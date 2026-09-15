Scania, "kabin arkası batarya" yöntemiyle 720 km menzile ulaştı

720 kilometrelik menzil
Özellikle Avrupa içi uluslararası taşımacılık yapan tırlar için geliştirilen bu yeni konsept, şasi yanlarındaki bataryalara ek olarak kabin arkasına entegre edilen iki adet MP20 batarya paketiyle brüt kapasiteye yaklaşık 356 kWsa ek enerji katkısı sağlıyor. Toplam batarya paket sayısı 7'ye çıkarılan 6×2*4 çekici konfigürasyonundaki elektrikli tır, bu sayede 720 kilometrelik uzun bir menzile ulaşıyor.
Uzatılmış burun: IVD Teknolojisi
Özel olarak tasarlanan bu aerodinamik burun, sürtünmeyi ciddi oranda azaltarak elektrikli tırın toplam enerji tüketimini %3 oranında düşürmeyi başarıyor.
Megavat şarj sistemi
MAN'ın Nürnberg fabrikasında üretilen bu yeni nesil batarya paketleri, Megavat Şarj Sistemi (MCS) desteği sayesinde profesyonel sürücülerin yasal mola süreleri içerisinde devasa bataryaları hızla doldurmasına olanak tanıyor.
Yöneticiler, amacın sadece aracın üzerine rastgele batarya istiflemek değil; taşıma kapasitesi (faydalı yük), dingil mesafesi ve dönüş çapı dengesini bozmadan gerçek uzun yol lojistiğini elektriklendirmek olduğunu vurguluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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