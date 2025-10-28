SEGWAY, küresel büyüme hedefiyle iş ortaklarını Çin'deki fabrikasında ağırladı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Ülkemizde elektrikli scooter modelleriyle tanınan mikromobilite şirketi SEGWAY, dünyanın dört bir yanından iş ortaklarını Çin'in Changzhou kentindeki akıllı fabrikasında ağırladı. “Yolculuğa Öncülük Et, Geleceği Şekillendir” temasıyla konferans düzenledi. SEGWAY, uzun vadeli iş birliklerini ve ortak büyümeye olan bağlılığını vurguladı. Küresel pazarlarda yatırımlarını artırma çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

Katılımcı iş ortakları SEGWAY’in akıllı fabrikasını, Ar-Ge laboratuvarlarını ve deneyim mağazalarını gezme şansı bulurken, aynı zamanda şirketin en yeni elektrikli kick-scooter, e-bisiklet, SSV ve UTV modellerini bizzat inceledi. Etkinliğe Türkiye’de MediaMarkt, Teknosa, Vatan Bilgisayar ve Şengüller katıldı. Türkiye’de güçlü perakende ortaklıklarının sürdürüleceği vurgulandı.

Tam Boyutta Gör SEGWAY Türkiye ve Orta Doğu Ülke Müdürü Can Yalçın Yıldız ise yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Türkiye ve Orta Doğu’da büyüyen pazarlarımızda, SEGWAY’in küresel vizyonunu yerel ihtiyaçlarla birleştirerek mikro mobilitenin geleceğini birlikte şekillendirmek için çalışmaya devam edeceğiz.”

SEGWAY, güçlü ürünler ve yerel iş ortaklarıyla mobilitenin daha akıllı ve daha çevreci duruma gelmesini hedefliyor. Şirketin küresel vizyonu ve yerel iş ortaklıkların uzmanlıkları birleştirilerek sektörde büyümenin sürdürülmesi amaçlanıyor.

