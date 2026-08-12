Şehir içinde en az elektrik tüketen 7 elektrikli otomobil belli oldu: İşte liste

Anlık Bildirim
Alman otomotiv dergisi Auto Motor und Sport, şehir içi sürüş koşullarında en düşük enerji tüketimine sahip 7 elektrikli otomobili belirledi. İşte şehir içi kullanımda bütçenizi koruyacak modeller.
- 1. Dacia Spring Electric 65 – [12.1 kWh/100 km]
- 2. Mini Cooper E – [13.8 kWh/100 km]
- 3. Tesla Model Y Standard – [14.1 kWh/100 km]
- 4. Cupra Raval – [14.7 kWh/100 km]
- 5. Tesla Model Y Premium Long Range Dört Çeker – [14.8 kWh/100 km]
- 6. Opel Corsa-e – [14.9 kWh/100 km]
- 7. Citroën e-C4 X – [15.2 kWh/100 km]
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