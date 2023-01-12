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    Seat 2023 fiyat listesi belli oldu! İşte Ocak ayı fiyatları

    Seat Ocak ayı fiyat listesini açıkladı. İşte bayiden sıfır KM Seat otomobil fiyatlarını merak edenler için güncel Seat 2023 fiyat listesi:                                
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    Seat 2023 fiyat listesi Tam Boyutta Gör
    Seat, 2023 Ocak ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. Paylaşılan listede, 2022 model Seat otomobillerin fiyatlarına yüzde 2 civarında zam geldiğini görmekteyiz. Bu da fiyatların 10-15 bin TL artmasına neden olmuş. Peki yeni yılda zamlarla birlikte; sıfır km Seat araç fiyatları kaç TL? 2023 Seat fiyatları ne kadar oldu? İşte Seat Ocak 2023 fiyat listesi:

    Seat Ibiza'nın 1.0 Evo 80 HP Style versiyonu Aralık ayında 459.000 TL'den başlarken yeni yılda bu fiyat 469.000 TL'ye yükselmiş durumda. Yavaş yavaş 1 milyon TL sınırına ilerleyen Seat Leon'da ise 1.5 eTSI ACT 150 HP DSG FR versiyonun fiyatı 905.000 TL'ye yükselmiş.

    Seat'ın SUV modellerinde engelliler için ÖTV muafiyetli araç alımına uyan sadece Arona var. Seat Arona'nın fiyatı da yeni yılda 705.000 TL'den başlıyor. Seat Ateca fiyatları 1.020.000 TL seviyesinden başlarken, 7 koltuklu Seat Tarraco'da ise ilk basamak 1.225.000 TL olarak karşımıza çıkıyor.

    Listelere göz atmadan önce, söz konusu otomobillerin hala 2022 model yılına ait olduğunu not düşelim.

    İşte 2023 Ocak Seat fiyat listesi 🔽

    Seat Ibiza fiyat listesi 💸 (Ocak 2023)
    Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak (2022MY)
    IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style 459.000 TL 469.000 TL
    IBIZA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style 629.000 TL 639.000 TL
    IBIZA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR 730.000 TL 740.000 TL

    2023 Seat Leon fiyat listesi Tam Boyutta Gör

    Seat Leon fiyat listesi 💰 (Ocak 2023)
    Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak (2022MY)
    LEON 1.0 eTSI 110 HP DSG Style 795.000 TL 805.000 TL
    LEON 1.5 eTSI ACT 150 HP DSG FR 895.000 TL 905.000 TL

    2023 Seat Arona fiyat listesi Tam Boyutta Gör

    Seat Arona fiyat listesi 🚗 (Ocak 2023)
    Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak (2022MY)
    ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style 695.000 TL 705.000 TL
    ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience 745.000 TL 755.000 TL
    ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR 755.000 TL 765.000 TL

    2023 Seat Ateca fiyat listesi Tam Boyutta Gör

    Seat Ateca fiyat listesi 💰(Ocak 2023)
    Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak (2022MY)
    ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience 1.005.000 TL 1.020.000 TL
    ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR 1.030.000 TL 1.045.000 TL

    2023 Seat Tarraco fiyat listesi Tam Boyutta Gör

    Seat Tarraco fiyat listesi 💸 (Ocak 2023)
    Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak (2022MY)
    TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xcellence 1.210.000 TL 1.225.000 TL
    TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience 1.230.000 TL 1.245.000 TL
    TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR 1.270.000 TL 1.285.000 TL

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