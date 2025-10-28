SEGWAY, küresel büyüme hedefiyle iş ortaklarını Çin'deki fabrikasında ağırladı
Mikromobilite devi SEGWAY, küresel iş ortaklarını Çin'deki akıllı fabrikasında ağırladı. Yerel iş ortaklarıyla küresel çapta büyümenin sürdürüleceğini vurguladı.
Katılımcı iş ortakları SEGWAY’in akıllı fabrikasını, Ar-Ge laboratuvarlarını ve deneyim mağazalarını gezme şansı bulurken, aynı zamanda şirketin en yeni elektrikli kick-scooter, e-bisiklet, SSV ve UTV modellerini bizzat inceledi. Etkinliğe Türkiye’de MediaMarkt, Teknosa, Vatan Bilgisayar ve Şengüller katıldı. Türkiye’de güçlü perakende ortaklıklarının sürdürüleceği vurgulandı.
SEGWAY, güçlü ürünler ve yerel iş ortaklarıyla mobilitenin daha akıllı ve daha çevreci duruma gelmesini hedefliyor. Şirketin küresel vizyonu ve yerel iş ortaklıkların uzmanlıkları birleştirilerek sektörde büyümenin sürdürülmesi amaçlanıyor.
