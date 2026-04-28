    Seat’ın 10 yıllık SUV modeli için yolun sonu göründü

    Seat’ın ilk SUV modeli Ateca için üretimin biteceği konuşuluyor. Henüz resmi açıklama yok ancak Motor.es'in haberine göre modelin vedası artık çok yakın görünüyor.   

    Seat'ın ilk SUV modeli olan Ateca için yolun sonuna gelindi. 2016 yılında piyasaya çıkan ve markanın SUV atağını başlatan modelin üretiminin Çekya’daki Kvasiny fabrikasında 30 Nisan itibarıyla sona ereceği belirtiliyor. Fabrika kapasitesinin yeni nesil modellere ayrılması planlanıyor.

    Üretim son bulsa da Ateca’nın satışları tamamen bitmiş değil. Avrupa’daki stoklarla birlikte modelin yıl sonuna kadar satışta kalacağı ifade ediliyor. Motor.es'in haberine göre, özellikle İspanya, Almanya ve Fransa gibi pazarlarda sadece hazır stok araçlar üzerinden satış yapılacak.

    Seat Ateca’nın vedasının arkasında ise birkaç önemli neden bulunuyor. En kritik etkenlerden biri modelin artık güncel pazarda zayıf satış performansı göstermesi. Giderek sertleşen SUV rekabeti ve özellikle uygun fiyatlı Çinli SUV modellerin Ateca'nın pazar payını baskılaması da süreci hızlandırdı.

    Ateca’nın üretimden kalkması aynı zamanda grubun üretim stratejisiyle de ilgili. Boşalacak üretim kapasitesinin Skoda modelleri için kullanılacağı ve ilerleyen dönemde yeni nesil Skoda Karoq üretimine hazırlık yapılacağı belirtiliyor.

