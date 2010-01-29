SDK 3.2'de ilginç ayrıntı: Apple, iPad'e kamera mı ekleyecek ?

iPad'in ilk göze çarpan eksiklerinden biri kameradan yoksun olması. Ancak CrunchGear'ın ortaya çıkardığı bir ayrıntı akıllarda soru işareti oluşmasına neden oldu.
Soru işaretine neden olan ayrıntıysa şu: Apple'ın aynı gün geliştiricilere sunduğu yazılım geliştirme kitinin içersindeki iPad Simulatör'ündeki Contacts uygulamasında kişilere fotoğraf atandığı bölümde "Önceki görsellerden seç" seçeneğinin yanında "Take Photo" yani "Yeni fotoğraf çek" seçeneğine de yer verilmiş. Peki böyle bir seçeneğe neden yer verildi ?
Kamerasız iPad'in simulatörünün içersinde kamerayı gerektiren bu seçeneğe neden yer verildiği kesin olarak bilinmiyor. Fakat 2 durum söz konusu olabilir; bunlardan ilki Apple'ın iPad'in Contacts uygulamasını direk iPhone'dan alıp, bu ayrıntıyı gözden kaçırmış olması. Bir diğer ihtimalse Apple iPad'e satışa sunulmadan önce kamerayı ekleyecek. Hangi ihtimalin doğru olup olmadığınıysa zaman gösterecektir.
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Windwows 7 ile multitouch keyfien de bakarsiniz (muhahah).explorer 8 ile multitouch nasil olur acaba?
Ama daha ilk gunden virus yer yada donanim yuklenemedi hatasi veyahut usb lerde yetersiz guc uyarisi alirsaniz karismam ha
bu da farklı bi yaklaşım tabi windowsla yavaş bi şekilde tablet pc kullanmak ya da usb, camera vb. şeylerden yoksun kalmak iki seçenek var..
zaten keşfettigi belli bakınız iphone 2g,3g,3gs bakınız ipod touch 1,2 ve 3. jenerasyon
cihazda iki adet usb girişi var. üstelik aksesuarların başında da kamera var
apple.com/... sayfanın en altına bakın
Onlar USB Girisi Degil :)
Kameradan Fotograflari aktarabilirsin sadece onla, Sanirsam iPod Doneminde de vardi o..
Ayrica nasil USB Baglantisi olsun ? Bu Bilgisayar amacli olarak Uretilmediki
iPod Touch'in Buyugu Sadece.
Internette dolasma vs. gibi Konferansta yazilan seyleri daha rahat nasil yapilir diye dusunulde be bu ortaya cikti
Bu USB girişi sanırım sadece kamera bağlayabilmek için.
Ama USB bellek de tanır tahminimce, SD okuyabildiğine göre.
Taşıma kılıfı çok hoş bence.
Gördüğüm en mantıklı cevap buydu gerçekten..
Neden olmasın ?
Aksesuar olarak kamera koymazlar bence ama iPhone bağlanıyor olabilir
bence en buyuk eksikligi kamera olmamasi ipadin.seneye ipadi guncellediginde muhtemelen koyacaklardir.malum herseyi bir anda vermiyor bize apple
O da bir ihtimal. Ancak kamera eklenecekse yada kamera aksesuarı çıkartılacaksa neden 27 Ocak'da tanıtılmadı bu da ayrı bir soru
Başka bir ihtimalse aynı iPod Touch'da olduğu gibi son dakikada çıkartılmış olabilir kamera.