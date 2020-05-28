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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Seagate oyuncular için 120GB SATA SSD sürücüsünü tanıttı

    Seagate FireCuda 120 SATA SSD modeli 4TB kapasiteye kadar seçeneklere sahip ve 5600TB yazma ömrü ile dayanıklılık odaklı. FireCuda 120 SATA SSD özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    2 sa.
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    HDD / SSD
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Seagate oyuncular için 120GB SATA SSD sürücüsünü tanıttı
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    Depolama alanında dünya lideri firmalardan olan Seagate, oyunculara yönelik olarak da performans odaklı depolama ürünleri tasarlıyor. PCIe Gen4 destekli M.2 SSD sürücülerinin ardından SATA 6 destekli bir sürücü daha tanıttı.

    FireCuda 120 SATA SSD özellikleri ve fiyatı

    FireCuda 120 SATA SSD modeli 2.5 inçlik sürücü arayan oyunculara hitap ediyor. SATA 6 Gb/s ara yüzü ile yazma hızlarında 540MB/s, okuma hızlarında da 560MB/s seviyelerine ulaşabiliyor. Hatalar arası zaman 1.8 milyon saat olan sürücü 5600TB yazma ömrüne kadar çıkabiliyor.

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    Dayanıklılık odaklı olarak tasarlanan FireCuda 120 SATA SSD modeli firmanın oyuncu SSD ürünleri arasında 4TB kapasiteye çıkabilen ilk ürün olma özelliğine de sahip. Premium seviyede yer alacak FireCuda 120 SATA SSD için belirlenen fiyatlar şu şekilde:

    FireCuda 120 SATA SSD 500GB – 105$

    FireCuda 120 SATA SSD 1TB – 199.5$

    FireCuda 120 SATA SSD 2TB – 388.5$

    FireCuda 120 SATA SSD 4TB – 651$



    https://www.techpowerup.com/267721/seagate-announces-firecuda-120-sata-ssd-for-gamers Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mugetsuga 2 sa. en beğenilen
    "Seagate oyuncular için FireCuda 120 SATA SSDlerini duyurdu"

    120gb sata ssd duyurduğu yok yani başlık hatalı
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    a_y_k_u_t (Aykut ) 2 dk.
    Seagate de hatalı bence adam akıllı isim bulamadınız mı :D
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    arslan0058 (- -) 6 dk.
    1tb sata ssdleri 100 dolardan satmaya basladi firmalar , ustune gaming yazip 2 kati fiyat almakta iyiymis



    https://www.amazon.com/SanDisk-SSD-PLUS-Internal-SDSSDA-1T00-G26/dp/B07D998212/ref=mp_s_a_1_5?dchild=1&keywords=1tb+sata+ssd&qid=1590678612&sr=8-5
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    OMEGALUL 15 dk.
    Başlığı yazarken hiç mi dank etmedi 2020 yılında 120 gb ssd mi duyurulur diye?
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    özgürbarıs 31 dk. yeni yorumcu
    120 GB mı
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    Red Hat Enterprise Linux 54 dk.
    Konuyu yazana bakınca, neden basbayağı yalan başlık atıldığını anlıyorsunuz.
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    akilsizadam (Selim Berkay Koş) 1 sa.
    Başlıkta 120gb yazıyor hala, düzeltsenize şunu. 1 oyun bile sığmaz demeye gelmiştim
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    Red Hat Enterprise Linux 53 dk. akilsizadam
    Adam geçen Clash Royale benzeri oyuna, Clash of Clans benzeri diye konu yazdı. Gerçi onda suç yok, hala bu adamı editör diye tutup, maaş verenlerde ve hala bu sitede haber okuyan bizlerde suç.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 sa.
    Başlık clickbait gibi atılmış resmen bilinçli bir şekilde.
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    Mion 1 sa.
    Şaka herhalde? Yalnız COD 150gb!
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    fhrstw 2 sa.
    Sata arabirimi ölecek sanırım gelecekte. Buda son demleri zaten m2 ile aynı para aşağı yukarı.
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    Ridianod (Rıdvan A. ) 1 sa. fhrstw
    Yok hocam Sata uzun bir süre boyunca ölmeyecek. Çünkü gb başına maliyette SSD'nin HDD'yi geçmesi için daha çok zamanı var ki asıl para zaten bizim gibi son kullanıcılardan değil server vsden kazanılıyor. Adamlar 14 tb'ı 400 dolar bandında verirken ssd sataların 4tb'ı 500-600 dolar bandında geziyor. ssd fiyatları vs düşse hdd'lerin tb değerleri de yükseliyor vs derken bu işin eşitlenmesi için daha çok zaman var vesselam. Çöp veri üretimimiz sosyal medyalar sayesinde gün geçtikçe katlanarak artıyor. Ucuza depolama lazım vesselam. Hız raid vs ile hallediliyor bir notkada.
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    Mugetsuga 2 sa. en beğenilen
    "Seagate oyuncular için FireCuda 120 SATA SSDlerini duyurdu"

    120gb sata ssd duyurduğu yok yani başlık hatalı
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    676 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    seagate, FireCuda 120 SATA SSD ve Donanım
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