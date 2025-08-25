Dünyanın dijital liderleri Search ’n Stuff Antalya’da bir araya geliyor

Mobil teknolojiler başta olmak üzere teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri kaleme alan Anıl, aynı zamanda DonanımHaber’deki SEO çalışmalarına liderlik ediyor.

İngiltere’deki çıkışıyla adını duyuran, geçtiğimiz yıl ilk global konferansını Antalya’da büyük bir başarıyla gerçekleştiren Search ’n Stuff, yoğun istek üzerine 9–12 Ekim 2025 tarihlerinde Baia Lara Hotel’de sahneye geri dönüyor! Search ‘n Stuff Antalya Global Digital Marketing Conference 2025

Bu kez daha iddialı, daha güçlü ve daha unutulmaz bir deneyim sizi bekliyor.

5 yıldızlı Akdeniz konforu

Uluslararası ölçekte ses getiren konuşmacılar

En yeni trendlerin paylaşıldığı özel oturumlar

Networking fırsatlarıyla kariyerinizi ileriye taşıyacak bağlantılar

Güneşi batırırken Akdeniz’in büyüleyici manzarası size eşlik ediyor. Yan masada Google, diğer tarafta sektör profesyonelleri… Hepsiyle aynı anda sohbet etme, öğrenme ve iş birliği kurma şansına sahipsiniz.Bu konferansta sadece dinlemeyeceksiniz, aktif olarak deneyimleme şansı da bulacaksınız.

Atölyeler & Derinlemesine Seminerler

Speed Networking & Sürpriz Challenge’lar

PowerPoint Karaoke & Canlı Podcast Oturumları

Sosyal Etkinlikler ve unutulmaz anlar

Gündemden Başlıklar:

SEO teknikleri & ileri seviye optimizasyon

Yapay zekâ destekli içerik üretimi

E-ticaret büyüme stratejileri

Google Ads ve performans pazarlaması

Veri analitiği & yapay zekâ entegrasyonu

UX, CRO ve dijital deneyim tasarımı

Search ’n Stuff Antalya, klasik bir konferans değil; bu, bilgi, ilham, eğlence ve global bağlantıları tek bir pakette bulacağınız benzersiz bir 360° deneyim. Dijital pazarlamanın nabzını tutan bu global buluşmada yerinizi almak için geç kalmayın.

DH30 indirim koduyla Search ‘n Stuff Konferansı'na %30 indirimle katılabilirsiniz 👇

Etkinlik Adresi: Search ‘n Stuff Antalya Global Digital Marketing Conference 2025

Konferans Programı:

İlham Veren Açılış: Program, Yağmur Şimşek'in açılış konuşmasının ardından, Aleyda Solis'in ve Google'dan tanıdığımız Martin Splitt'ın ilham veren keynote'larıyla başlayacak. (Ana sahnede yapılacak tüm konuşmalar simultane tercüme ile Türkçe'ye tercüme edilecektir.)

Geniş Kapsamlı Konular: Teknik SEO, yapay zeka destekli içerik stratejileri, reklam kampanyaları, e-ticaret büyümesi ve veri analitiğine kadar dijital pazarlamanın tüm dinamikleri derinlemesine ele alınacak.

Etkileşimli Oturumlar: Öğleden sonrasında ise, alanında uzman kişilerle gerçekleşen paneller ve derinlemesine bilgi aktarımı sunan uygulamalı atölyeler ve bol etkileşimli seminerler ile öğrenme deneyimi zenginleşecek.

Eğlence ve Network İmkanları:

Atölyeler ve Seminerler : Alanında uzman isimlerle etkileşimli oturumlar.

: Alanında uzman isimlerle etkileşimli oturumlar. Speed Networking : Kısa ve etkili buluşmalarla profesyonel çevrenizi genişletme ve yeni iş birlikleri kurma fırsatı.

: Kısa ve etkili buluşmalarla profesyonel çevrenizi genişletme ve yeni iş birlikleri kurma fırsatı. PowerPoint Karaoke gibi küçük challenge’lar ile eğlenerek öğrenme imkanı.

gibi küçük challenge’lar ile eğlenerek öğrenme imkanı. Canlı Podcast Oturumları : Canlı olarak yayınlanacak podcast oturumlarında sektörün nabzını tutan sohbetlere kulak verin ve bir parçası olun.

: Canlı olarak yayınlanacak podcast oturumlarında sektörün nabzını tutan sohbetlere kulak verin ve bir parçası olun. Çeşitli Sosyal Etkinlikler ve After-Party'ler: Günü yorgunluğunu atın ve keyifli vakit geçirin.

Dijital Pazarlama Dünyasının En İyileri Sahnede

Sadece sektörü takip etmekle kalmayıp ona yön veren dijital pazarlama dünyasının en keskin zekâları Antalya’da bir araya geliyor. Uc gece 4 gün boyunca sürecek bu dijital kampta, hem globalde hem Türkiye'de dijital pazarlamaya katkı sunan isimler; vizyonlarını, deneyimlerini ve geleceğe yön verecek stratejileri katılımcılarla paylaşacak.

