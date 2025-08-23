Türkiye'nin savunma sanayiindeki teknolojik atılım: 30x113 kalibre sistemler

IDEF 2025'de Unirobotics standından özel röportaj! 30x113 kalibre silah sistemlerinin detayları, yerli üretimin avantajları ve uluslararası iş birliklerini Ender Şaşal'dan dinleyin.

IDEF 2025 fuarında Unirobotics standında gerçekleştirdiğimiz özel röportajda, şirketin İş Geliştirme ve Satış Müdürü Ender Şaşal ile 30x113 kalibre silah sistemleri hakkında detaylı bilgiler aldık. Bu özel görüşmede, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli üretim kapasitesi ve teknolojik yenilikleri masaya yatırdık.

30x113 kalibre silah sistemi, dünyada trend olan ve sayılı üreticisi bulunan kritik bir savunma teknolojisi konumunda. Unirobotics, bu sistemi hem silah hem de uzaktan komutlı silah sistemi olarak sıfırdan tasarlayıp üreten nadir firmalardan biri. Sistemin 12.7 ağır makineli tüfekle aynı platformlarda kullanılabilmesi, operasyonel esneklik açısından büyük avantaj sağlıyor.

Bu gelişmiş silah sistemi, kara, deniz ve hava platformlarında kullanılabilen çok amaçlı bir çözüm sunuyor. 4x4 araçlardan insansız kara araçlarına, deniz platformlarından hava sistemlerine kadar geniş bir yelpazede entegre edilebiliyor. Sefine firmasıyla yapılan iş birliği sayesinde deniz araçlarında da başarıyla kullanılıyor.

30 milimetre kalibrenin en büyük avantajı, farklı mühimmat tiplerini kullanabilme esnekliğidir. Eğitim mühimmatından zırh delici mühimmatlara, yüksek tahrip gücüne sahip patlayıcılardan yaklaşma füzeleri tipli mühimmatlara kadar geniş seçenek yelpazesi bulunuyor. Bu özellik, farklı tehdit türlerine karşı etkili müdahale imkanı sağlıyor.

Türkiye'nin %100 yerli üretim kapasitesine sahip olması, export lisans sorunlarını ortadan kaldırıyor. Diğer dünya üreticilerinin ihraç lisansı kısıtlamalarına tabi olduğu bu alanda, Türk firmaları serbestçe hareket edebiliyor. Bu durum, hem TSK unsurlarına hem de dost ve müttefik ülkelere kesintisiz temin imkanı sunuyor.

Unirobotics'in İngiltere'deki yatırımı sayesinde, "Made in UK" etiketli üretim de mümkün hale geldi. Bu strateji, İngiliz Savunma Bakanlığı ve ilgili kuvvetler için çok daha çekici teklifler sunma imkanı yaratıyor. Hem araç hem silah hem de sistem "Made in UK" olarak üretilebiliyor.

Bu teknolojik başarı, Türkiye'nin savunma sanayiindeki artan gücünü ve global pazardaki rekabet avantajını gösteriyor. Yerli üretim kapasitesi, teknolojik yenilikçilik ve uluslararası iş birlikleriyle Türk savunma sanayi dünya liginde güçlü konumunu pekiştiriyor.