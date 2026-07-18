Savaş alanında yeni dönem: Silahlandırılmış insansı robotlar geliyor

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka destekli insansı robotlar hızla bilim kurgu filmlerinden çıkıp gerçek savaş senaryolarına doğru ilerliyor. ABD merkezli Foundation Future Industries, ticari ve askeri amaçlarla geliştirdiği Phantom adlı insansı robotların silahlandırılmış versiyonlarının 2027 yılında test edilmeye başlanabileceğini açıkladı. Şirketin yatırımcıları arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, ödeme şirketi Stripe ve girişim sermayesi şirketi Define yer alıyor.

Hassas operasyonları hedefleyecekler

Şirketin CEO'su Sankaet Pathak, Euronews Next'e yaptığı açıklamada Ukrayna'da yürütülen pilot programların ardından silah kullanımına yönelik testlerin gelecek yıl başlayabileceğini söyledi. Foundation, şubat ayında iki adet Phantom MK-1 robotunu Ukrayna'da açıklanmayan bir noktaya göndererek lojistik ve keşif görevlerinde denedi. Şirket, bunun insansı robotların bir savaş bölgesindeki ilk operasyonel kullanımı olduğunu belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Pathak, insansı robotların "Terminatör" benzeri kitlesel yıkım senaryoları için geliştirilmediğini vurguluyor. Ona göre geniş çaplı yıkım hedefleniyorsa bombalar çok daha ucuz ve etkili bir çözüm sunuyor. İnsansı robotların asıl avantajı ise karmaşık görevleri yüksek hassasiyetle yerine getirerek altyapıya zarar vermeden ve sivil zayiatını azaltarak operasyon gerçekleştirebilmeleri.

Öte yandan şirket, insansı robotların dronların yerini alacağını düşünmüyor. Bunun yerine, kara savaşlarının insanlar için giderek daha tehlikeli hale geldiği ortamda insan askerlerle insansız hava araçları arasında yeni bir görev alanı oluşturacağını savunuyor.

Bununla birlikte Ukrayna'daki saha denemeleri mevcut tasarımın eksikliklerini de gösterdi. Bu kapsamda yeni model suya ve toza dayanıklı yapıya kavuşurken, taşıma kapasitesi ilk nesildeki 25-30 kilogramdan yaklaşık 80 kilograma yükseltildi. Robotun düşmelere dayanıklılığı da önemli ölçüde artırıldı. İlk model 12-15 G seviyesinde darbelere dayanabilirken Phantom 2'nin yaklaşık 100 G kuvvetine kadar dayanabildiği belirtiliyor. Yeni modelde ayrıca 3 kWh batarya kullanılıyor.

CEO’ya göre malzeme taşıma, iç ve dış mekanlar arasında lojistik destek, bina içi keşif, haritalama ve bina temizleme gibi görevlerde de kullanılabilecek. Bu senaryoların bir kısmı Ukrayna'da şimdiden test edildi.

Robotların yazılımı tarafında ise şirketin geliştirdiği "world model" (dünya modeli) tabanlı yapay zeka sistemi kullanılıyor. Büyük dil modellerinin bir sonraki kelimeyi tahmin etmesinden farklı olarak bu yaklaşım, videolar, simülasyonlar ve uzamsal verilerden yararlanarak fiziksel ortamın dijital temsilini oluşturuyor ve nesnelerin zaman içinde nasıl hareket edeceğini öngörüyor. Şirketin nihai amacı ise geleceği tahmin edebilen ve fiziksel dünyayı anlayabilen daha sezgisel sistemler geliştirmek.

Pentagon ile 24 milyon dolarlık anlaşma

Tam Boyutta Gör Foundation Future Industries, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile de yakın çalışıyor. Şirketin Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri için yürüttüğü 24 milyon dolarlık araştırma sözleşmeleri bulunuyor. Bu projeler denetim, lojistik ve silah kullanımına yönelik fizibilite çalışmalarını kapsıyor.

Şirket, 2027 sonuna kadar yıllık en az 40 bin robot üretmeyi ve birim maliyetini 20 bin doların altına indirmeyi hedefliyor. Halihazırda Phantom robotları ticari müşterilere yıllık yaklaşık 100 bin dolar bedelle kiralanıyor. Askeri müşteriler de benzer fiyat seviyelerinden robotları satın alabiliyor.

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