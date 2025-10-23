Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Seat Ibiza elektrikli otomobile dönüşüyor: İşte plan

    Seat, ikonik modeli Ibiza'yı elektrikli çağa uygun hale getirecek. İspanyol marka 2027'de hibrit, daha sonrasında ise tamamen elektrikli Ibiza ile yeni döneme geçmeye hazırlanıyor.

    Seat Ibiza elektrikli otomobile dönüşüyor: İşte plan Tam Boyutta Gör
    Volkswagen Grubu'nun bir parçası olan İspanyol otomotiv markası Seat, en popüler modeli Ibiza'yı yeni bir döneme taşımaya hazırlanıyor. Elektrikli araç pazarında yaşanan yavaşlamaya rağmen şirket elektrifikasyon hedeflerinden sapmayacağını net bir şekilde ortaya koydu. Seat Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Sven Schuwirth'in açıklamalarına göre, Ibiza markanın sembol modellerinden biri olmaya devam edecek.

    Deneyimli yönetici çoğu sürücünün "SEAT Ibiza kullanıyorum" demek yerine "Ibiza kullanıyorum" dediğini belirterek bu modelin bilinçlerde ne denli köklü bir yer edindiğini vurguladı. Dolayısı ile şirketin bu isimden vazgeçmesi söz konusu bile değil. Volkswagen Grubu'ndaki diğer markaların ürün gamında en az bir adet tamamen elektrikli otomobil bulunmasına rağmen SEAT'ın ürün gamında henüz tam elektrikli bir model yer almıyor. Ancak bu durumun değişmesi çok uzun sürmeyecek.

    Seat Ibiza elektrikli otomobile dönüşüyor: İşte plan Tam Boyutta Gör

    Elektrifikasyon yolunda ilk adımlar

    Şirketin stratejisine göre, 2027 yılında Seat Ibiza hafif hibrit motor seçeneğiyle karşımıza çıkacak. Bu adım modelin tamamen elektrikli hale gelmesi yolundaki ilk basamak olacak. Elektrikli Ibiza'nın 2028 sonrasında tanıtılması bekleniyor. Ancak SEAT yönetimine bakılırsa modelin seri üretimi 2029'dan önce başlamayacak. Bunun temel nedeni, elektrikli araç teknolojilerinin yüksek maliyeti ve bu segmentteki tüketicilerin henüz bu tür araçlara yüksek bedeller ödemeye tam olarak hazır olmaması.

    Schuwirth, markanın elektrifikasyon sürecinde ekonomik gerçekleri göz önünde bulunduracağını vurguluyor. Seat bu geçiş sürecinde ağırlığını hibrit teknolojilere verecek. 2028 yılında Leon modelinin tam hibrit, 2027'de ise Ibiza ve Arona modellerinin hafif hibrit versiyonları piyasaya çıkacak. Tamamen elektrikli Ibiza'nın ise Volkswagen Grubu'nun kompakt elektrikli modelleri için geliştirdiği MEB Entry platformu üzerine inşa edilmesi bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Toyota Land Cruiser FJ sahneye çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    elektrik mühür kırma cezası hyundai coupe alınır mı oil sensör workshop ne demek dama taktikleri kablonet altyapı başvurusu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM 23 SE
    GENERAL MOBILE GM 23 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15 F13MG-436XTR
    MSI MODERN 15 F13MG-436XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum