Savunma ve havacılık sanayisinden 9 ayda 6 milyar dolarlık ihracat

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin Eylül ayı ihracat verileri açıklandı. Savunma ve havacılık sektöründe 2025’teki ihracat miktarı 6 milyar dolara yükseldi.

2024'ün aynı dönemine göre ihracatta yüzde 39'luk artış

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Savunma ve havacılık sanayiimiz, 2025 yılı Eylül ayında 574 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ocak-Eylül döneminde toplam ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre %39 artışla 6 milyar dolara ulaştı.”

2024 yılının tamamında Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayii ihracatı 7 milyar 154 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti. 2025 yılında ihracatın 8 milyar dolara yaklaşması bekleniyor.

Savunma sanayi alanındaki firmaların uluslararası iş birlikleri devam ediyor. İhraç edilen ürünler ve ülkeler arasına yenileri ekleniyor. Müttefik ülkelerle kurulan bağlar, savunma sanayi sektörünün ihracat performansına önemli katkı sağlıyor.

