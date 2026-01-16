Segway, CES 2026’da yeni elektrikli mobilite çözümlerini tanıttı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Elektrikli scooter, bisiklet ve ATV gibi mobilite çözümleri sunan Segway, CES 2026'da yeni modellerini ilk kez tanıttı. Yeni ürünler arasında Türkiye’de satışa sunulacak modeller de yer alıyor.

Şirket 160’tan fazla ülkede 34 milyon kullanıcıya ulaştı. Ülkemizde de Segway’in ürünleri satılıyor. Segway, “Simply Moving” misyonu kapsamında sezgisel, verimli ve akıllı mobilite çözümleriyle insanların ve nesnelerin hareket anlayışını sadeleştirmeye devam ediyor.

Myon ve Muxi, Türkiye'ye geliyor

Segway’in bu yıl Türkiye’nin de dahil olduğu pek çok pazarda piyasaya sürülmesi planlanan Myon ve Muxi elektrikli bisiklet modelleri ile Xaber 300 elektrikli dirt bike, fuarın dikkat çeken ürünleri arasında yer aldı.

Akıllı vites ve akıllı sürüş güvenlik sistemiyle Segway Myon

Segway Myon elektrikli bisiklet, 2025 iF Design Award ödüllü tasarımıyla geliyor. Adaptif elektronik vites sistemi ve Segway akıllı sürüş sistemi ile öne çıkıyor. Gidondaki düğmelere bastığınızda, arka çeki borusundaki bir servo motor, Shimano Cues aktarıcıyı kabloyla hareket ettiriyor. Bu sistem vites geçişlerini uygulama üzerinden ince ayar yapmaya olanak tanıyor. Jiroskoplar, kadans ve tork sensörleri, yol koşullarını anlık olarak analiz ederek motor desteğini buna göre düzenliyor. Yokuş çıkışlarında sürücünün müdahalesine gerek kalmadan güç kademeli biçimde artırılıyor. Trafik ışıklarında dur-kalk sırasında ise ani ve sarsıntılı kalkışların önüne geçilmesi hedefleniyor. Bütün bunlara ek olarak Segway TurboTuned teknolojisi, motor ve batarya verimliliğini sürüş boyunca optimize ediyor.

Myon, 500W hub motor, 722 Wh batarya ve 85 Nm tork ile geliyor. 127 km menzil ve maksimum 32 km/h hız sunuyor. Akıllı arka trafik takip sistemi, otomatik yanan farlar, gidonda sinyal lambaları ve fren lambası ve Apple Find My özellikleri mevcut.

Retro tasarımlı Segway Muxi

Segway Muxi elektrikli bisiklet ise retro tasarımıyla dikkat çekiyor, çekiş kontrolü, rejeneratif frenleme ve akıllı kontrol paneli gibi özellikleri mevcut. Vites karmaşasını ortadan kaldırarak tek vitesli bir yapı sunuyor. Kargo ve yolcu taşımaya uygun tasarlanan modelde; yokuş kalkış desteği ve yokuş iniş kontrolü gibi sürüşü kolaylaştıran yazılımlar mevcut. Muxi, 750W motor gücü, 716W batarya ile gelirken 127 km menzil vaat ediyor.

Segway Xaber 300

Zorlu arazi koşulları için geliştirilen Xaber 300 elektrikli motosiklet, fuarın dikkat çeken ürünleri arasında yer aldı. Arazi kullanımına yönelik geliştirilen model, 150 cc, 200 cc ve 300 cc’ye denk üç farklı güç moduyla sunuluyor. Elektronik debriyaj seçeneği ve maksimum wheelie açısını sınırlayan yazılım desteği, farklı deneyim seviyelerindeki sürücülere hitap etmeyi amaçlıyor

Segway, elektrikli scooter’lar için üç yeni teknoloji tanıttı: SegRide™, SegRange™ ve SegSmart™.

SegRide™, gelişmiş direksiyon kontrolü, çekiş sistemi ve jiroskop destekli akıllı sürüş yardımlarıyla güvenlik ve denge odağı sunarken; SegRange™ optimize edilmiş güç yönetimi ve Segway’e özel algoritmalar sayesinde daha uzun menzil ve verimli kullanım hedefliyor. SegSmart™ ise navigasyon, Segway AirLock, Apple Find My ve gelen arama bildirimleri gibi özelliklerle bağlantılı bir sürüş deneyimi sunuyor.

Segway, ayrıca CES 2026’da amiral gemisi sınıfttaki elektrikli scooter modellerinden GT3 Pro, ZT3 Pro, MAX G3, F3 ve E3 Pro’yu segiledi. Ayrıca Navimow markası altında geliştirdiği yeni otonom çim bakım robotlarını müşterilerin beğenisine sundu.

Elektrikli scooter, elektrikli bisiklet ve elektrikli dirt bike modellerini akıllı platform teknolojileri altında bir araya getiren Segway, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarına akıllı ve kontrollü bir kişisel mobilite deneyimi sunmaya devam ediyor.

