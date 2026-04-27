Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sismik veriler şaşırttı: Dünya'nın iç çekirdeğinin içinde ayrı bir bölge olabilir

    Dünya’nın iç çekirdeğinde sanılandan farklı bir yapı olabilir. Yeni sismik analizler, çekirdeğin içinde ayrı bir katmana işaret ederek gezegenimizin oluşumuna dair mevcut teorileri sorgulatıyor.

    Şaşırtan keşif: Dünya'nın çekirdeğinin içinde ayrı bir bölge var Tam Boyutta Gör
    Dünya’nın iç yapısı söz konusu olduğunda, bilim insanları uzun yıllardır gezegenimizi dört ana katmandan oluşan bir yapı olarak tanımlıyor: kabuk, manto, dış çekirdek ve iç çekirdek. Özellikle demir ve nikelden oluşan katı iç çekirdek, hem aşırı sıcaklığı hem de doğrudan gözlemlenememesi nedeniyle hâlâ pek çok bilinmez barındırıyor. Bu yüzden araştırmacılar, Dünya’nın derinliklerini anlamak için genellikle deprem dalgalarının davranışını inceleyen dolaylı yöntemlere başvuruyor. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar, bu klasik dört katmanlı modelin aslında yeterince detaylı olmayabileceğini ortaya koyuyor.

    Bilim insanlarına göre Dünya’nın merkezinde, iç çekirdeğin içinde gizlenmiş yeni bir yapı bulunuyor olabilir. “En iç iç çekirdek” (innermost inner core) olarak adlandırılan bu bölge, gezegenimizin merkezinin sanılandan çok daha karmaşık bir yapıya sahip olabileceğine işaret ediyor. Bu fikir aslında tamamen yeni değil; bu "iç iç çekirdek" fikri yaklaşık 20 yıl önce de ortaya atılmıştı. Ancak o dönemde elde edilen veriler bu hipotezi net şekilde doğrulamaya yetmemişti. Ancak aradan geçen yıllarda yürütülen çalışmalar bu belirsiz tabloyu daha somut hâle getirmeye başlamış durumda.

    2020'den Beri Yürütülen Farklı Araştırmalar Aynı Sonucu Veriyor

    2020 yılında Avustralya Ulusal Üniversitesi (ANU) araştırmacıları tarafından yayımlanan bir çalışma, iç çekirdeğin içinde farklı bir bölgeye işaret eden ilk güçlü bulgulardan birini sundu. Araştırma kapsamında bilim insanları, onlarca yıl boyunca kaydedilmiş sismik verileri gelişmiş algoritmalarla analiz etti. Bu analizlerde klasik yöntemlerin aksine veriler ortalamaya indirgenmek yerine daha detaylı şekilde incelendi. Sonuç olarak, Dünya’nın merkezinden yaklaşık 650 kilometre uzaklıkta, sismik dalgaların davranışında belirgin bir değişim olduğu tespit edildi. Bu da iç çekirdeğin içinde yeni bir sınır olabileceğini gösteriyor.

    Bu keşfin temelinde ise “anizotropi” adı verilen bir olgu yer alıyor. Bu terim, sismik dalgaların farklı yönlerde farklı hızlarda ilerlemesini ifade ediyor. Mevcut modellere göre bu dalgalar genellikle Dünya’nın dönme ekseni boyunca daha hızlı hareket ediyor. Ancak yeni tespit edilen bu iç bölgede durum değişiyor. Araştırmacılar, dalgaların en yavaş yaklaşık 50–54 derecelik açılarda ilerlediğini gözlemledi. Bu da çekirdekteki demir kristallerinin diziliminde farklılık olabileceğine işaret ediyor.

    Araştırmanın başyazarı Joanne Stephenson’a göre bu farklılık, Dünya’nın geçmişinde yaşanan büyük ölçekli olayların bir sonucu olabilir. Stephenson, elde ettikleri verilerin çekirdekte iki ayrı soğuma sürecine işaret edebileceğini belirtiyor. Bu da gezegenimizin oluşum sürecinde daha önce bilinmeyen dramatik bir olay yaşanmış olabileceği anlamına geliyor. Ancak bu olayın tam olarak ne olduğu henüz net değil.

    Bu bulgular 2023 yılında yayımlanan başka bir çalışmayla da desteklendi. Farklı bir sismik analiz tekniği kullanan araştırmacılar, Dünya’nın içinden birden fazla kez geçen nadir deprem dalgalarını inceledi. Bazı dalgaların çekirdekten beş kez geçtiği tespit edildi. Bu sayede çok daha detaylı veriler elde edildi ve yine yaklaşık 650 kilometre çapında farklı bir iç bölgeye dair benzer işaretler bulundu. Üstelik bu çalışmada da dalgaların yönlere göre farklı hızlarda ilerlediği doğrulandı.

    Tüm bu bulgular, Dünya’nın iç yapısına dair mevcut modellerdeki bazı çelişkileri de açıklayabilir. Daha önce yapılan bazı ölçümlerin neden mevcut teorilerle örtüşmediği uzun süredir tartışma konusuydu. Yeni keşfedilen bu iç yapı, söz konusu tutarsızlıkların kaynağı olabilir. Öte yandan bilim insanları, elde edilen sonuçların kesinlik kazanması için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu da kabul ediyor. Özellikle Dünya genelindeki deprem dağılımının dengesiz olması ve bazı bölgelerde yeterli ölçüm cihazı bulunmaması, analizleri sınırlayan önemli faktörler arasında yer alıyor.

    Yine de mevcut bulguların önemi oldukça büyük. Eğer bu gizli katmanın varlığı kesinleşirse, Dünya’nın oluşumu ve evrimine dair bildiklerimizin önemli bir kısmı yeniden gözden geçirilebilir. Araştırmacıların da belirttiği gibi, bu keşif “ders kitaplarını yeniden yazdırabilecek” potansiyele sahip.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yağlı radyatör tavsiye demirdöküm şofben sıcak su dalgalanması şanzıman aks boşluğu anksiyeteden tamamen kurtuldum seboreik dermatit kurtuldum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum