Seat kapanacak mı? CEO'dan açıklama ve 15 yıl servis sözü

Haupt, markanın kademeli olarak sonlandırılmasının değerlendirilen senaryolar arasında bulunduğunu kabul etti. Ancak bunun kesinleşmiş bir karar olmadığını ve Seat’a yatırım yapmayı sürdürdüklerini vurguladı.
2029 iddiası nereden geliyor?
Seat’ın geleceği, daha yüksek kar marjına sahip kardeş marka Cupra’nın büyümesiyle birlikte bir süredir tartışılıyor. Autocar’ın haberine göre Seat’in ürün gamı Ibiza ve Arona ile sınırlı kalırken Volkswagen Grubu da kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecinden geçiyor.
Grubun model çeşitliliğini yarıya indirmeyi değerlendirdiği bu süreçte, Autocar’ın gördüğünü belirttiği belgelerde Seat markasının 2029’a kadar sonlandırılması senaryosu yer alıyor. Haupt ise markanın önünde tek bir yol bulunmadığını belirterek farklı seçeneklerin değerlendirildiğini ifade ediyor.
Ibiza ve Arona’ya 2027’de hafif hibrit geliyor
Ibiza’nın İspanya’da en çok satan otomobilleri olduğunu ve Seat’ın bazı pazarlarda payını artırdığını belirten Haupt, markanın hala güçlü olduğunu savundu. Yönetici, Seat’a ihtiyaç duyduklarını ve markanın şirket stratejisinin bir parçası olmaya devam ettiğini vurguladı.
Bu açıklama, Seat’ın yakın vadede mevcut modellerini geliştirmeyi sürdüreceğine işaret ediyor. Ancak uzun vadeli ürün planı konusunda belirsizlik devam ediyor.
Kapanış senaryosunda bile 15 yıl servis desteği
Haupt, Seat’ın faaliyetlerinin kademeli olarak sona erdirilmesi ihtimalini tamamen dışlamadı. Bunun masadaki senaryolardan biri olduğunu açıkça dile getirdi. Bununla birlikte mevcut müşterilerin endişelenmemesi gerektiğini belirterek böyle bir karar alınsa bile Seat araçlarına 15 yıl servis desteği sağlanacağını söyledi.
Seat’ın geleceğini emisyon kuralları ve müşteriler belirleyecek
CO2 hedeflerinin halihazırda önemli bir rol oynadığını söyleyen yönetici, 2030’dan itibaren koşulların daha zorlayıcı hale geleceğini belirtti. Bununla birlikte düzenlemelerde sağlanabilecek esnekliğin şirketin kararlarını doğrudan etkileyebileceğini ifade etti.
Jeopolitik ortam ve müşterilerin elektrikli otomobillere geçiş hızı da Seat’a ilerleyen yıllarda nasıl bir rol verileceğini şekillendirecek. Dolayısıyla 2029’da kapanış iddiası henüz yönetim tarafından kesinleşmiş bir karar olarak doğrulanmış değil. Seat’in geleceği farklı senaryolar üzerinden değerlendirilmeye devam ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: