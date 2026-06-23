Bilim insanlarını şaşırtan keşif: Güvercinler kanseri ayırt edebiliyor

İnsan beyni fark ediyor, bilinç her zaman etmiyor
College of the Holy Cross'tan Dr. Gregory DiGirolamo ve ekibinin 2025 yılında yayımladığı çalışmada, radyologların normal olarak değerlendirdiği bazı BT görüntülerinde bile şüpheli bölgelere daha uzun süre baktığı ve göz bebeklerinin büyüdüğü tespit edildi. Bulgular, beynin bilinç dışı olarak anormalliği algılayabildiğini ancak bu bilginin her zaman bilinçli karara dönüşmediğini gösteriyor.
Araştırmacılar, bu bilinç dışı görsel sistemi daha iyi anlayabilmek için güvercinleri tercih etti. Bunun nedeni, güvercinlerin görsel işleme mekanizmasının insan beynindeki bilinç dışı görsel sistemle belirli benzerlikler taşıması.
Eğitim almadıkları hastalıkları da ayırt ettiler
Araştırmacılar şimdi radyologların göz hareketleri, bakış noktaları ve göz bebeği tepkilerini yapay zeka modellerine aktararak bu bilinç dışı sinyallerden yararlanmayı hedefliyor. Geliştirilecek sistemlerin temel amacı ise teşhis sürecinde ikinci bir kontrol mekanizması oluşturarak gözden kaçabilecek bulguların yakalanmasına yardımcı olmak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel