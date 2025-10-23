Seat Ibiza elektrikli otomobile dönüşüyor: İşte plan

Deneyimli yönetici çoğu sürücünün "SEAT Ibiza kullanıyorum" demek yerine "Ibiza kullanıyorum" dediğini belirterek bu modelin bilinçlerde ne denli köklü bir yer edindiğini vurguladı. Dolayısı ile şirketin bu isimden vazgeçmesi söz konusu bile değil. Volkswagen Grubu'ndaki diğer markaların ürün gamında en az bir adet tamamen elektrikli otomobil bulunmasına rağmen SEAT'ın ürün gamında henüz tam elektrikli bir model yer almıyor. Ancak bu durumun değişmesi çok uzun sürmeyecek.
Elektrifikasyon yolunda ilk adımlar
Şirketin stratejisine göre, 2027 yılında Seat Ibiza hafif hibrit motor seçeneğiyle karşımıza çıkacak. Bu adım modelin tamamen elektrikli hale gelmesi yolundaki ilk basamak olacak. Elektrikli Ibiza'nın 2028 sonrasında tanıtılması bekleniyor. Ancak SEAT yönetimine bakılırsa modelin seri üretimi 2029'dan önce başlamayacak. Bunun temel nedeni, elektrikli araç teknolojilerinin yüksek maliyeti ve bu segmentteki tüketicilerin henüz bu tür araçlara yüksek bedeller ödemeye tam olarak hazır olmaması.
Schuwirth, markanın elektrifikasyon sürecinde ekonomik gerçekleri göz önünde bulunduracağını vurguluyor. Seat bu geçiş sürecinde ağırlığını hibrit teknolojilere verecek. 2028 yılında Leon modelinin tam hibrit, 2027'de ise Ibiza ve Arona modellerinin hafif hibrit versiyonları piyasaya çıkacak. Tamamen elektrikli Ibiza'nın ise Volkswagen Grubu'nun kompakt elektrikli modelleri için geliştirdiği MEB Entry platformu üzerine inşa edilmesi bekleniyor.