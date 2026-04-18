Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bataryalar otomobil üreticilerinin elinde kaldı: Çözüm enerji depolamada

    ABD’de elektrikli araç pazarındaki yavaşlama, otomobil üreticileri ve batarya devlerini vurdu. Şirketler artık batarya fabrikalarını enerji depolama sistemlerine dönüştürmeye çalışıyor.

    ABD’de elektrikli araç pazarındaki yavaşlama, otomobil üreticileri ve batarya devlerini yeni bir çıkış yolu aramaya itti. General Motors, Ford gibi üreticiler ile Panasonic, Samsung ve LG Energy gibi tedarikçiler, artık batarya fabrikalarını enerji depolama sistemlerine dönüştürmeye çalışıyor.

    Bu yön değişiminin arkasında ise hızla büyüyen yapay zeka ve veri merkezi sektörü var. Artan elektrik tüketimi, şebekeleri dengelemek için büyük ölçekli enerji depolama çözümlerine olan ihtiyacı artırıyor. Ancak sektör temsilcilerine göre bu dönüşüm sanıldığı kadar kolay olmayacak.

    Son yıllarda ABD’de elektrikli araç talebinin beklentilerin altında kalması ve teşviklerin sona ermesi, batarya üretim kapasitesinde büyük bir fazlalık yarattı. Otomotiv ve batarya şirketlerinin bu alana yaptığı yatırımlar 100 milyar doları aşarken, mevcut fabrikaların önemli bir kısmı atıl kalma riskiyle karşı karşıya.

    Enerji depolamaya yönelim yeterli olmayabilir

    Benchmark Mineral Intelligence verilerine göre, otomobil üreticileri yaklaşık 275 GWh üretim kapasitesine sahip. Bu yıl, ABD'deki toplam batarya talebinin ise yalnızca 182 GWh olması bekleniyor ve bunun %37'sinin BESS (Batarya Enerji Depolama Sistemi) pazarı için olması öngörülüyor. Depolama talebinin önümüzdeki beş yıl içinde neredeyse iki katına çıkarak 125 GWh'ye ulaşması beklenmesine rağmen, bu artan talep atıl kapasiteyi doldurmaya yetmeyecek.

    Dönüşüm zor ve maliyetli

    Batarya fabrikalarını enerji depolama sistemlerine uygun hale getirmek ciddi teknik ve finansal zorluklar içeriyor. Özellikle bu sistemlerde yaygın olarak kullanılan LFP (lityum demir fosfat) teknolojisine geçiş, yaklaşık 18 ay sürebiliyor ve yüz milyonlarca dolarlık ek yatırım gerektiriyor. Üstelik bu teknoloji alanında Çin’in hakimiyeti, ABD merkezli üreticiler için ayrı bir risk oluşturuyor. Tedarik zincirini Çin’den bağımsız hale getirme çabaları, maliyetleri daha da artırıyor.

    LG Energy, Kuzey Amerika’daki üç tesisini enerji depolama bataryalarına dönüştürürken, Ford bu alanda 2 milyar dolarlık yeni bir yatırım planlıyor. General Motors ise LG ile ortak girişimi Ultium Cells üzerinden Tennessee’deki bir fabrikayı dönüştürme kararı aldı.

    Geleneksel otomobil üreticileri bu alanda Tesla’nın gerisinde kalmış durumda. Elon Musk liderliğindeki şirketin enerji depolama işi son yıllarda hızla büyürken, 2025’te otomotiv bölümünden daha yüksek kârlılık elde etti. Tesla’nın Megapack sistemleri özellikle yapay zeka veri merkezlerinden yoğun talep görüyor. Şirketin yalnızca geçen yıl xAI’ye yaptığı satışlardan yüz milyonlarca dolar gelir elde etmesi, bu dönüşümün ne kadar hızlı ilerlediğini gösteriyor.

    Uzmanlara göre enerji depolama talebi önümüzdeki yıllarda artacak olsa da, mevcut elektrikli araç batarya üretim kapasitesinin tamamını absorbe etmesi mümkün görünmüyor. Bu da sektörün önümüzdeki dönemde zorlu bir yeniden yapılanma sürecine gireceğine işaret ediyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Usain Bolt'un hızına yaklaşan insansı robot

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum