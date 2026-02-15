Seedance 2.0 krizi: Disney’den ByteDance’e telif ihlali iddiası

The Walt Disney Company, Çin merkezli ByteDance’in yeni yapay zekâ aracı Seedance 2.0’ı telif hakkıyla korunan karakterleri izinsiz kullanmakla suçladı. Son raporlara göre şirket, ByteDance’e bir ihtarname göndererek Star Wars ve Marvel evrenlerinden karakterlerin korsan bir kütüphane üzerinden modele entegre edildiğini öne sürdü. Seedance 2.0’ın geçtiğimiz Perşembe günü piyasaya sürülmesinin ardından gelen bu adım, üretken yapay zekâ ile fikri mülkiyet hakları arasındaki gerilimi bir kez daha gündeme taşıdı.

Disney’in ihtarnamesinde, Seedance tarafından oluşturulduğu belirtilen ve aralarında Spider-Man, Darth Vader ve Peter Griffin gibi karakterlerin bulunduğu örnek videolara yer verildiği bildirildi. Bu karakterlerin büyük bölümü sırasıyla Marvel Entertainment, Lucasfilm ve 20th Television Animation çatısı altında Disney’e ait fikri mülkiyetler arasında bulunuyor. Disney, Seedance 2.0’ın bu karakterleri kamu malıymış gibi serbestçe yeniden üretebildiğini ve bunun telif hakkı ihlali anlamına geldiğini savunuyor. Şirketin iddiası, modelin eğitim sürecinde telif korumalı içeriklerin izinsiz kullanıldığı yönünde.

ByteDance cephesinden resmi bir yanıt kamuoyuna yansımış değil. Ancak şirketin Seedance 2.0’ı küresel ölçekte konumlandırma stratejisi, özellikle Hollywood stüdyolarıyla ilişkiler açısından hassas bir denge gerektiriyor. Üretken yapay zekâ araçları bir yandan içerik üretim süreçlerini hızlandırma ve maliyetleri düşürme potansiyeli sunarken, diğer yandan telif sahiplerinin gelir modellerini tehdit edebiliyor. Bu tablo, sektördeki her yeni model lansmanını potansiyel bir hukuki riskle birlikte getiriyor.

Tam Boyutta Gör Disney’in yapay zekâ şirketlerine karşı ilk hukuki hamlesi bu değil. Şirket, Eylül ayında Character.AI’ya benzer gerekçelerle ihtarname göndermişti. Ayrıca birkaç ay sonra, yapay zekâ modellerinin eğitiminde telif hakkı ihlali iddiasıyla Google’ı da hedef almıştı. Bu gelişmeler, Disney’in fikri mülkiyet portföyünü koruma konusunda agresif bir strateji izlediğini gösteriyor. Özellikle Star Wars ve Marvel gibi küresel çapta milyarlarca dolarlık markaların kontrolü, şirket için yalnızca sanatsal değil aynı zamanda finansal bir öncelik.

Buna karşılık Disney’in tüm yapay zekâ girişimlerine mesafeli olmadığı da biliniyor. Şirket, OpenAI ile üç yıllık bir lisans anlaşması imzalayarak belirli fikri mülkiyetlerin kontrollü biçimde görüntü ve video üretiminde kullanılmasına izin verdi. Bu yaklaşım, Disney’in tamamen yasaklayıcı bir tutumdan ziyade lisans temelli ve gelir paylaşımına dayalı bir model arayışında olduğunu gösteriyor. Başka bir ifadeyle mesele, yapay zekânın varlığı değil hangi koşullarda ve hangi ticari çerçevede kullanılacağı.

