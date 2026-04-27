Sismik veriler şaşırttı: Dünya'nın iç çekirdeğinin içinde ayrı bir bölge olabilir

Tam Boyutta Gör Dünya’nın iç yapısı söz konusu olduğunda, bilim insanları uzun yıllardır gezegenimizi dört ana katmandan oluşan bir yapı olarak tanımlıyor: kabuk, manto, dış çekirdek ve iç çekirdek. Özellikle demir ve nikelden oluşan katı iç çekirdek, hem aşırı sıcaklığı hem de doğrudan gözlemlenememesi nedeniyle hâlâ pek çok bilinmez barındırıyor. Bu yüzden araştırmacılar, Dünya’nın derinliklerini anlamak için genellikle deprem dalgalarının davranışını inceleyen dolaylı yöntemlere başvuruyor. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar, bu klasik dört katmanlı modelin aslında yeterince detaylı olmayabileceğini ortaya koyuyor.

Bilim insanlarına göre Dünya’nın merkezinde, iç çekirdeğin içinde gizlenmiş yeni bir yapı bulunuyor olabilir. “En iç iç çekirdek” (innermost inner core) olarak adlandırılan bu bölge, gezegenimizin merkezinin sanılandan çok daha karmaşık bir yapıya sahip olabileceğine işaret ediyor. Bu fikir aslında tamamen yeni değil; bu "iç iç çekirdek" fikri yaklaşık 20 yıl önce de ortaya atılmıştı. Ancak o dönemde elde edilen veriler bu hipotezi net şekilde doğrulamaya yetmemişti. Ancak aradan geçen yıllarda yürütülen çalışmalar bu belirsiz tabloyu daha somut hâle getirmeye başlamış durumda.

2020'den Beri Yürütülen Farklı Araştırmalar Aynı Sonucu Veriyor

2020 yılında Avustralya Ulusal Üniversitesi (ANU) araştırmacıları tarafından yayımlanan bir çalışma, iç çekirdeğin içinde farklı bir bölgeye işaret eden ilk güçlü bulgulardan birini sundu. Araştırma kapsamında bilim insanları, onlarca yıl boyunca kaydedilmiş sismik verileri gelişmiş algoritmalarla analiz etti. Bu analizlerde klasik yöntemlerin aksine veriler ortalamaya indirgenmek yerine daha detaylı şekilde incelendi. Sonuç olarak, Dünya’nın merkezinden yaklaşık 650 kilometre uzaklıkta, sismik dalgaların davranışında belirgin bir değişim olduğu tespit edildi. Bu da iç çekirdeğin içinde yeni bir sınır olabileceğini gösteriyor.

Bu keşfin temelinde ise “anizotropi” adı verilen bir olgu yer alıyor. Bu terim, sismik dalgaların farklı yönlerde farklı hızlarda ilerlemesini ifade ediyor. Mevcut modellere göre bu dalgalar genellikle Dünya’nın dönme ekseni boyunca daha hızlı hareket ediyor. Ancak yeni tespit edilen bu iç bölgede durum değişiyor. Araştırmacılar, dalgaların en yavaş yaklaşık 50–54 derecelik açılarda ilerlediğini gözlemledi. Bu da çekirdekteki demir kristallerinin diziliminde farklılık olabileceğine işaret ediyor.

Araştırmanın başyazarı Joanne Stephenson’a göre bu farklılık, Dünya’nın geçmişinde yaşanan büyük ölçekli olayların bir sonucu olabilir. Stephenson, elde ettikleri verilerin çekirdekte iki ayrı soğuma sürecine işaret edebileceğini belirtiyor. Bu da gezegenimizin oluşum sürecinde daha önce bilinmeyen dramatik bir olay yaşanmış olabileceği anlamına geliyor. Ancak bu olayın tam olarak ne olduğu henüz net değil.

Bu bulgular 2023 yılında yayımlanan başka bir çalışmayla da desteklendi. Farklı bir sismik analiz tekniği kullanan araştırmacılar, Dünya’nın içinden birden fazla kez geçen nadir deprem dalgalarını inceledi. Bazı dalgaların çekirdekten beş kez geçtiği tespit edildi. Bu sayede çok daha detaylı veriler elde edildi ve yine yaklaşık 650 kilometre çapında farklı bir iç bölgeye dair benzer işaretler bulundu. Üstelik bu çalışmada da dalgaların yönlere göre farklı hızlarda ilerlediği doğrulandı.

Tüm bu bulgular, Dünya’nın iç yapısına dair mevcut modellerdeki bazı çelişkileri de açıklayabilir. Daha önce yapılan bazı ölçümlerin neden mevcut teorilerle örtüşmediği uzun süredir tartışma konusuydu. Yeni keşfedilen bu iç yapı, söz konusu tutarsızlıkların kaynağı olabilir. Öte yandan bilim insanları, elde edilen sonuçların kesinlik kazanması için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu da kabul ediyor. Özellikle Dünya genelindeki deprem dağılımının dengesiz olması ve bazı bölgelerde yeterli ölçüm cihazı bulunmaması, analizleri sınırlayan önemli faktörler arasında yer alıyor.

Yine de mevcut bulguların önemi oldukça büyük. Eğer bu gizli katmanın varlığı kesinleşirse, Dünya’nın oluşumu ve evrimine dair bildiklerimizin önemli bir kısmı yeniden gözden geçirilebilir. Araştırmacıların da belirttiği gibi, bu keşif “ders kitaplarını yeniden yazdırabilecek” potansiyele sahip.

