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    Segway, emniyet kemerli elektrikli motosikletini tanıttı

    Elektrikli motosikletlerde alışılmadık bir tasarıma imza atan Segway, X Cruiser modeline takla kafesi, emniyet kemeri ve kör nokta uyarısı ekledi.              

    Segway, emniyet kemerli elektrikli motosikletini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Segway, Milano'da düzenlenen EICMA 2026 fuarında yeni elektrikli motosiklet ailesini sergiledi. Bu modeller arasında en fazla dikkat çeken araç ise alışılmış motosiklet tasarımından oldukça uzak olan Segway X Cruiser oldu. Takla kafesi, emniyet kemeri ve dört yönden çarpışma korumasıyla dikkat çeken elektrikli motosiklet, otomobillerdeki güvenlik teknolojilerini iki tekerlekli araçlara taşımayı hedefliyor.

    Otomobil güvenliği motosiklete taşınıyor

    Segway X Cruiser, otomobil kazalarından ilham alınarak geliştirilen güvenlik mimarisiyle öne çıkıyor. Modelde tam koruyucu kafes ve yarı kafes olmak üzere farklı gövde seçenekleri sunuluyor. Bu yapılar, dört yönden gelebilecek darbelere karşı koruma sağlamayı ve çarpışma sırasında oluşan enerjiyi aşamalı olarak emerek sürücüye aktarılan kuvveti azaltmayı hedefliyor.

    Segway, emniyet kemerli elektrikli motosikletini tanıttı Tam Boyutta Gör
    En dikkat çekici versiyonlardan birinde yarış otomobillerini andıran güçlendirilmiş bir koltuk ve emniyet kemeri kullanılıyor. Bir diğer konfigürasyonda ise sürücünün çevresini daha fazla kapatan bir tavan yapısı bulunuyor. Böylece X Cruiser, geleneksel motosikletlerden farklı olarak sürücüyü yalnızca kask ve koruyucu kıyafetlere bağımlı bırakmayan bir güvenlik yaklaşımı benimsiyor.

    Aktif güvenlik tarafında da kör nokta algılama ve şerit değiştirme uyarısı standart olarak sunuluyor. Bu sistemler, özellikle yoğun trafikte sürücünün çevresindeki araçları daha kolay fark etmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

    Segway, emniyet kemerli elektrikli motosikletini tanıttı Tam Boyutta Gör

    200 kilometreye yakın menzil sunacak

    Segway X Cruiser yalnızca güvenlik özellikleriyle değil, elektrikli touring motosiklet platformuyla da dikkat çekiyor. Modelde kullanılan CTB (Cell-to-Body) batarya entegrasyonu, bataryanın gövde yapısına dahil edilmesini sağlayarak hem yapısal dayanıklılığı hem de alan kullanımını iyileştirmeyi hedefliyor.

    Şirketin hedeflediği menzil yaklaşık 200 kilometre seviyesinde. Avrupa versiyonlarında 4,5 kW Type 2 AC şarj desteği bulunması beklenirken Çin pazarı için daha yüksek güçlü DC hızlı şarj seçeneği sunulacak.

    Motosikletin teknik donanımları arasında 15 inç ön ve 14 inç arka jantlar, Michelin City Grip lastikler ve 10,25 inç TFT gösterge ekranı yer alıyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak 55 litrelik elektrikli açılır kapanır arka bagaj da tercih edilebilecek.

    X Cruiser'ın geliştirilmesinde BMW Group tarafından lisanslanan bazı iki tekerlekli araç teknolojileri ve fikri mülkiyet haklarından da yararlanılıyor. Bununla birlikte Segway, aracın geliştirme, entegrasyon, doğrulama, üretim ve sertifikasyon süreçlerinden kendisinin sorumlu olduğunu belirtiyor.

    Segway, X Cruiser'ı yalnızca bir konsept olarak bırakmayı planlamıyor. Şirket, modelin seri üretime geçişini doğrularken Çin ve Avrupa pazarlarında 2027-2028 yılları arasında satışa sunulmasını hedefliyor. 

    Segway Orca Concept de sergilendi

    Segway, emniyet kemerli elektrikli motosikletini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Segway, EICMA 2026 kapsamında X Cruiser dışında Orca Concept isimli elektrikli maxi-scooter modelini de sergiledi. 800V elektrik mimarisi ve yaklaşık 20 kWh batarya ile geliştirilen konseptin 300 kilometreye kadar menzil sunması hedefleniyor. Şirket ayrıca 0'dan 100 km/s hıza 4,5 saniyede ulaşılmasını ve 20 dakikalık şarjla 200 kilometre menzil kazanılmasını amaçlıyor. Ancak bu değerler henüz seri üretim garantisi olmayan mühendislik hedefleri olarak açıklanıyor.

    Kaynakça https://de-de.segway.com/campaigns/eicma-2026.html https://electrek.co/2026/11/05/segway-launches-new-electric-motorcycle-thats-so-safe-it-has-seatbelts/
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