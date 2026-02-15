Seedance 2.0 krizi: Disney’den ByteDance’e telif ihlali iddiası

Disney, ByteDance'i korsan kütüphane kullanmakla suçluyor
Disney’in ihtarnamesinde, Seedance tarafından oluşturulduğu belirtilen ve aralarında Spider-Man, Darth Vader ve Peter Griffin gibi karakterlerin bulunduğu örnek videolara yer verildiği bildirildi. Bu karakterlerin büyük bölümü sırasıyla Marvel Entertainment, Lucasfilm ve 20th Television Animation çatısı altında Disney’e ait fikri mülkiyetler arasında bulunuyor. Disney, Seedance 2.0’ın bu karakterleri kamu malıymış gibi serbestçe yeniden üretebildiğini ve bunun telif hakkı ihlali anlamına geldiğini savunuyor. Şirketin iddiası, modelin eğitim sürecinde telif korumalı içeriklerin izinsiz kullanıldığı yönünde.
ByteDance cephesinden resmi bir yanıt kamuoyuna yansımış değil. Ancak şirketin Seedance 2.0’ı küresel ölçekte konumlandırma stratejisi, özellikle Hollywood stüdyolarıyla ilişkiler açısından hassas bir denge gerektiriyor. Üretken yapay zekâ araçları bir yandan içerik üretim süreçlerini hızlandırma ve maliyetleri düşürme potansiyeli sunarken, diğer yandan telif sahiplerinin gelir modellerini tehdit edebiliyor. Bu tablo, sektördeki her yeni model lansmanını potansiyel bir hukuki riskle birlikte getiriyor.
Buna karşılık Disney’in tüm yapay zekâ girişimlerine mesafeli olmadığı da biliniyor. Şirket, OpenAI ile üç yıllık bir lisans anlaşması imzalayarak belirli fikri mülkiyetlerin kontrollü biçimde görüntü ve video üretiminde kullanılmasına izin verdi. Bu yaklaşım, Disney’in tamamen yasaklayıcı bir tutumdan ziyade lisans temelli ve gelir paylaşımına dayalı bir model arayışında olduğunu gösteriyor. Başka bir ifadeyle mesele, yapay zekânın varlığı değil hangi koşullarda ve hangi ticari çerçevede kullanılacağı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: