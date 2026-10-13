Seat kapanacak mı? CEO'dan açıklama ve 15 yıl servis sözü

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Tam Boyutta Gör Seat’in geleceğine ilişkin tartışmalar sürerken markanın yönetiminden açıklama geldi. Seat ve Cupra CEO’su Markus Haupt, Paris Otomobil Fuarı’nda Autocar’a yaptığı değerlendirmede Seat’in uzun vadeli geleceği hakkında henüz karar alınmadığını söyledi.

Haupt, markanın kademeli olarak sonlandırılmasının değerlendirilen senaryolar arasında bulunduğunu kabul etti. Ancak bunun kesinleşmiş bir karar olmadığını ve Seat’a yatırım yapmayı sürdürdüklerini vurguladı.

2029 iddiası nereden geliyor?

Seat’ın geleceği, daha yüksek kar marjına sahip kardeş marka Cupra’nın büyümesiyle birlikte bir süredir tartışılıyor. Autocar’ın haberine göre Seat’in ürün gamı Ibiza ve Arona ile sınırlı kalırken Volkswagen Grubu da kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecinden geçiyor.

Grubun model çeşitliliğini yarıya indirmeyi değerlendirdiği bu süreçte, Autocar’ın gördüğünü belirttiği belgelerde Seat markasının 2029’a kadar sonlandırılması senaryosu yer alıyor. Haupt ise markanın önünde tek bir yol bulunmadığını belirterek farklı seçeneklerin değerlendirildiğini ifade ediyor.

Ibiza ve Arona’ya 2027’de hafif hibrit geliyor

Seat’a yatırımların devam ettiğini söyleyen Haupt, bunun somut örneği olarak Ibiza ve Arona’ya 2027’de eklenecek hafif hibrit motorları gösterdi.

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Ibiza’nın İspanya’da en çok satan otomobilleri olduğunu ve Seat’ın bazı pazarlarda payını artırdığını belirten Haupt, markanın hala güçlü olduğunu savundu. Yönetici, Seat’a ihtiyaç duyduklarını ve markanın şirket stratejisinin bir parçası olmaya devam ettiğini vurguladı.

Bu açıklama, Seat’ın yakın vadede mevcut modellerini geliştirmeyi sürdüreceğine işaret ediyor. Ancak uzun vadeli ürün planı konusunda belirsizlik devam ediyor.

Kapanış senaryosunda bile 15 yıl servis desteği

Haupt, Seat’ın faaliyetlerinin kademeli olarak sona erdirilmesi ihtimalini tamamen dışlamadı. Bunun masadaki senaryolardan biri olduğunu açıkça dile getirdi. Bununla birlikte mevcut müşterilerin endişelenmemesi gerektiğini belirterek böyle bir karar alınsa bile Seat araçlarına 15 yıl servis desteği sağlanacağını söyledi.

Seat’ın geleceğini emisyon kuralları ve müşteriler belirleyecek

Tam Boyutta Gör Haupt’a göre nihai kararın alınacağı kesin bir tarih bulunmuyor. Markanın geleceğinde emisyon düzenlemeleri, elektrikliye geçişin hızı ve müşteri tercihleri belirleyici olacak.

CO2 hedeflerinin halihazırda önemli bir rol oynadığını söyleyen yönetici, 2030’dan itibaren koşulların daha zorlayıcı hale geleceğini belirtti. Bununla birlikte düzenlemelerde sağlanabilecek esnekliğin şirketin kararlarını doğrudan etkileyebileceğini ifade etti.

Jeopolitik ortam ve müşterilerin elektrikli otomobillere geçiş hızı da Seat’a ilerleyen yıllarda nasıl bir rol verileceğini şekillendirecek. Dolayısıyla 2029’da kapanış iddiası henüz yönetim tarafından kesinleşmiş bir karar olarak doğrulanmış değil. Seat’in geleceği farklı senaryolar üzerinden değerlendirilmeye devam ediyor.

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Seat kapanacak mı? CEO'dan açıklama ve 15 yıl servis sözü

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