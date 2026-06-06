Savunmanın ilk 5 aydaki ihracatı 3,86 milyar dolar oldu

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Tam Boyutta Gör Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisi, 2026 yılının mayıs ayında ihracat performansını önemli ölçüde artırarak hızlı büyümesini sürdürdüğünü gösterdi. Sektör, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,9 oranında büyüyerek 992 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün tarafından paylaşılan bilgilere göre savunma ve havacılık sanayisinin Ocak-Mayıs 2026 dönemindeki toplam ihracatı 3 milyar 863 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,5'lik artışa işaret ediyor.

İlk beş ayda tarihi seviye

Tam Boyutta Gör Mayıs ayında diğer tüm sektörlerin aylık ihracatı düşerken savunma ve havacılık sanayisi artış gösteren tek sektör oldu. Aynı zamanda yılın ilk 5 ayında ihracatı en fazla artan 2. sektör haline geldi.

Savunma ve havacılık sanayisinin ilk beş aylık ihracatı 2021 yılında 1,12 milyar dolar, 2022 yılında 1,67 milyar dolar, 2023 yılında 2,03 milyar dolar, 2024 yılında 2,32 milyar dolar ve 2025 yılında 2,98 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

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Türkiye, 2021 yılının tamamında toplam 3,2 milyar dolar savunma ve havacılık ihracatı gerçekleştirmişti. Buna karşın 2026'nın yalnızca ilk beş ayında elde edilen ihracat geliri, 2021'in tüm yıl performansını aşmış durumda.

Sektörün son yıllardaki ihracat performansı incelendiğinde büyümenin hız kazandığı görülüyor. Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatı 2024 yılında 7,1 milyar dolar seviyesine ulaşmıştı. 2025 yılında ise yaklaşık yüzde 48'lik artışla 10 milyar 54 milyon dolara yükselerek tarihi bir seviyeye çıktı.

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