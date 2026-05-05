Savunmada dev anlaşma: 100 bin FPV kamikaze dron ihraç edildi

Tam Boyutta Gör Pasifik Teknoloji, savunma sanayii alanında uluslararası pazarlara açılan önemli bir anlaşmaya imza attı. Şirket, dost ve müttefik bir ülkenin önde gelen teknoloji ve savunma kuruluşu ile kapsamlı bir çerçeve anlaşması gerçekleştirdiğini KAP’a yaptığı bildirimle duyurdu.

100 bin FPV kamikaze İHA ihraç edildi

Anlaşma kapsamında en büyük kalemi, 100 bin adet FPV kamikaze İHA sistemi MERKÜT oluşturuyor. Modern harp sahasında kritik rol oynayan FPV kamikaze İHA’lar, operatör kontrollü yapıları ve yüksek hassasiyetli hedefleme kabiliyetleri sayesinde öne çıkıyor.

Teslimat listesi yalnızca bu sistemlerle sınırlı değil. Bu bağlamda 10 adet insansız helikopter ALPİN, 25 adet mini insansız helikopter DUMRUL, 500 adet DELİ Taktik Kamikaze sistemi ile 500 adet otonom yer destek ve gözlem ünitesi KORGAN da anlaşma paketinin içerisinde yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Anlaşmaya konu olan bu sistemler ise Titra Teknoloji bünyesinde geliştiriliyor. 2024 yılı itibarıyla %51 hissesi Pasifik Teknoloji tarafından satın alınan Titra Teknoloji, savunma sanayiinde özellikle insansız sistemler alanında faaliyet gösteriyor.

Tam Boyutta Gör MERKÜT, 20 dakika uçuş süresi ve 8 kilometre menzil kapasitesine sahip. Yönlendirilmiş ve parçacık tesirli mühimmat sistemiyle donatılmış olan dronun en önemli özelliklerinden biri, güvenlik önlemleri ile donatılmış olan emniyet sistemi. Dron, mühimmatın patlama sistemini güvenli tutan mekanik bir tapa sistemi ile donatılmış. Bu tapa sistemi, her durumda mühimmatın emniyetli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlıyor. Ayrıca, MERKÜT’ün mühimmatı, yaklaşık 950 parçacık içeriyor ve antipersonel etkisiyle hedefe homojen bir dağılım yapabiliyor.

Tam Boyutta Gör Mini helikopter DUMRUL ise 17-18 kilogram kalkış ağırlığı ile 30 dakikaya kadar havada kalabiliyor. Yakın keşif ve gözetleme görevleri için optimize edilen platform, alt gövdesine entegre edilen silah sistemleriyle hedeflere etkili atış desteği sunuyor. DUMRUL, operasyon ihtiyaçlarına göre 81/60 mm havan mühimmatı, bombaatar sistemleri veya METE Mini Füze ile donatılabiliyor. Entegre elektro-optik görüntüleme birimi, hem gündüz hem gece şartlarında hedef tespit ve takip yeteneği sağlayarak, ateş gücünü hassas yönlendirme kabiliyetiyle birleştiriyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı Dron İstasyonu KORGAN-M’in konuşlandırıldığı bölgede dronlar 7/24 hazır bekliyor ve operatör gerekmeden göreve çıkabiliyor. Görev sonrasında yuvasında saklanarak şarj ediliyor. KORGAN-M ayrıca bulut tabanlı uçuş görevleri planlamayı, gerçek zamanlı izlemeyi ve yapay zeka destekli veri analizlerini mümkün kılarak operasyonel karar süreçlerini hızlandırıyor.

Türkiye'nin ilk insansız helikopteri olan ALPİN, 200 kg+ faydalı yük kapasitesi, 9 saat+ havada kalış, 21.000 feet (6400 m) servis tavanı ve tam otonom iniş-kalkış kabiliyetiyle öne çıkıyor. DELİ Kamikaze İHA ise 85 km menzile, 75 dakika havada kalış süresine ve 3.25-3.8 kg harp başlığına sahip, yapay zeka destekli, 180 km/s hıza ulaşabilen, otonom/manuel uçuş yapabilen, düşük ağırlıklı, katapultla atılabilen, yüksek hassasiyetli bir taktik kamikaze İHA sistemi olarak öne çıkıyor.

