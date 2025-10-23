Seat Ibiza elektrikli otomobile dönüşüyor: İşte plan

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen Grubu'nun bir parçası olan İspanyol otomotiv markası Seat, en popüler modeli Ibiza'yı yeni bir döneme taşımaya hazırlanıyor. Elektrikli araç pazarında yaşanan yavaşlamaya rağmen şirket elektrifikasyon hedeflerinden sapmayacağını net bir şekilde ortaya koydu. Seat Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Sven Schuwirth'in açıklamalarına göre, Ibiza markanın sembol modellerinden biri olmaya devam edecek.

571 beygirlik Porsche Macan GTS Electric tanıtıldı 23 sa. önce eklendi

Deneyimli yönetici çoğu sürücünün "SEAT Ibiza kullanıyorum" demek yerine "Ibiza kullanıyorum" dediğini belirterek bu modelin bilinçlerde ne denli köklü bir yer edindiğini vurguladı. Dolayısı ile şirketin bu isimden vazgeçmesi söz konusu bile değil. Volkswagen Grubu'ndaki diğer markaların ürün gamında en az bir adet tamamen elektrikli otomobil bulunmasına rağmen SEAT'ın ürün gamında henüz tam elektrikli bir model yer almıyor. Ancak bu durumun değişmesi çok uzun sürmeyecek.

Tam Boyutta Gör

Elektrifikasyon yolunda ilk adımlar

Şirketin stratejisine göre, 2027 yılında Seat Ibiza hafif hibrit motor seçeneğiyle karşımıza çıkacak. Bu adım modelin tamamen elektrikli hale gelmesi yolundaki ilk basamak olacak. Elektrikli Ibiza'nın 2028 sonrasında tanıtılması bekleniyor. Ancak SEAT yönetimine bakılırsa modelin seri üretimi 2029'dan önce başlamayacak. Bunun temel nedeni, elektrikli araç teknolojilerinin yüksek maliyeti ve bu segmentteki tüketicilerin henüz bu tür araçlara yüksek bedeller ödemeye tam olarak hazır olmaması.

Schuwirth, markanın elektrifikasyon sürecinde ekonomik gerçekleri göz önünde bulunduracağını vurguluyor. Seat bu geçiş sürecinde ağırlığını hibrit teknolojilere verecek. 2028 yılında Leon modelinin tam hibrit, 2027'de ise Ibiza ve Arona modellerinin hafif hibrit versiyonları piyasaya çıkacak. Tamamen elektrikli Ibiza'nın ise Volkswagen Grubu'nun kompakt elektrikli modelleri için geliştirdiği MEB Entry platformu üzerine inşa edilmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Seat Ibiza elektrikli otomobile dönüşüyor: İşte plan

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: