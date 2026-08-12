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    Şehir içinde en az elektrik tüketen 7 elektrikli otomobil belli oldu: İşte liste

    Alman otomotiv dergisi Auto Motor und Sport, şehir içi sürüş koşullarında en düşük enerji tüketimine sahip 7 elektrikli otomobili belirledi. İşte şehir içi kullanımda bütçenizi koruyacak modeller.

    Şehir içinde en az elektrik tüketen 7 elektrikli otomobil Tam Boyutta Gör
    Alman otomotiv dergisi Auto Motor und Sport, kendi test programı kapsamında gerçekleştirdiği ölçümlerden yola çıkarak şehir içi kullanımda en az enerji tüketen 7 elektrikli otomobili sıraladı. Özellikle şehir içi ve günlük işe gidiş gelişlerde verimliliğiyle öne çıkan modellerin yer aldığı sıralama, araçların ekonomik sürüş koşullarında ölçülen "Eco" tüketim değerlerine (kWh/100 km) göre oluşturuldu.

    1. Dacia Spring Electric 65 – [12.1 kWh/100 km]

    Şehir içinde en az elektrik tüketen 7 elektrikli otomobil Tam Boyutta Gör
    Sıralamanın zirvesinde, 12.1 kWh/100 km tüketim değeriyle Dacia Spring Electric 65 yer alıyor. Sadece 984 kg boş ağırlığa sahip olan model, kompakt boyutları ve hafif yapısıyla şehir içi kullanımda önemli bir verimlilik avantajı sağlıyor. Önden çekişli aracın 48 kW (65 beygie) güç ve 113 Nm tork üreten elektrik motoru da şehir içi kullanım odaklı yapısını destekliyor.

    2. Mini Cooper E – [13.8 kWh/100 km]

    Şehir içinde en az elektrik tüketen 7 elektrikli otomobil Tam Boyutta Gör
    İkinci sırada şehir içi sürüş dinamiklerinden ödün vermeden 13.8 kWh/100 km tüketim sunmayı başaran Mini Cooper E var. 135 kW (184 beygir) güç ve 290 Nm tork üreten elektrik motoruna sahip olan model, sunduğu performansa rağmen kompakt boyutları ve önden çekişli yapısıyla verimlilik konusunda öne çıkıyor.

    3. Tesla Model Y Standard – [14.1 kWh/100 km]

    Şehir içinde en az elektrik tüketen 7 elektrikli otomobil Tam Boyutta Gör
    Sıralamanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, üçüncü sırada yer alan Tesla Model Y Standard oldu. Kendisinden çok daha küçük olan ilk iki modelin hemen ardından gelen SUV, 14.1 kWh/100 km tüketim değeri kaydetti. 1.884 kg ağırlığa (neredeyse Dacia Spring'in iki katı), arkadan itişli sisteme ve 220 kW (299 beygir) güce sahip Model Y'nin bu tüketim değerine ulaşmasında aerodinamik yapısı ve verimli güç aktarma sistemi önemli rol oynuyor.

    4. Cupra Raval – [14.7 kWh/100 km]

    Şehir içinde en az elektrik tüketen 7 elektrikli otomobil Tam Boyutta Gör
    Dinamik bir şehir içi kullanım hedefleyen Cupra Raval, 14.7 kWh/100 km tüketim değeriyle Tesla Model Y'nin hemen ardından dördüncü sıraya yerleşti. 1.573 kg ağırlığa sahip önden çekişli model, 166 kW (226 beygir) güç ve 290 Nm tork ile dengeli bir tüketim grafiği sunuyor.

    5. Tesla Model Y Premium Long Range Dört Çeker – [14.8 kWh/100 km]

    Şehir içinde en az elektrik tüketen 7 elektrikli otomobil Tam Boyutta Gör
    Beşinci sırada, 14.8 kWh/100 km tüketim değeriyle Tesla Model Y Premium Long Range Dört Çeker var. İki elektrik motoru ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip model, 1.990 kg boş ağırlığına ve 378 kW (514 beygir) gücüne rağmen oldukça düşük enerji tüketimiyle öne çıktı. Özellikle ıslak ve karlı kış koşullarında yüksek yol tutuşu sunan model güvenlikten ödün vermeden yüksek verimliliğini de koruyor.

    6. Opel Corsa-e – [14.9 kWh/100 km]

    Şehir içinde en az elektrik tüketen 7 elektrikli otomobil Tam Boyutta Gör
    Klasik bir küçük sınıf otomobil olan Opel Corsa-e, testlerde 14.9 kWh/100 km tüketim elde etmeyi başardı. 1.503 kg ağırlığındaki önden çekişli araç, 100 kW (136 beygir) güç ve 260 Nm tork ile şehir içi ve günlük kullanımda verimli bir seçenek olarak öne çıkıyor.

    7. Citroën e-C4 X – [15.2 kWh/100 km]

    Şehir içinde en az elektrik tüketen 7 elektrikli otomobil Tam Boyutta Gör
    Geniş boyutları ve konfor odaklı yapısıyla öne çıkan Citroen e-C4 X, listeyi yedinci sırada tamamladı. Sportif sürüşten ziyade rahat bir yolculuk vadeden 1.611 kg ağırlığındaki model, 100 kW (136 beygir) güç ve 260 Nm tork üreten elektrik motoruyla Eco testinde 15.2 kWh/100 km tüketim değerine ulaştı.
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