Segway, emniyet kemerli elektrikli motosikletini tanıttı

Yapay Zeka Özeti:
- Segway, emniyet odaklı yeni elektrikli motosikleti X Cruiser'ı tanıttı. Otomobil teknolojilerini iki tekerleğe taşıyan model; takla kafesi, emniyet kemeri ve kör nokta uyarısı gibi dikkat çeken sistemler sunuyor. Yaklaşık 200 kilometre menzil sunması beklenen araç, sürücü güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Seri üretimi doğrulanan bu yenilikçi motosikletin 2027 yılından itibaren pazara sunulması bekleniyor.
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Otomobil güvenliği motosiklete taşınıyor
Segway X Cruiser, otomobil kazalarından ilham alınarak geliştirilen güvenlik mimarisiyle öne çıkıyor. Modelde tam koruyucu kafes ve yarı kafes olmak üzere farklı gövde seçenekleri sunuluyor. Bu yapılar, dört yönden gelebilecek darbelere karşı koruma sağlamayı ve çarpışma sırasında oluşan enerjiyi aşamalı olarak emerek sürücüye aktarılan kuvveti azaltmayı hedefliyor.
Aktif güvenlik tarafında da kör nokta algılama ve şerit değiştirme uyarısı standart olarak sunuluyor. Bu sistemler, özellikle yoğun trafikte sürücünün çevresindeki araçları daha kolay fark etmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.
200 kilometreye yakın menzil sunacak
Segway X Cruiser yalnızca güvenlik özellikleriyle değil, elektrikli touring motosiklet platformuyla da dikkat çekiyor. Modelde kullanılan CTB (Cell-to-Body) batarya entegrasyonu, bataryanın gövde yapısına dahil edilmesini sağlayarak hem yapısal dayanıklılığı hem de alan kullanımını iyileştirmeyi hedefliyor.
Şirketin hedeflediği menzil yaklaşık 200 kilometre seviyesinde. Avrupa versiyonlarında 4,5 kW Type 2 AC şarj desteği bulunması beklenirken Çin pazarı için daha yüksek güçlü DC hızlı şarj seçeneği sunulacak.
Motosikletin teknik donanımları arasında 15 inç ön ve 14 inç arka jantlar, Michelin City Grip lastikler ve 10,25 inç TFT gösterge ekranı yer alıyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak 55 litrelik elektrikli açılır kapanır arka bagaj da tercih edilebilecek.
X Cruiser'ın geliştirilmesinde BMW Group tarafından lisanslanan bazı iki tekerlekli araç teknolojileri ve fikri mülkiyet haklarından da yararlanılıyor. Bununla birlikte Segway, aracın geliştirme, entegrasyon, doğrulama, üretim ve sertifikasyon süreçlerinden kendisinin sorumlu olduğunu belirtiyor.
Segway, X Cruiser'ı yalnızca bir konsept olarak bırakmayı planlamıyor. Şirket, modelin seri üretime geçişini doğrularken Çin ve Avrupa pazarlarında 2027-2028 yılları arasında satışa sunulmasını hedefliyor.
Segway Orca Concept de sergilendi
Kaynakça https://de-de.segway.com/campaigns/eicma-2026.html https://electrek.co/2026/11/05/segway-launches-new-electric-motorcycle-thats-so-safe-it-has-seatbelts/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: