Şehir içinde en az elektrik tüketen 7 elektrikli otomobil belli oldu: İşte liste

Onur Seven

Teknoloji Editörü

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.