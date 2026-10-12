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    Şehrin minik elektriklisi geri döndü: Karşınızda yeni Smart #2

    Smart, iki kişilik şehir otomobiliyle köklerine dönüyor. Yeni Smart #2, 2,75 metrelik gövdesinde 290 km menzil hedefi, 20 dakikada hızlı şarj ve kapsamlı sürüş destek sistemlerini bir araya getiriyor.

    Şehrin minik elektriklisi geri döndü: Karşınızda yeni Smart #2 Tam Boyutta Gör
    Smart, markayla özdeşleşen iki kişilik şehir otomobilini yeni Smart #2 ile geri getiriyor. İlk iki kişilik Smart konseptinin Paris’te tanıtılmasından 30 yıl sonra sahneye çıkan tamamen elektrikli model, Fortwo’nun kompakt boyutlarını ve pratik tasarımını yeni bir elektrikli altyapıyla buluşturuyor.

    Sadece 2,75 metre uzunluğunda

    Yeni Smart #2, 2.746 mm uzunluğuyla kalabalık şehirlerde kolay kullanım ve park imkanına odaklanıyor. İlk nesilden bu yana modelin karakterini belirleyen, tekerleklerin gövdenin köşelerine yerleştirildiği tasarım korunuyor. Böylece küçük dış boyutlara rağmen kabinde mümkün olduğunca geniş bir yaşam alanı elde edilmesi amaçlanıyor.

    Kaldırımdan kaldırıma ölçülen 6,95 metrelik dönüş çapı da dar sokaklarda manevrayı kolaylaştırıyor. Çift renkli gövde ve iki parçalı bagaj kapağı gibi Fortwo’dan tanıdığımız özellikler, yeni modelde de kendine yer buluyor.

    Arkadan itiş, LFP batarya ve 290 km menzil hedefi

    Şehrin minik elektriklisi geri döndü: Karşınızda yeni Smart #2 Tam Boyutta Gör
    Smart #2, bu model için özel olarak geliştirilen Electric Compact Architecture (ECA) platformu üzerine inşa ediliyor. Arkaya yerleştirilen elektrik motoru, 60 kW (yaklaşık 82 beygir) güç ve 130 Nm tork üretiyor. Güç arka tekerleklere aktarılırken denge ve yol tutuşunu desteklemek için arkada öndekinden daha geniş lastikler kullanılıyor.

    Enerji, 35,8 kWsa kapasiteli LFP bataryadan sağlanıyor. Smart, bu bataryayla WLTP karma kullanım ölçümüne göre 290 km’ye kadar menzil hedefliyor. Bu değerin henüz kesinleşmiş homologasyon verisi değil, hedef değer olduğunu belirtelim.

    Model, 65 kW DC hızlı şarj desteğiyle bataryasını uygun koşullarda yüzde 10’dan yüzde 80 doluluğa 20 dakikada ulaştırabiliyor. AC şarj tarafında ise donanıma bağlı olarak 11 kW’a kadar destek sunuluyor. V2L özelliği sayesinde otomobilin bataryasından uyumlu harici elektrikli cihazlara enerji vermek de mümkün.

    Küçük gövdede beş bağlantılı arka süspansiyon

    Şehrin minik elektriklisi geri döndü: Karşınızda yeni Smart #2 Tam Boyutta Gör
    Yeni Smart #2’nin teknik taraftaki dikkat çekici özelliklerinden biri, markanın sınıfında bir ilk olarak tanımladığı beş bağlantılı arka süspansiyon. Bu düzenle hem şehir içinde hem de otoyolda konfor ve sürüş dengesi sağlanması amaçlanıyor.

    Tabana yerleştirilen bataryanın ağırlık merkezini aşağı çekmesi de yol tutuşuna katkıda bulunuyor. Smart, süspansiyon bağlantı noktalarından direksiyon oranına ve lastik hamuruna kadar farklı bileşenlerin şehir içi ve otoyol kullanımı birlikte düşünülerek ayarlandığını belirtiyor. Geliştirme sürecinde farklı iklimlerde yol testlerinin yanı sıra test pistleri ve rüzgâr tünellerinden de yararlanılmış.

    Yeni güvenlik hücresi ve standart sürüş destekleri

    Smart’ın ilk modelinden bu yana kullandığı güvenlik hücresi yaklaşımı, yeni otomobilde Tridion Cell Evo adıyla devam ediyor. Kabini çevreleyen bu yapı, otomobilin kompakt boyutlarını büyütmeden yolcuların korunmasını hedefliyor.

    Şehrin minik elektriklisi geri döndü: Karşınızda yeni Smart #2 Tam Boyutta Gör
    Smart #2’de Smart Pilot Assist, dur-kalk özellikli adaptif hız sabitleyici ve otoyol sürüş asistanı standart olarak sunuluyor. Kör nokta algılama, arkadan çarpışmanın etkilerini azaltmaya yönelik destek ve arka çapraz trafik uyarısı da giriş donanımından itibaren güvenlik paketinde yer alıyor.

    İki ekranlı kabin ve 8 yıllık bağlantı paketi

    İç mekanda yan yana uzanan bank tipi koltuk düzeni ve S biçimli ön konsol kullanılıyor. 10,1 inçlik merkezi dokunmatik ekrana, 8,8 inçlik dijital gösterge paneli eşlik ediyor.

    4G, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarını destekleyen modelde, bağlantılı araç hizmetleri için 8 yıllık bağlantı paketi sunuluyor. Ön konsoldaki “Smart Pillar” adlı bağlantı noktası ise küçük aksesuarların sürücünün kolayca erişebileceği bir konuma sabitlenmesine imkan tanıyor.

    Avrupa’da 3 donanım ve özel seri

    Şehrin minik elektriklisi geri döndü: Karşınızda yeni Smart #2 Tam Boyutta Gör
    Yeni Smart #2, Avrupa’da Pure, Pure+ ve Premium olmak üzere 3 temel donanım seviyesiyle sunulacak. Bunlara sınırlı sayıda üretilecek Couture Edition da eşlik edecek.

    Giriş seviyesi Pure; V2L, kapsamlı sürüş destek sistemleri, LED ön ve arka aydınlatmalar ve otomatik uzun far özelliğiyle geliyor. Pure+ ise bu pakete 11 kW AC şarj ve ısıtmalı sürücü koltuğunu ekliyor.

    Premium seviyesinde cam tavan, sürücü ve yolcu için ısıtmalı suni deri koltuklar ve 7 hoparlörlü Sennheiser ses sistemi bulunuyor. Bu versiyonda çift renkli gövde seçenekleri ve bunlarla uyumlu iç mekân kombinasyonları da tercih edilebiliyor.

    Couture Edition yalnızca 999 adet

    Avrupa için 999 adetle sınırlandırılan Smart #2 Couture Edition, mat Atelier White gövde rengi ve Platinum Gold tavanıyla diğer versiyonlardan ayrılıyor. Altın renkli detaylar taşıyan 16 inçlik Lyra jantlar da bu görünümü tamamlıyor.

    Premium donanımını temel alan özel seride cam tavan, ambiyans aydınlatması, ısıtmalı koltuklar ve direksiyon, Sennheiser ses sistemi, kablosuz şarj ve navigasyon yer alıyor. Kabindeki numaralı plaka ise otomobilin sınırlı üretim kimliğini vurguluyor.

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    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

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    ThepianisT 4 saat önce

    Güzel bir ürün lakin bu tip sistemler kapalı devre olması gerekiyor.Açık devre sistemlerde sistemde dolaşan su panelleri korozyondan zamanla çürütür.

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