Yapay zeka ile yeniden yazılan SEO stratejilerinden, küresel e-ticaretin sırlarına, Google Ads'deki hatalardan kaçınmanın yollarına kadar her şey burada konuşulacak ve uygulamalı atölyeleriyle, katılımcıları için yepyeni kapılar aralanacak.

Yağmur Şimşek’in açılış konuşmasının ardından uluslararası SEO otoritelerinden Aleyda Solis, “Yapay Zekâ Çağında E-Ticarette Organik Aramada Kazanmak” başlıklı keynote sunumuyla sahnede olacak. Google’dan tanıdığımız teknik SEO dehası Martin Splitt “JavaScript ve SEO: 2025’te Gerçekten Bilmeniz Gerekenler” oturumunda yaklaşımlarını paylaşırken; Mark Williams-Cook yapay zekâ aramalarının SEO stratejilerine uzun vadeli etkilerini tartışacak.

Elias Dabbas, “SEO için Python ve Veri Bilimi” sunumuyla sahne alacak. Gerry White “2025 Teknik SEO Denetimi” başlıklı konuşmasıyla derinlemesine teknik perspektif sunarken, Judith Lewis “Yapay Zekâ Destekli SEO Raporlama” keynote’u ile stratejik içgörüler aktaracak. Murat Yatağan “AI İçerik Paradoksu”nda kalite ve ölçek dengesini ele alacak, Arnout Hellemans ise business case (iş gerekçesi) oluşturma üzerine konuşacak.

Panel tartışmalarında Serbay Arda Ayzit, Tuğçe Durmuşoğlu, Defna Babat, Ahmet Durmuşoğlu, Ferda Tarakçıoğlu, Ceren Öz, Onur Eroğlu gibi sektör profesyonelleri sahne alacak. Günün ilerleyen saatlerinde Önder Türker deneyim odaklı e-ticaret başarılarının altını çizerken; Vanda Pokecz, Gökçe Yeşilbaş, Sertaç Sürmeli ve Hüseyin Hamamcıoğlu performans pazarlaması, Google Ads, mikro stratejiler ve yapay zekânın farklı sektörlerdeki etkilerini aktaracak.

Kapanış konuşmasını ise Yağmur Şimşek ve Bengü Sarıca Dinçer gerçekleştirecek.

Workshop Günü (11 Ekim)

İkinci gün, workshoplarla katılımcılara pratik ve uygulamalı içerik sunulacak. Dixon Jones, “Entity SEO” sunumuyla başlayacak. Giulia Panozzo davranışsal metriklerle arama stratejilerini, Mert Erkal “Mavi Linklerin Ötesinde Arama” yaklaşımını, Anthony Barone SEO hatalarını ve Baki Erfidan backlink stratejilerini anlatacak.

Erkut Köse, Onur Eroğlu & Ceren Öz, Başak Ödemiş, Elif Büşra Yapıcı, Gülin İzgi Özcan, Melissa Şafak ve diğer konuşmacılar farklı açılardan pazarlama, SEO ve dijital stratejilere değinecek. Programda ayrıca Emma-Jane Stogdon, Ema Fulga, Yordan Dimitrov, Ufuk Akçay, Bengü Sarıca Dinçer, Tuğçe Durmuşoğlu ve Ozan Ketenci de yer alacak.

Konferans, hem Türkçe hem İngilizce oturumlarla global ve yerel profesyonellere benzersiz bir öğrenme ve networking deneyimi sunmayı hedefliyor.

Etkinlik Takvimi:

9 Ekim: Karşılama, Otel Check-in ve Networking Buluşmaları

10-11 Ekim: Ana Konferans Oturumları ve Atölyeler

12 Ekim: Son Networking Fırsatları ve Check out

Konferans Detayları:

Tarih: 9-12 Ekim 2025

9-12 Ekim 2025 Yer: Baia Lara Hotel, Antalya, Türkiye

Biletler Hakkında Bilgilendirme

Tüm Biletler Şunları İçerir:

Konferans konuşmalarına ve atölyelere erişim (10-11 Ekim)

Konular: SEO, AI, İçerik, PPC, Sosyal Reklamlar, CRO, UX, Veri ve Analitik

Konferans günlerinde öğle yemeği & kahve molaları

Networking etkinlikleri & aktiviteler

Search ‘n Stuff Hediye Çantası

Konaklamalı Biletler (Tek Kişilik Oda, Çift Kişilik Oda, Grup Biletleri) Yukarıdaki Maddelere Ek Olarak Şunları İçerir:

5 Yıldızlı Baia Lara Hotel’de 3 Gece Konaklama (9-12 Ekim)

Kahvaltı, Öğle Yemeği, Akşam Yemeği & Açık Bar Dahil

Detaylı bilgi, kayıt ve biletler için: Search 'n Stuff Antalya Global Digital Marketing Conference 2025

Tam ajanda için: Search ‘n Stuff Conference Agenda

Bilet satın alırken DH30 indirim kodunu kullanmayı unutmayın!

