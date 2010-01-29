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SDK 3.2'de ilginç ayrıntı: Apple, iPad'e kamera mı ekleyecek ?

9 yıl
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Shady
Haber Editörü
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SDK 3.2'de ilginç ayrıntı: Apple, iPad'e kamera mı ekleyecek ?
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iPad'in ilk göze çarpan eksiklerinden biri kameradan yoksun olması. Ancak CrunchGear'ın ortaya çıkardığı bir ayrıntı akıllarda soru işareti oluşmasına neden oldu.

Soru işaretine neden olan ayrıntıysa şu: Apple'ın aynı gün geliştiricilere sunduğu yazılım geliştirme kitinin içersindeki iPad Simulatör'ündeki Contacts uygulamasında kişilere fotoğraf atandığı bölümde "Önceki görsellerden seç" seçeneğinin yanında "Take Photo" yani "Yeni fotoğraf çek" seçeneğine de yer verilmiş. Peki böyle bir seçeneğe neden yer verildi ?

Kamerasız iPad'in simulatörünün içersinde kamerayı gerektiren bu seçeneğe neden yer verildiği kesin olarak bilinmiyor. Fakat 2 durum söz konusu olabilir; bunlardan ilki Apple'ın iPad'in Contacts uygulamasını direk iPhone'dan alıp, bu ayrıntıyı gözden kaçırmış olması. Bir diğer ihtimalse Apple iPad'e satışa sunulmadan önce kamerayı ekleyecek. Hangi ihtimalin doğru olup olmadığınıysa zaman gösterecektir.


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talh4wk 9 yıl
resimlere bakılırsa ekleyece kgibi görünüyor :)
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talh4wk 9 yıl
Haber için teşekkürler
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rabbitweed 9 yıl
uzatmayin.begenmiyen almaz olur biter.nasil ipod dusmanlari zune hd aliyorsa ipad sevmeyen gider "kalas" hp tablet alir.Usb girisinizde olur boylelikle.Camera nizda olur turkce klavye & mouse nuz da..
Windwows 7 ile multitouch keyfien de bakarsiniz (muhahah).explorer 8 ile multitouch nasil olur acaba?
Ama daha ilk gunden virus yer yada donanim yuklenemedi hatasi veyahut usb lerde yetersiz guc uyarisi alirsaniz karismam ha
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Fashionality 9 yıl

rabbitweed

uzatmayin.begenmiyen almaz olur biter.nasil ipod dusmanlari zune hd aliyorsa ipad sevmeyen gider "kalas" hp tablet alir.Usb girisinizde olur boylelikle.Camera nizda olur turkce klavye & mouse nuz da..
Windwows 7 ile multitouch keyfien de bakarsiniz (muhahah).explorer 8 ile multitouch nasil olur acaba?
Ama daha ilk gunden virus yer yada donanim yuklenemedi hatasi veyahut usb lerde yetersiz guc uyarisi alirsaniz karismam ha



bu da farklı bi yaklaşım tabi
windowsla yavaş bi şekilde tablet pc kullanmak ya da usb, camera vb. şeylerden yoksun kalmak iki seçenek var..
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fotifoti 9 yıl
ya bu ayped patlak bi alet , 6 aya güncellenmiş modeli gelir. heyecan yapmayın :) steve jobs , koçun ofaşta yaptığı taktiği keşfetmiş. ayna boyayıp model diye çıkaracak. ipad s,ipad sl ,ipad slx
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T®an©e Addi©T 9 yıl

fotifoti

ya bu ayped patlak bi alet , 6 aya güncellenmiş modeli gelir. heyecan yapmayın :) steve jobs , koçun ofaşta yaptığı taktiği keşfetmiş. ayna boyayıp model diye çıkaracak. ipad s,ipad sl ,ipad slx





zaten keşfettigi belli bakınız iphone 2g,3g,3gs bakınız ipod touch 1,2 ve 3. jenerasyon



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Apex Master 9 yıl
kimse apple'ın sayfasına girmedi heralde
koca forumda kimsenin farketmemesi ilginç walla


cihazda iki adet usb girişi var. üstelik aksesuarların başında da kamera var


apple.com/... sayfanın en altına bakın
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Kuray 9 yıl

Apex Master

kimse apple'ın sayfasına girmedi heralde
koca forumda kimsenin farketmemesi ilginç walla


cihazda iki adet usb girişi var. üstelik aksesuarların başında da kamera var


apple.com/... sayfanın en altına bakın



Onlar USB Girisi Degil :)
Kameradan Fotograflari aktarabilirsin sadece onla, Sanirsam iPod Doneminde de vardi o..

Ayrica nasil USB Baglantisi olsun ? Bu Bilgisayar amacli olarak Uretilmediki
iPod Touch'in Buyugu Sadece.
Internette dolasma vs. gibi Konferansta yazilan seyleri daha rahat nasil yapilir diye dusunulde be bu ortaya cikti
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MustangGT39 9 yıl
Aksesuarlar yardımıyla, iPad deki bağlantı konnektörünü SD kart okuyucuya ya da kamera bağlayabileceğiniz USB girişine çevirebiliyorsunuz.
Bu USB girişi sanırım sadece kamera bağlayabilmek için.
Ama USB bellek de tanır tahminimce, SD okuyabildiğine göre.
Taşıma kılıfı çok hoş bence.
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husNUKE 9 yıl
bence ipad in en büyük eksikliği usb girişi olmaması (var ama ben görmedim diye düşünüyorum) bilgisayar gibi kullanılabilecek bir cihaza usb bellek bile takamayacaksak çok büyük sorun
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cihandark 9 yıl
belkide iphone bağlanıp kamera olarak kullanılabilir
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HyperioИ 9 yıl

cihandark

belkide iphone bağlanıp kamera olarak kullanılabilir


Gördüğüm en mantıklı cevap buydu gerçekten..
Neden olmasın ?
Aksesuar olarak kamera koymazlar bence ama iPhone bağlanıyor olabilir
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mk2kill 9 yıl
30 pinlik konnektorden baglanan webcam satar bunlar şimdi :)))
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rabbitweed 9 yıl
yani kameranin aksesuar olarak sunulabilecek olmasi kimsenin aklina gelmiyormu :)

bence en buyuk eksikligi kamera olmamasi ipadin.seneye ipadi guncellediginde muhtemelen koyacaklardir.malum herseyi bir anda vermiyor bize apple
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marikanwap 9 yıl

rabbitweed

yani kameranin aksesuar olarak sunulabilecek olmasi kimsenin aklina gelmiyormu :)




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Shady 9 yıl

rabbitweed

yani kameranin aksesuar olarak sunulabilecek olmasi kimsenin aklina gelmiyormu :)

bence en buyuk eksikligi kamera olmamasi ipadin.seneye ipadi guncellediginde muhtemelen koyacaklardir.malum herseyi bir anda vermiyor bize apple


O da bir ihtimal. Ancak kamera eklenecekse yada kamera aksesuarı çıkartılacaksa neden 27 Ocak'da tanıtılmadı bu da ayrı bir soru


Başka bir ihtimalse aynı iPod Touch'da olduğu gibi son dakikada çıkartılmış olabilir kamera.
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