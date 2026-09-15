Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Scania, "kabin arkası batarya" yöntemiyle 720 km menzile ulaştı

    Ağır ticari devi Scania, elektrikli tırlarında kabin arkasına yerleştirdiği yeni batarya paketiyle menzili 720 km'ye çıkardı. Şasi alanını koruyan sistem verimliliği artırıyor.

    Scania, 'kabin arkası batarya' yöntemiyle 720 km menzile ulaştı Tam Boyutta Gör
    Ağır ticari araç sektöründe elektrikleşme yarışı kızışırken İsveçli üretici Scania, uzun yol taşımacılığında menzil endişesini bitirecek yenilikçi bir mimari çözümü duyurdu. Şasi üzerindeki kısıtlı alana sıkışıp kalmak istemeyen marka, bataryaları sürücü kabininin hemen arkasına dikey olarak konumlandırdığı "Battery Behind Cab" sistemini tanıttı.

    720 kilometrelik menzil

    Özellikle Avrupa içi uluslararası taşımacılık yapan tırlar için geliştirilen bu yeni konsept, şasi yanlarındaki bataryalara ek olarak kabin arkasına entegre edilen iki adet MP20 batarya paketiyle brüt kapasiteye yaklaşık 356 kWsa ek enerji katkısı sağlıyor. Toplam batarya paket sayısı 7'ye çıkarılan 6×2*4 çekici konfigürasyonundaki elektrikli tır, bu sayede 720 kilometrelik uzun bir menzile ulaşıyor.

    Uzatılmış burun: IVD Teknolojisi

    Scania, 'kabin arkası batarya' yöntemiyle 720 km menzile ulaştı Tam Boyutta Gör
    Scania, kabin arkasına batarya eklerken Avrupa'daki yasal araç uzunluk sınırlarına (16.5 metre) takılmamak ve aerodinamik kayıpları engellemek adına aracı IVD (Increased Vehicle Dimension) adı verilen hafifçe uzatılmış aerodinamik ön burun yapısıyla eşleştiriyor.

    Özel olarak tasarlanan bu aerodinamik burun, sürtünmeyi ciddi oranda azaltarak elektrikli tırın toplam enerji tüketimini %3 oranında düşürmeyi başarıyor.

    Megavat şarj sistemi

    Scania, 'kabin arkası batarya' yöntemiyle 720 km menzile ulaştı Tam Boyutta Gör
    Bu 720 kilometrelik menzil verisi aslında otomotiv dünyasına yabancı değil. Scania'nın Traton Group çatısı altındaki kardeş markası MAN da geçtiğimiz dönemde flagship eTGX modelinde 7 bataryalı benzer bir altyapıyla 720 km menzil açıklamıştı.

    MAN'ın Nürnberg fabrikasında üretilen bu yeni nesil batarya paketleri, Megavat Şarj Sistemi (MCS) desteği sayesinde profesyonel sürücülerin yasal mola süreleri içerisinde devasa bataryaları hızla doldurmasına olanak tanıyor.

    Yöneticiler, amacın sadece aracın üzerine rastgele batarya istiflemek değil; taşıma kapasitesi (faydalı yük), dingil mesafesi ve dönüş çapı dengesini bozmadan gerçek uzun yol lojistiğini elektriklendirmek olduğunu vurguluyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    K
    kafkas kartalı ks 2 saat önce

    bu özellik şu an geldiyse güncelleme ile harika bir uygulama arıza veya siyah ekran mavi ekran verip sürekli açılıp kapanan pc ler için kısa yoldan format atma usb olmadan orjınal virüs bulunmayan win 11 kurma çok başarılı bir hareket.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    termostatik banyo bataryası valorant mmr bakma 4 yıllık üniversite mezunu askerlik rütbesi taksimden kadıköye nasıl gidilir call of duty advanced warfare türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook 15 X1504VA
    Asus Vivobook 15 X1504VA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum