Seat 2023 fiyat listesi belli oldu! İşte Ocak ayı fiyatları

Tam Boyutta Gör Seat, 2023 Ocak ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. Paylaşılan listede, 2022 model Seat otomobillerin fiyatlarına yüzde 2 civarında zam geldiğini görmekteyiz. Bu da fiyatların 10-15 bin TL artmasına neden olmuş. Peki yeni yılda zamlarla birlikte; sıfır km Seat araç fiyatları kaç TL? 2023 Seat fiyatları ne kadar oldu? İşte Seat Ocak 2023 fiyat listesi:

Seat Ibiza'nın 1.0 Evo 80 HP Style versiyonu Aralık ayında 459.000 TL'den başlarken yeni yılda bu fiyat 469.000 TL'ye yükselmiş durumda. Yavaş yavaş 1 milyon TL sınırına ilerleyen Seat Leon'da ise 1.5 eTSI ACT 150 HP DSG FR versiyonun fiyatı 905.000 TL'ye yükselmiş.

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Seat'ın SUV modellerinde engelliler için ÖTV muafiyetli araç alımına uyan sadece Arona var. Seat Arona'nın fiyatı da yeni yılda 705.000 TL'den başlıyor. Seat Ateca fiyatları 1.020.000 TL seviyesinden başlarken, 7 koltuklu Seat Tarraco'da ise ilk basamak 1.225.000 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Listelere göz atmadan önce, söz konusu otomobillerin hala 2022 model yılına ait olduğunu not düşelim.

İşte 2023 Ocak Seat fiyat listesi 🔽

Seat Ibiza fiyat listesi 💸 (Ocak 2023) Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak (2022MY) IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style 459.000 TL 469.000 TL IBIZA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style 629.000 TL 639.000 TL IBIZA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR 730.000 TL 740.000 TL

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Seat Leon fiyat listesi 💰 (Ocak 2023) Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak (2022MY) LEON 1.0 eTSI 110 HP DSG Style 795.000 TL 805.000 TL LEON 1.5 eTSI ACT 150 HP DSG FR 895.000 TL 905.000 TL

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Seat Arona fiyat listesi 🚗 (Ocak 2023) Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak (2022MY) ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style 695.000 TL 705.000 TL ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience 745.000 TL 755.000 TL ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR 755.000 TL 765.000 TL

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Seat Ateca fiyat listesi 💰(Ocak 2023) Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak (2022MY) ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience 1.005.000 TL 1.020.000 TL ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR 1.030.000 TL 1.045.000 TL

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Seat Tarraco fiyat listesi 💸 (Ocak 2023) Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak (2022MY) TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xcellence 1.210.000 TL 1.225.000 TL TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience 1.230.000 TL 1.245.000 TL TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR 1.270.000 TL 1.285.000 TL

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Seat 2023 fiyat listesi: Sıfır Seat fiyatları