Scooby Doo arabası Transformers oldu

Scooby Doo ve Transformers
Genelde Transformers ekosistemi kendi karakterleri haricinde oyuncak çıkarmıyor ancak Scooby Doo için Hasbro bir sürpriz yaptı. 1 Eylül tarihinde piyasaya çıkacak olan oyuncakta iki adet dönüşebilir robot ve ekstra robot kafaları yer alıyor.
Scooby Doo serisinin efsane aracı Mystery Machine robota dönüşerek Mysterious Prime adını alıyor. Serideki 4 karakter ise aksesuarları ile birlikte robot kafalar olarak robota takılabiliyor. Ayrıca ikonik silah ve fotoğraf makineleri de mevcut. Scooby Doo ise Scooby Snacks çantası içerisinde geliyor ve Automutt adında hayvan robota dönüşüyor.
Hayranları oldukça şaşırtan oyuncak seti 58$ fiyat etiketine sahip olacak. Bu set haricinde Hasbro ve Scooby Doo iş birliğinin daha farklı crossover projelerinin olup olmadığı merakla bekleniyor. Dizinin yayın tarihine doğru farklı projeler de gelebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: