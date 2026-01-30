Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Satışları düşen Tesla'nın kârı da çakıldı: %61 düşüş!

    Tesla, 2025 yılının dördüncü çeyreği ve yılının tamamına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Gelirleri azalan şirketin net kârı da %61 düşüş gösterdi.           

    Satışları düşen Tesla'nın kârı da çakıldı: %61 düşüş! Tam Boyutta Gör
    Tesla, 2025 yılının dördüncü çeyreği ve yılının tamamına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, son çeyrekte şirketin gelirleri %3 azalarak 24,9 milyar dolara geriledi. Net kâr ise %61 azalarak 2,1 milyar dolardan 840 milyon dolara düştü.

    Tesla, yıl genelinde de %3 gelir düşüşü yaşayarak 94,8 milyar dolar gelir elde etti. 2025 yılının tamamı için net kâr ise %46 azalarak 3,8 milyar dolar olarak kaydedildi.

    Araç teslimatları azaldı

    Tesla, 2025'in dördüncü çeyreğinde dünya genelinde 434.358 araç üretirken, 418.227 araç teslimatı gerçekleştirdi. Şirketin araç üretimi bu dönemde bir önceki yıla göre %5,5 oranında düşerken, teslim edilen araç sayısı da %15,6 oranında azaldı. Tesla'nın 2025 yılı için toplam araç üretimi 1.654.667'ye ulaşırken, teslimatlar 1.636.129 adet olarak kaydedildi.

    Tesla'nın satışları, Musk'ın tartışmalı siyasi duruşu ve söylemleri neticesinde özellikle Avrupa'da olumsuz etkilendi. Bunun yanında, ABD'de elektrikli araçlara yönelik teşviklerin kaldırılması ve Çinli markaların güçlü rekabeti gibi faktörler şirketin satışlarının düşmesinde etkili oldu.

    Robotaksi ve insansı robot vizyonu

    Ancak Tesla, kendini klasik bir otomobil üreticisinden farklı bir şirket olarak konumlandırıyor. Otonom sürüşe büyük önem veren şirket, geçtiğimiz sene başladığı robotaksi hizmetini dünya genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor.

    Tesla insansı robot üretimine de büyük önem veriyor. Kazanç görüşmesinde konuşan şirketin CEO'su Elon Musk, Model S ve Model X'in üretiminin sona erdirileceğini ve Kaliforniya'daki Fremont fabrikasında bulunan Model S ve Model X üretim hatlarının yılda 1 milyon adet robot üretecek şekildeOptimus üretim hattına dönüştürüleceğini açıkladı.

    Kaynakça https://edition.cnn.com/2026/01/28/business/tesla-q4-2025-earnings?ref=biztoc.com https://www.aa.com.tr/en/economy/teslas-earnings-plummet-61-in-last-quarter-of-2025-amid-chinese-competition-political-backlash/3813893
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    toyota çalışan yorumları hesap kesim tarihinde yapılan alışveriş hangi aya yansır teledünya uydu alıcısı kartsız kullanma akıllı debriyaj sistemi yorumları hyundai starex kamyonet

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A17 5G
    Samsung Galaxy A17 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HUAWEI MateBook D14
    HUAWEI MateBook D14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum