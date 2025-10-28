Giriş
    SEGWAY, küresel büyüme hedefiyle iş ortaklarını Çin'deki fabrikasında ağırladı

    Mikromobilite devi SEGWAY, küresel iş ortaklarını Çin'deki akıllı fabrikasında ağırladı. Yerel iş ortaklarıyla küresel çapta büyümenin sürdürüleceğini vurguladı.

    SEGWAY, küresel büyüme hedefiyle iş ortaklarını bir araya getirdi Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde elektrikli scooter modelleriyle tanınan mikromobilite şirketi SEGWAY, dünyanın dört bir yanından iş ortaklarını Çin'in Changzhou kentindeki akıllı fabrikasında ağırladı. “Yolculuğa Öncülük Et, Geleceği Şekillendir” temasıyla konferans düzenledi. SEGWAY, uzun vadeli iş birliklerini ve ortak büyümeye olan bağlılığını vurguladı. Küresel pazarlarda yatırımlarını artırma çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

    Katılımcı iş ortakları SEGWAY’in akıllı fabrikasını, Ar-Ge laboratuvarlarını ve deneyim mağazalarını gezme şansı bulurken, aynı zamanda şirketin en yeni elektrikli kick-scooter, e-bisiklet, SSV ve UTV modellerini bizzat inceledi. Etkinliğe Türkiye’de MediaMarkt, Teknosa, Vatan Bilgisayar ve Şengüller katıldı. Türkiye’de güçlü perakende ortaklıklarının sürdürüleceği vurgulandı.

    SEGWAY, küresel büyüme hedefiyle iş ortaklarını bir araya getirdi Tam Boyutta Gör
    SEGWAY Türkiye ve Orta Doğu Ülke Müdürü Can Yalçın Yıldız ise yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Türkiye ve Orta Doğu’da büyüyen pazarlarımızda, SEGWAY’in küresel vizyonunu yerel ihtiyaçlarla birleştirerek mikro mobilitenin geleceğini birlikte şekillendirmek için çalışmaya devam edeceğiz.”

    SEGWAY, güçlü ürünler ve yerel iş ortaklarıyla mobilitenin daha akıllı ve daha çevreci duruma gelmesini hedefliyor. Şirketin küresel vizyonu ve yerel iş ortaklıkların uzmanlıkları birleştirilerek sektörde büyümenin sürdürülmesi amaçlanıyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    HAMZA0 3 gün önce

    alıyorum bir tane

