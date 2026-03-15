Bytedance geri adım atıyor: Seedance 2.0 dağıtımı durduruldu

Seedance 2.0 frene bastı
Çin’de kullanıma sunulan video üretim motorunun aşırı gerçekçi ve karakter devamlılığı sağlayan videoları Hollywood sahnelerini aratmamış ancak hemen ardından Disney ve Paramount telif hakkı ihlali uyarısı göndermişti.
Üretim motorunun telif hakkı olan içeriklerle eğitildiği iddiası da eklenince ByteDance firması lisanslı içeriklerin korunması konusunda daha hassas olacaklarını açıklamıştı. Ne var ki bunun üstesinden gelinememiş olacak ki Seedance 2.0 global dağıtımının durdurulduğu haberi geldi.
İçerik dünyasının merakla beklediği global dağıtımın hangi sebepten durdurulduğuna ve ne zaman tekrar başlayacağına dair resmi bir açıklama yok. Motorun sadece Çin'e özgü kalması da ihtimal dahilinde.
