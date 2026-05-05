Savunmada dev anlaşma: 100 bin FPV kamikaze dron ihraç edildi

Anlaşma kapsamında en büyük kalemi, 100 bin adet FPVkamikaze İHA sistemi MERKÜT oluşturuyor. Modern harp sahasında kritik rol oynayan FPV kamikaze İHA’lar, operatör kontrollü yapıları ve yüksek hassasiyetli hedefleme kabiliyetleri sayesinde öne çıkıyor.
Teslimat listesi yalnızca bu sistemlerle sınırlı değil. Bu bağlamda 10 adet insansız helikopter ALPİN, 25 adet mini insansız helikopter DUMRUL, 500 adet DELİ Taktik Kamikaze sistemi ile 500 adet otonom yer destek ve gözlem ünitesi KORGAN da anlaşma paketinin içerisinde yer alıyor.
Türkiye'nin ilk insansız helikopteri olan ALPİN, 200 kg+ faydalı yük kapasitesi, 9 saat+ havada kalış, 21.000 feet (6400 m) servis tavanı ve tam otonom iniş-kalkış kabiliyetiyle öne çıkıyor. DELİ Kamikaze İHA ise 85 km menzile, 75 dakika havada kalış süresine ve 3.25-3.8 kg harp başlığına sahip, yapay zeka destekli, 180 km/s hıza ulaşabilen, otonom/manuel uçuş yapabilen, düşük ağırlıklı, katapultla atılabilen, yüksek hassasiyetli bir taktik kamikaze İHA sistemi olarak öne çıkıyor.