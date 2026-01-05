Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Savunma ve havacılık ihracatı 2025’te 10 milyar dolar eşiğini aştı

    Türkiye savunma ve havacılık sanayisi 2025’te ihracatta tarihi eşiği aştı. Sektör, yaklaşık yüzde 48 artışla 10 milyar doların üzerinde mal ve hizmet ihracatı gerçekleştirdi.

    Savunma ve havacılık ihracatı 2025’te 10 milyar doları aştı Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’ün paylaştığı verilere Türkiye savunma ve havacılık sanayisi yılı 10 milyar doların üzerinde mal ve hizmet ihracatı ile kapatarak bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı.

    2025 rekorla kapatıldı

    2024 yılında 7,1 milyar dolar olarak gerçekleşen savunma ve havacılık ihracatı, 2025’te yaklaşık yüzde 48 artışla 10,05 milyar dolar bandına yükseldi. Bu tutarın 9,8-9,87 milyar dolarlık kısmını mal ihracatı, yaklaşık 184 milyon dolarlık bölümünü ise hizmet ihracatı oluşturdu. Sektör ihracatında özellikle silah ve mühimmat ürünleri 4,7 milyar dolarlık pay ile öne çıktı.

    Haluk Görgün, 2025 boyunca her ay bir önceki yıla kıyasla artış kaydedildiğini vurgulayarak Aralık ayında 2,5 milyar doların üzerinde ihracatla aylık bazda tarihi bir rekor kırıldığını belirtti. Görgün, 2026 yılını teslimatların hızlanacağı ve yeni ihracat rekorlarının kırılacağı bir dönem olarak gördüklerini belirtti.

    2025’te imzalanan yeni satış ve ihracat sözleşmelerinin toplam hacmi ise 17,8 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, 2024’teki 10 milyar dolarlık sözleşme tutarına göre yaklaşık yüzde 78-80 oranında artış anlamına geliyor.

    Savunmanın payı iki katına çıktı

    Savunma ve havacılık ihracatı 2025’te 10 milyar doları aştı Tam Boyutta Gör
    Savunma ve havacılık sanayisinin Türkiye’nin genel ihracatı içindeki payı da dikkat çekici biçimde yükseldi. 2022 yılında yüzde 1,7 olan oran, 2025 itibarıyla yüzde 3,7 seviyesine çıktı. Böylece sektör, üç yıl gibi kısa bir sürede toplam ihracat içindeki payını yaklaşık iki katına çıkarmış oldu.

    Pazar dağılımına bakıldığında, 2025 yılında gerçekleştirilen savunma ve havacılık ihracatının yaklaşık yüzde 56’sının Avrupa Birliği ülkeleri, NATO üyeleri ve ABD’ye yapıldığı görülüyor. İlk 10 ihracat pazarının dört tanesini Avrupa ülkeleri oluştururken Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Afrika bölgeleri de artan paylarıyla öne çıktı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin savunma sanayii alanında artık küresel ölçekte söz sahibi ülkeler arasında yer aldığını vurguladı. Erdoğan, 2002 yılında 248 milyon dolar olan ihracatın 2025’te yaklaşık 40 kat artarak 9,87 milyar dolara ulaştığını belirtti. Erdoğan, İspanya ile imzalanan HÜRJET anlaşmasının bu ilerlemenin önemli örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

    2025 yılı içinde imzalanan önemli sözleşmeler arasında Portekiz’e askeri gemi ihracatı, Romanya ile Açık Deniz Karakol Gemisi anlaşması, İspanya ile HÜRJET eğitim uçağı sözleşmesi ve Endonezya ile KAAN milli muharip uçak anlaşması yer aldı. Bunun yanı sıra Körfez ve Afrika ülkeleriyle çok sayıda SİHA ve mühimmat sözleşmesi hayata geçirildi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kilitli sim nasıl açılır 1.5 blue dci nedir dönem faizi nedir grammarly türkçe sevgiliyle cinsellik konusu nasıl açılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 40 Pro 5G
    Tecno Camon 40 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum