: Intel Core Ultra 9 386H, 16 çekirdek ve 16 iş parçacığı, 4,9 GHz'e kadar turbo frekans
    • Grafik birimi: Intel Graphics entegre grafik birimi
    • Bellek: 32 GB LPDDR5X RAM; anakarta entegre bellek
    • Depolama: 2 TB PCIe 4.0 NVMe SSD
    • Ekran: 14 inç FHD+ OLED, 1920 × 1200 çözünürlük, dokunmatik ekran, yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamı, MSI Nano Pen desteği
    • Pil: 81 Wh, 4 hücreli batarya; Wi-Fi web gezintisi testinde 19 saat 36 dakika
    • Bağlantılar ve tasarım: Wi-Fi 7, Bluetooth 6, iki Thunderbolt 4, iki USB-A, HDMI 2.1, IR FHD kamera, 360 derece menteşe, 1,37 kg ağırlık

    Laptop seçerken pil ömrü konusunda dikkat edilmesi gerekenler

    Laptop satın alırken yalnızca üreticinin açıkladığı pil süresine bakmak yeterli değil. Pil ömrü süresi ekran parlaklığı, işlemci yükü, kullanılan uygulamalar, kablosuz bağlantılar ve güç profili gibi birçok etkene bağlı olarak değişiyor. Bu nedenle farklı markaların açıkladığı süreleri doğrudan karşılaştırmak yanıltıcı olabilir.

    Cihazın batarya kapasitesi de tek başına uzun kullanım süresi anlamına gelmiyor. İşlemci ve ekranın enerji verimliliği, yazılım optimizasyonu ve soğutma tasarımı da laptop pil performansını etkiliyor. Gerçek kullanım beklentisini belirlemek için bağımsız testlere ve benzer kullanım senaryolarındaki sonuçlara bakmak gerekiyor.

    Oyun laptopları yüksek performans sunarken genellikle daha fazla enerji tüketiyor. Bu nedenle oyun oynarken veya yoğun iş yüklerinde pil süresinin belirgin biçimde kısalabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Günlük kullanım, eğitim ve ofis işleri içinse enerji verimliliği yüksek işlemcilere ve daha düşük güç tüketen ekranlara sahip modeller öne çıkıyor.

    Laptop pil ömrü karşılaştırması
    Model Pil ömrü
    Casper Excalibur G915 (RTX 5070) 8 saat 30 dakika
    Casper Nirvana S100 8+ saat
    Apple MacBook Pro M5 Max 18 saat 31 dakika
    ASUS ExpertBook Ultra B9 16 saat 5 dakika
    Dell XPS 14 16 saat 45 dakika
    MSI Prestige 14 Flip AI+ 19 saat 36 dakika

    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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