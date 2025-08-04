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    Savunma sanayisi Temmuz’da ihracat rekoru kırdı

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayisinde Temmuz 2025’te 989,6 milyon dolar ile rekor ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı.

    Savunma sanayisi Temmuz’da ihracat rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayisinin temmuz ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 128,4 artışla 989,6 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Bu, tüm zamanların aylık en yüksek ihracat rekoru anlamına geliyor. Bir önceki rekor Mayıs 2024’teki 879 milyon dolarlık ihracattı.

    Savunma rekor kırdı

    Haluk Görgün, şunları söyledi: “2025 yılı Temmuz ayında, savunma ve havacılık sanayiimiz 2024 yılına oranla yüzde 128,4 artışla 989,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ocak-temmuz döneminde toplam ihracat yüzde 38,6 artışla 4 milyar 591 milyon dolara yükseldi. Bu gelişmeler, sürdürülebilir üretim ve ihracat politikalarının sonuçlarını göstermekte; ürün çeşitliliği, platform bazlı çözümler ve sistem ihracatı stratejisinin etkisini yansıtmaktadır.”

    Savunma ve havacılık sanayisi geçtiğimiz Haziran ayında 623 milyon dolar, Mayıs ayında 741 milyon dolar, Nisan ayında 539 milyon dolar, Mart ayında 884,2 milyon dolar, Şubat ayında 434 milyon dolar ve Ocak ayında da 383 milyon dolar ihracat gerçekleştirmişti.

    2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre Türkiye, savunma ve havacılık sanayii ihracat gelirinin bu yıl 7,3 milyar dolara ulaşacağını bekliyor. 2024 yılı 7,15 milyar dolar ile kapanmıştı. Görgün ise Mayıs 2025'te yaptığı açıklamada 8-8,5 milyar dolarlık gelir beklentisinin olduğunu söylemişti.

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