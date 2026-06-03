Schengen randevularında bot krizi: 7 şirkete inceleme başlatıldı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’de uzun süredir tartışma konusu olan Schengen vizesi için randevu bulamama krizi TBMM gündemine taşındı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuyla ilgili açıklama yayımladı. Bakan Bolat, bazı acentelere soruşturma açıldığını duyurdu.

Schengen için sınırlı sayıda açılan randevuların bazı özel şirketler tarafından bot yazılımlar ile hızlı şekilde satın alınarak karaborsada satışa sunulduğu iddia ediliyor. Meclis’teki soru önergesinde de bu konuya vurgu yapıldı. Soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Reklam Kurulu tarafından yedi farklı şirket hakkında inceleme yürütüldüğünü açıkladı.

Bitcoin fiyatı sürekli düşüyor 2 sa. önce eklendi

Ödemeler mercek altında

Bolat'ın verdiği bilgilere göre son beş yılda vize başvuru aracılık hizmetleriyle ilgili 143 adet CİMER ve 10 adet e-Devlet başvurusu yapıldı. Bakanlık, tüketicileri hak arama yollarına yönlendirirken, şahsi IBAN hesaplarına ödeme alınması ve fatura düzenlenmemesi gibi iddiaların da Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini belirtti.

Yeni düzenlemeler gelebilir

Vize başvuru aracılığı hizmeti sunan kurumların sundukları hizmetlerin fiyatlandırılması, iade şartları ve bilgilendirme yükümlülükleri bakımından tüketicinin korunması mevzuatında özel bir düzenleme bulunmadığını hatırlatan Bolat, ilave düzenleyici tedbirler alınıp alınmaması hususunu ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini de dikkate alarak değerlendirdiklerini söyledi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, vize randevusu nedeniyle yaşanan sıkıntılara vurgu yaptı. Sınırlı sayıda ve zamansız şekilde açılan randevuların botlar aracılığıyla bloke edildiğini ve vatandaşlarımızın vize başvurusuna imkan bulamadan sistem dışında kaldığını ifade etti. Karaborsaya düşen vize randevularının 300 ila 500 euro arasında değişen fiyatlarla satıldığını, acil durumlarda bin euroya kadar yükseldiğini belirtti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Schengen randevularında bot krizi: 7 şirkete inceleme başlatıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: