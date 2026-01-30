Satışları düşen Tesla'nın kârı da çakıldı: %61 düşüş!

Tesla, yıl genelinde de %3 gelir düşüşü yaşayarak 94,8 milyar dolar gelir elde etti. 2025 yılının tamamı için net kâr ise %46 azalarak 3,8 milyar dolar olarak kaydedildi.
Araç teslimatları azaldı
Tesla, 2025'in dördüncü çeyreğinde dünya genelinde 434.358 araç üretirken, 418.227 araç teslimatı gerçekleştirdi. Şirketin araç üretimi bu dönemde bir önceki yıla göre %5,5 oranında düşerken, teslim edilen araç sayısı da %15,6 oranında azaldı. Tesla'nın 2025 yılı için toplam araç üretimi 1.654.667'ye ulaşırken, teslimatlar 1.636.129 adet olarak kaydedildi.
Tesla'nın satışları, Musk'ın tartışmalı siyasi duruşu ve söylemleri neticesinde özellikle Avrupa'da olumsuz etkilendi. Bunun yanında, ABD'de elektrikli araçlara yönelik teşviklerin kaldırılması ve Çinli markaların güçlü rekabeti gibi faktörler şirketin satışlarının düşmesinde etkili oldu.
Robotaksi ve insansı robot vizyonu
Ancak Tesla, kendini klasik bir otomobil üreticisinden farklı bir şirket olarak konumlandırıyor. Otonom sürüşe büyük önem veren şirket, geçtiğimiz sene başladığı robotaksi hizmetini dünya genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor.
Tesla insansı robot üretimine de büyük önem veriyor. Kazanç görüşmesinde konuşan şirketin CEO'su Elon Musk, Model S ve Model X'in üretiminin sona erdirileceğini ve Kaliforniya'daki Fremont fabrikasında bulunan Model S ve Model X üretim hatlarının yılda 1 milyon adet robot üretecek şekildeOptimus üretim hattına dönüştürüleceğini açıkladı.