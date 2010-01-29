SDK 3.2'de ilginç ayrıntı: Apple, iPad'e kamera mı ekleyecek ?

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iPad'in ilk göze çarpan eksiklerinden biri kameradan yoksun olması. Ancak CrunchGear'ın ortaya çıkardığı bir ayrıntı akıllarda soru işareti oluşmasına neden oldu.

Soru işaretine neden olan ayrıntıysa şu: Apple'ın aynı gün geliştiricilere sunduğu yazılım geliştirme kitinin içersindeki iPad Simulatör'ündeki Contacts uygulamasında kişilere fotoğraf atandığı bölümde "Önceki görsellerden seç" seçeneğinin yanında "Take Photo" yani "Yeni fotoğraf çek" seçeneğine de yer verilmiş. Peki böyle bir seçeneğe neden yer verildi ?

Kamerasız iPad'in simulatörünün içersinde kamerayı gerektiren bu seçeneğe neden yer verildiği kesin olarak bilinmiyor. Fakat 2 durum söz konusu olabilir; bunlardan ilki Apple'ın iPad'in Contacts uygulamasını direk iPhone'dan alıp, bu ayrıntıyı gözden kaçırmış olması. Bir diğer ihtimalse Apple iPad'e satışa sunulmadan önce kamerayı ekleyecek. Hangi ihtimalin doğru olup olmadığınıysa zaman gösterecektir.