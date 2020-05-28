Seagate oyuncular için 120GB SATA SSD sürücüsünü tanıttı

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Depolama alanında dünya lideri firmalardan olan Seagate, oyunculara yönelik olarak da performans odaklı depolama ürünleri tasarlıyor. PCIe Gen4 destekli M.2 SSD sürücülerinin ardından SATA 6 destekli bir sürücü daha tanıttı.

FireCuda 120 SATA SSD özellikleri ve fiyatı

FireCuda 120 SATA SSD modeli 2.5 inçlik sürücü arayan oyunculara hitap ediyor. SATA 6 Gb/s ara yüzü ile yazma hızlarında 540MB/s, okuma hızlarında da 560MB/s seviyelerine ulaşabiliyor. Hatalar arası zaman 1.8 milyon saat olan sürücü 5600TB yazma ömrüne kadar çıkabiliyor.

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Dayanıklılık odaklı olarak tasarlanan FireCuda 120 SATA SSD modeli firmanın oyuncu SSD ürünleri arasında 4TB kapasiteye çıkabilen ilk ürün olma özelliğine de sahip. Premium seviyede yer alacak FireCuda 120 SATA SSD için belirlenen fiyatlar şu şekilde:

FireCuda 120 SATA SSD 500GB – 105$

FireCuda 120 SATA SSD 1TB – 199.5$

FireCuda 120 SATA SSD 2TB – 388.5$

FireCuda 120 SATA SSD 4TB – 651$

https://www.techpowerup.com/267721/seagate-announces-firecuda-120-sata-ssd-for-gamers

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