Savunma ve havacılık ihracatı 2025’te 10 milyar dolar eşiğini aştı

Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’ün paylaştığı verilere Türkiye savunma ve havacılık sanayisi yılı 10 milyar doların üzerinde mal ve hizmet ihracatı ile kapatarak bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı.

2025 rekorla kapatıldı

2024 yılında 7,1 milyar dolar olarak gerçekleşen savunma ve havacılık ihracatı, 2025’te yaklaşık yüzde 48 artışla 10,05 milyar dolar bandına yükseldi. Bu tutarın 9,8-9,87 milyar dolarlık kısmını mal ihracatı, yaklaşık 184 milyon dolarlık bölümünü ise hizmet ihracatı oluşturdu. Sektör ihracatında özellikle silah ve mühimmat ürünleri 4,7 milyar dolarlık pay ile öne çıktı.

Haluk Görgün, 2025 boyunca her ay bir önceki yıla kıyasla artış kaydedildiğini vurgulayarak Aralık ayında 2,5 milyar doların üzerinde ihracatla aylık bazda tarihi bir rekor kırıldığını belirtti. Görgün, 2026 yılını teslimatların hızlanacağı ve yeni ihracat rekorlarının kırılacağı bir dönem olarak gördüklerini belirtti.

2025’te imzalanan yeni satış ve ihracat sözleşmelerinin toplam hacmi ise 17,8 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, 2024’teki 10 milyar dolarlık sözleşme tutarına göre yaklaşık yüzde 78-80 oranında artış anlamına geliyor.

Savunmanın payı iki katına çıktı

Tam Boyutta Gör Savunma ve havacılık sanayisinin Türkiye’nin genel ihracatı içindeki payı da dikkat çekici biçimde yükseldi. 2022 yılında yüzde 1,7 olan oran, 2025 itibarıyla yüzde 3,7 seviyesine çıktı. Böylece sektör, üç yıl gibi kısa bir sürede toplam ihracat içindeki payını yaklaşık iki katına çıkarmış oldu.

Pazar dağılımına bakıldığında, 2025 yılında gerçekleştirilen savunma ve havacılık ihracatının yaklaşık yüzde 56’sının Avrupa Birliği ülkeleri, NATO üyeleri ve ABD’ye yapıldığı görülüyor. İlk 10 ihracat pazarının dört tanesini Avrupa ülkeleri oluştururken Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Afrika bölgeleri de artan paylarıyla öne çıktı.

TEI'den 3 milyar dolarlık motor ihracat sözle 2 gün önce eklendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin savunma sanayii alanında artık küresel ölçekte söz sahibi ülkeler arasında yer aldığını vurguladı. Erdoğan, 2002 yılında 248 milyon dolar olan ihracatın 2025’te yaklaşık 40 kat artarak 9,87 milyar dolara ulaştığını belirtti. Erdoğan, İspanya ile imzalanan HÜRJET anlaşmasının bu ilerlemenin önemli örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

2025 yılı içinde imzalanan önemli sözleşmeler arasında Portekiz’e askeri gemi ihracatı, Romanya ile Açık Deniz Karakol Gemisi anlaşması, İspanya ile HÜRJET eğitim uçağı sözleşmesi ve Endonezya ile KAAN milli muharip uçak anlaşması yer aldı. Bunun yanı sıra Körfez ve Afrika ülkeleriyle çok sayıda SİHA ve mühimmat sözleşmesi hayata geçirildi.

