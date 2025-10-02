Giriş
    Savunma ve havacılık sanayisinden 9 ayda 6 milyar dolarlık ihracat

    SSB Başkanı Görgün, 2025'in ilk 9 ayında savunma ve havacılık sektörünün ihracat miktarının 6 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Yıl sonunda 8 milyar dolara yaklaşılması bekleniyor.

    Savunma ve havacılık sanayisinde 9 ayda 6 milyar dolarlık ihracat
    Türkiye’nin Eylül ayı ihracat verileri açıklandı. Savunma ve havacılık sektöründe 2025’teki ihracat miktarı 6 milyar dolara yükseldi.

    2024'ün aynı dönemine göre ihracatta yüzde 39'luk artış

    Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    “Savunma ve havacılık sanayiimiz, 2025 yılı Eylül ayında 574 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ocak-Eylül döneminde toplam ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre %39 artışla 6 milyar dolara ulaştı.”

    2024 yılının tamamında Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayii ihracatı 7 milyar 154 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti. 2025 yılında ihracatın 8 milyar dolara yaklaşması bekleniyor.

    Savunma sanayi alanındaki firmaların uluslararası iş birlikleri devam ediyor. İhraç edilen ürünler ve ülkeler arasına yenileri ekleniyor. Müttefik ülkelerle kurulan bağlar, savunma sanayi sektörünün ihracat performansına önemli katkı sağlıyor.

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

