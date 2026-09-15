Scania, "kabin arkası batarya" yöntemiyle 720 km menzile ulaştı

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Tam Boyutta Gör Ağır ticari araç sektöründe elektrikleşme yarışı kızışırken İsveçli üretici Scania, uzun yol taşımacılığında menzil endişesini bitirecek yenilikçi bir mimari çözümü duyurdu. Şasi üzerindeki kısıtlı alana sıkışıp kalmak istemeyen marka, bataryaları sürücü kabininin hemen arkasına dikey olarak konumlandırdığı "Battery Behind Cab" sistemini tanıttı.

720 kilometrelik menzil

Özellikle Avrupa içi uluslararası taşımacılık yapan tırlar için geliştirilen bu yeni konsept, şasi yanlarındaki bataryalara ek olarak kabin arkasına entegre edilen iki adet MP20 batarya paketiyle brüt kapasiteye yaklaşık 356 kWsa ek enerji katkısı sağlıyor. Toplam batarya paket sayısı 7'ye çıkarılan 6×2*4 çekici konfigürasyonundaki elektrikli tır, bu sayede 720 kilometrelik uzun bir menzile ulaşıyor.

Uzatılmış burun: IVD Teknolojisi

Tam Boyutta Gör Scania, kabin arkasına batarya eklerken Avrupa'daki yasal araç uzunluk sınırlarına (16.5 metre) takılmamak ve aerodinamik kayıpları engellemek adına aracı IVD (Increased Vehicle Dimension) adı verilen hafifçe uzatılmış aerodinamik ön burun yapısıyla eşleştiriyor.

Özel olarak tasarlanan bu aerodinamik burun, sürtünmeyi ciddi oranda azaltarak elektrikli tırın toplam enerji tüketimini %3 oranında düşürmeyi başarıyor.

Megavat şarj sistemi

Tam Boyutta Gör Bu 720 kilometrelik menzil verisi aslında otomotiv dünyasına yabancı değil. Scania'nın Traton Group çatısı altındaki kardeş markası MAN da geçtiğimiz dönemde flagship eTGX modelinde 7 bataryalı benzer bir altyapıyla 720 km menzil açıklamıştı.

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MAN'ın Nürnberg fabrikasında üretilen bu yeni nesil batarya paketleri, Megavat Şarj Sistemi (MCS) desteği sayesinde profesyonel sürücülerin yasal mola süreleri içerisinde devasa bataryaları hızla doldurmasına olanak tanıyor.

Yöneticiler, amacın sadece aracın üzerine rastgele batarya istiflemek değil; taşıma kapasitesi (faydalı yük), dingil mesafesi ve dönüş çapı dengesini bozmadan gerçek uzun yol lojistiğini elektriklendirmek olduğunu vurguluyor.

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Scania, "kabin arkası batarya" yöntemiyle 720 km menzile ulaştı

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