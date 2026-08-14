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    Şehir savunmasında yeni yöntem: 5G ağları dron avcısına dönüşüyor

    ABD’de test edilen yeni sistem, mevcut 5G ağlarını drone tespit sensörüne dönüştürüyor. Teknoloji, insansız hava araçlarını algılayıp sürekli olarak takip edebiliyor.

    Şehir savunmasında yeni yöntem: 5G ağları dron avcısına dönüşüyor Tam Boyutta Gör

    ABD’de test edilen yeni bir teknoloji ayrı bir dron tespit ağı kurmadan mevcut 5G altyapısıyla insansız hava araçlarını algılayıp gerçek zamanlı takip etmeyi hedefliyor. Lockheed Martin ve ortakları tarafından geliştirilen sistem, ticari kablosuz iletişim altyapısının hava sahası güvenliğinde de kullanılabileceğini gösteriyor.

    5G sinyalleri dronları tespit edecek

    “NetSense Airspace Awareness-as-a-Service” adı verilen sistem, 5G hücresel ağları çevresinde oluşan radyo frekansı (RF) değişimlerini analiz ederek dron hareketlerini tespit edecek. Algılanan hareketin ardından sistem, hava aracının konumunu uçuş boyunca takip ederek gerçek zamanlı bilgi sağlayabilecek.

    Geliştirilen teknoloji geçtiğimiz ay Miami yakınlarında test edildi ve başarıyla dron tespit edildi. Ayrıca operatörlere uyarı gönderildi ve hava aracı uçuşuna devam ederken takip sürdürüldü.

    NetSense sistemi için esasında birden fazla ticari teknoloji bir araya getiriliyor. Verizon, Nvidia, ODC ve Keysight Technologies’in teknolojileri bu dron tespit sisteminde kullanıldı.

    Sistemin öne çıkan özelliklerinden biriyse mevcut hücresel radyo altyapısında değişiklik gerektirmemesi. Bu yaklaşım, teknolojinin geniş ölçekte kullanılmasını kolaylaştırabilir. NetSense’in açık mimarisi de sistemin gelecekte genişletilmesine olanak tanıyor.

    Lockheed Martin ayrıca teknolojinin gelecekte 6G tabanlı algılama ağlarıyla birlikte çalışabilecek bir altyapı oluşturabileceğini belirtiyor.

    Havalimanları ve kritik tesisler için kullanılabilir

    Şehir savunmasında yeni yöntem: 5G ağları dron avcısına dönüşüyor Tam Boyutta Gör
    Gerçek zamanlı dron takibi özellikle havalimanları, hastaneler, enerji santralleri, stadyumlar ve kamu tesisleri gibi hassas bölgelerde ek bir güvenlik katmanı sağlayabilir. Bununla birlikte tüketici ve ticari dronların daha ucuz ve erişilebilir hale gelmesi, yoğun nüfuslu bölgelerde düşük irtifalı hava sahasının izlenmesini daha önemli hale getiriyor.

    Geleneksel anti-dron sistemleri genellikle özel sensörler ve amaca yönelik donanımlar gerektiriyor. NetSense ise şehirlerde halihazırda bulunan iletişim altyapısını kullanarak farklı bir yöntem izliyor. Bu sayede mevcut kablosuz ağların yeniden kurulmasına gerek kalmadan daha geniş bir alanda dron farkındalığı oluşturulması amaçlanıyor.

    İlk ticari uygulamalar 2026'da başlayabilir

    Bu arada Lockheed Martin, NetSense’i müşterilerin mevcut güvenlik operasyonlarına entegre edilecek abonelik tabanlı bir hizmet olarak sunmayı planlıyor. Şirket, NetSense için 2026’nın ikinci yarısı ile 2027’nin başlarında pilot uygulamalar gerçekleştirmeyi planlıyor. Sistemin daha geniş ticari kullanımının ise 2027'de başlaması bekleniyor.

    İlk kullanıcıların, hava sahası güvenliği konusunda acil ihtiyaç duyan kuruluşlar olması öngörülüyor. Özellikle kritik altyapı işletmecileri, hassas tesislerin çevresinde artan dron trafiğini izlemek için bu sistemi değerlendirebilir.

    Kaynakça https://finance.yahoo.com/technology/articles/verizon-teams-nvidia-lockheed-martin-013309771.html https://www.prnewswire.com/news-releases/lockheed-martin-verizon-keysight-odc-and-astris-ai-demonstrate-technology-for-public-airspace-protection-with-nvidia-technology-302849010.html
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