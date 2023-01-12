Seat 2023 fiyat listesi belli oldu! İşte Ocak ayı fiyatları

- Seat Ibiza fiyat listesi 💸 (Ocak 2023)
- Seat Leon fiyat listesi 💰 (Ocak 2023)
- Seat Arona fiyat listesi 🚗 (Ocak 2023)
- Seat Ateca fiyat listesi 💰(Ocak 2023)
- Seat Tarraco fiyat listesi 💸 (Ocak 2023)
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Seat Ibiza'nın 1.0 Evo 80 HP Style versiyonu Aralık ayında 459.000 TL'den başlarken yeni yılda bu fiyat 469.000 TL'ye yükselmiş durumda. Yavaş yavaş 1 milyon TL sınırına ilerleyen Seat Leon'da ise 1.5 eTSI ACT 150 HP DSG FR versiyonun fiyatı 905.000 TL'ye yükselmiş.
Seat'ın SUV modellerinde engelliler için ÖTV muafiyetli araç alımına uyan sadece Arona var. Seat Arona'nın fiyatı da yeni yılda 705.000 TL'den başlıyor. Seat Ateca fiyatları 1.020.000 TL seviyesinden başlarken, 7 koltuklu Seat Tarraco'da ise ilk basamak 1.225.000 TL olarak karşımıza çıkıyor.
Listelere göz atmadan önce, söz konusu otomobillerin hala 2022 model yılına ait olduğunu not düşelim.
İşte 2023 Ocak Seat fiyat listesi 🔽
|Versiyon
|2022 Aralık
|2023 Ocak (2022MY)
|IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style
|459.000 TL
|469.000 TL
|IBIZA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
|629.000 TL
|639.000 TL
|IBIZA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR
|730.000 TL
|740.000 TL
|Versiyon
|2022 Aralık
|2023 Ocak (2022MY)
|LEON 1.0 eTSI 110 HP DSG Style
|795.000 TL
|805.000 TL
|LEON 1.5 eTSI ACT 150 HP DSG FR
|895.000 TL
|905.000 TL
|Versiyon
|2022 Aralık
|2023 Ocak (2022MY)
|ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
|695.000 TL
|705.000 TL
|ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience
|745.000 TL
|755.000 TL
|ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR
|755.000 TL
|765.000 TL
|Versiyon
|2022 Aralık
|2023 Ocak (2022MY)
|ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience
|1.005.000 TL
|1.020.000 TL
|ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR
|1.030.000 TL
|1.045.000 TL
|Versiyon
|2022 Aralık
|2023 Ocak (2022MY)
|TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xcellence
|1.210.000 TL
|1.225.000 TL
|TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience
|1.230.000 TL
|1.245.000 TL
|TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR
|1.270.000 TL
|1.285.000 TL
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