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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat ByteDance, yapay zekâlı görsel üretiminde çığır açan yeni modeli Seedream 5.5'i tanıttı. Bu yeni model, yapay zekâ görselleri düzenlenirken oluşan bozulma sorununu ortadan kaldırıyor. Üst üste yapılan 100 düzenlemede bile görüntüyü piksel düzeyinde koruyan yazılım, görselleri 100 farklı katmana ayırabiliyor ve doğrudan şeffaf içerikler üretebiliyor. Tasarım dünyasını kolaylaştıracak modele şirketin bulut platformu üzerinden ulaşılabiliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Yapay zekâ destekli görsel üretim araçları son yıllarda hızla gelişmiş olsa da bu araçların özellikle düzenleme aşamasında hâlâ bazı kısıtlamaları bulunuyor. Örneğin üretilen bir görselde yalnızca kıyafeti veya arka plandaki bir nesneyi değiştirmek istediğinizde, yapay zekâ yüzler ya da ışıklandırma gibi aynı kalmasını istediğiniz bazı detayları da değiştirebiliyor. Art arda yapılan düzenlemelerde bu bozulmalar giderek belirginleşiyor. Ancak bu sorun da yavaş yavaş tarihe karışacak gibi duruyor. TikTok'un çatı şirketi ByteDance, kısa süre önce çıkardığı Seedream 5.5 ile bu soruna dikkat çekici bir çözüm getirdi.

ByteDance Seedream 5.5, 100 Düzenleme Turunda Görsel Bütünlüğünü Koruyabiliyor

Seedream 5.5, bir görseli 100 kez üst üste düzenlese bile değiştirilmek istenmeyen bölgeleri piksel düzeyinde koruyabiliyor. Ayrıca doğrudan şeffaf arka planlı görseller üretebiliyor ve bir sahneyi 100 bağımsız katmana kadar ayırabiliyor.

Mevcut görsel üretim modellerinde her yeni düzenleme, önceki çıktının yeniden işlenmesini gerektirdiği için zamanla görüntü kalitesinde kayıplar yaşanabiliyor. Seedream 5.5 ise yalnızca değiştirilmesi istenen bölgeye müdahale ederek görselin geri kalanını piksel düzeyinde sabit tutuyor. Şirket, modelin 100 ardışık düzenleme turu boyunca renk kayması ve detay kaybı yaşamadan bu tutarlılığı koruyabildiğini belirtiyor.

Bu özellik bilhassa aynı görsel üzerinde çok sayıda değişiklik yapılması gereken profesyonel tasarım çalışmalarında önem taşıyor. Örneğin bir kişinin kıyafetini, gözlüğünü veya yüzüğünü değiştirmek isteyen kullanıcı, diğer detayların da her düzenlemede yeniden şekillenmesiyle uğraşmak zorunda kalmıyor.

Görselleri Doğrudan Şeffaf Katmanlara Ayırabiliyor

Seedream 5.5'in bir diğer önemli yeniliği ise yerel RGBA desteği. RGBA, standart kırmızı, yeşil ve mavi renk kanallarına ek olarak alfa kanalı adı verilen bir saydamlık bilgisi de içeriyor. Böylece model, arka planı sonradan silmeye gerek kalmadan doğrudan şeffaf veya yarı şeffaf görseller üretebiliyor. Cam, tül ve tüy gibi kenar detaylarının korunması gereken nesneler de bu kapsamda yer alıyor.

Model ayrıca oluşturulan veya yüklenen bir görseldeki nesneleri birbirinden bağımsız katmanlara ayırabiliyor. 100 katmana kadar çıkabilen bu özellik sayesinde tasarımcılar, bir sahnedeki karakterleri, nesneleri ve diğer görsel öğeleri ayrı ayrı düzenleyip farklı projelerde yeniden kullanabiliyor. Bu da özellikle oyun, animasyon ve video prodüksiyonu gibi çok sayıda görsel varlığın birlikte kullanıldığı alanlarda iş akışını kolaylaştırabilir.

Küçük Yazıları da Daha Başarılı Şekilde Oluşturuyor

ByteDance, Seedream 5.5'in metin oluşturma kabiliyetlerinde de iyileştirmeler yaptığını belirtiyor. Özellikle posterler, ürün etiketleri, gazeteler ve infografikler gibi küçük yazıların yoğun olduğu görsellerde karakterlerin bozulması, eksik çıkması veya yanlış yerleştirilmesi önemli bir sorun olabiliyor. Şirketin testlerine göre Seedream 5.5'te ağır metin bozulma oranı yüzde 0,4'e, daha küçük tipografik hata oranı ise yüzde 1,7'ye düşürülmüş durumda.

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Modelin öncülü Seedream 5.0 Pro'ya kıyasla tüm test kategorilerinde kalite ve kullanılabilirlik açısından ilerleme kaydettiği görülüyor. Özellikle sinema ve televizyon prodüksiyonu ile ofis üretkenliği alanlarında kullanılabilirlik oranının önceki sürümün iki katından fazla olması dikkat çekiyor. Şirket ayrıca metin yapısı ve gerçekçilik konularında GPT Image 2.5 ve Nano Banana 2.1 gibi rakip modellerle yaptığı karşılaştırmalarda da Seedream 5.5'in öne çıktığını savunuyor.

Seedream 5.5, ByteDance'in bulut hizmeti Volcengine Ark üzerinden de kullanıma sunuluyor. Standart kullanımda görsel başına 0,02 dolar ücret belirlenirken, tanıtıma özel paketlerde bu maliyet 1 sente kadar düşebiliyor. Şirket ayrıca daha karmaşık komutları ve bağlamsal girdileri destekleyecek bir sürüm üzerinde çalışıyor.

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