Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sekizinci nesil iPad tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Sekizinci nesil iPad modeli Apple A12 Bionic yonga seti ile gücüne güç katıyor. Ayrıca daha iyi ekran, Apple Pencil desteği gibi özelliklere sahip. iPad 8 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    2,5b
    36
    14
    iPad
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Sekizinci nesil iPad tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Steve Jobs’un sunumuyla teknoloji dünyasına merhaba diyen ilk nesil iPad modeli bugüne kadar çok mesafe katetti. iPad Mini ile küçüldü, iPad Air ile güçlendi ve iPad Pro ile profesyonellere yöneldi. Yine de orijinal iPad serisi varlığını korudu. Bu hafta sekizinci kez tüketici karşısına çıkıyor.

    iPad 8 özellikleri ve fiyatı

    Sekizinci nesil iPad veya iPad 2020 olarak adlandırabileceğimiz yeni model bir önceki neslin tasarımını temel alıyor. Nispeten kalın ekran çerçeveleri ve Touch ID tuşu 10.2 inçlik Retina ekranı tamamlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy Z Fold 2 resmiyet kazandı: İşte detaylar!"

    İlginizi Çekebilir Avatar iPad Pro görünümlü yeni iPad Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

    Apple’ın biraz daha maliyet odaklı çalıştığı sekizinci nesil iPad modelinde A12 Bionic yonga setine yer veriliyor. 7nm sürecinde geliştirilen Apple A12 Bionic yonga seti 4 adet performans odaklı özelleştirilmiş Vertex çekirdeği ve 4 adet verimlilik odaklı Tempest çekirdeğinden oluşuyor. Grafik tarafında ise 6 çekirdekli özelleştirilmiş bir birim yer alıyor. Apple A12 sayesinde yapay zeka motoru da ilk kez klasik iPad serisine gelmiş oldu. 

    Apple Pencil tarafında da önemli yenilikler var. Kullanıcının yazısının devamını tahmin edebilme, seçilecek alanı tahmin ederek seçme, el yazısını anlık olarak tanıma bunlar arasında. Arka kısımda 8MP çözünürlüğünde bir kamera, ön kısımda da FaceTime kamerası yer alıyor.. Sekizinci nesil iPad fiyatları şu şekilde:

    iPad 32GB WiFi - 3199TL

    iPad 128GB WiFi - 4399TL

    iPad 32GB 4G - 3999TL

    iPad 128GB 4G - 5199TL
     



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    surfer 6 dk.
    Baz model de olsa özellikle tasarım anlamında daha yenilikçi olmalıydı.

    En azından ;
    - Çerçeveleri inceltebilirdi
    - 64 GB'tan başlatabilirdi.
    - 2. nesil touch id kullanabilirdi
    - Tam lamine ekrana geçiş yapabilirdi.

    Ayrıca 32 GB nedir bu zamanda.. Şaka gibi.. Evet paramız değersiz ama 3200 lira bu özelliklerdeki bir tablet için çok. Saydığım 4 yenilikten en az 2'si olsaydı bence alınabilirdi. Ama şu hali ile bir önceki nesli almak daha mantıklı..
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    FantomİçinF (x y) 40 dk.
    32gb cihaz mı çıkardın 2020de apple beyciğim
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    musetea 1 sa.
    Ağırlığı 490 gram olmuş. İyice arttırmışlar ve kalem desteği 1. nesil. Bence alınacak bir cihaz değil
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    _botturgec_ (emre a. ) 1 sa.
    Arkadaşlar Air 3 mü yoksa bu model mi daha iyi oldu şimdi?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    besiktas 37 dk. _botturgec_
    Ben tam ne farkı var çözemedim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    bişey (emre eroğlu) 1 sa.
    İpad pronun fiyatı arttı, hemen altına ipad air 4 yerleşti. İpad air 3ün yerini de yeni ipad 8 aldı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kaand12@ (Kaan Dönmez) 1 sa.
    2799 dan çıksaydı alıcaktım ama 3200 de çok geldi yav
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    İnci6 (mehmet demir) 1 sa.
    bu cihaz mı daha iyi air 3 mü yoksa
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    beytepeli06 (Beytepeli Ankara) 1 sa.
    düşünsene mağazaya gidip 329 liraya bunu alıyorsun.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    astegon (astegon CF) 1 sa.
    329 dolarlık cihaz...329 birim paralık329üçyüzyirmidokuzAh ulan ah!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    beytepeli06 (Beytepeli Ankara) 2 sa.
    32 gb nedir yahu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    AwJeezRick +400 Murat.Ak +145 encuni +130 -BraveHeart- +86 rookiecod3r +82 torabi +66 shad0w +60 ekostros +55 fotifoti +55 Guhong01 +55
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Cem300 2. kez +233 2 Skywalkerx ilk kez +165 3 0ldskool ilk kez +158
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    36 Kişi Okuyor (16 Üye, 20 Misafir) 9 Masaüstü 27 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2492 kez okundu.
    13 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, eighth gen ipad ve
    3 etiket daha ipad 2020 Galeri Apple Etkinliği
    Facebook Sayfası251,5b
    Twitter Profili91,2b
    YouTube Kanalı301b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. Apple A14 Bionic ilk 5nm sürecinde üretilen yonga oldu 1 sa. iPad Pro’ya zam geldi! 2 sa. Apple Watch SE geldi, Apple Watch 3'ün fiyatı yükseldi 2 sa. Apple açıkladı: İşte iOS 14 çıkış tarihi 2 sa. iPadOS 14 çıkış tarihi açıklandı! 2 sa. iPad Pro görünümlü yeni iPad Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Sekizinci nesil iPad tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Sonraki Apple yeni fitness abonelik hizmetini duyurdu: Fitness+ 2 sa. Apple One abonelik paketi duyuruldu: Apple abonelikleri daha uygun fiyata tek pakette 2 sa. Apple'dan uygun fiyatlı akıllı saat: Apple Watch SE 3 sa. Apple Watch Series 6 tanıtıldı: Ruh sağlığınız artık Apple Watch'a emanet! 3 sa. Suzuki-Toyota anlaşmasının yeni ürünü: 2021 Suzuki Swace 4 sa. Samsung’dan 108MP çözünürlüğünde yeni kamera sensörü 4 sa. Bloomberg'ten iddialı PS5 tahmini: 399 dolar olabilir 5 sa. Honda'nın yeni elektrikli otomobil konseptinden ilk teaser geldi 5 sa. The Mandalorian 2. sezon fragmanı yayınlandı 5 sa. Yuvarlak ekranlı Vivo Watch'un resmi videosu ortaya çıktı 6 sa. Samsung titanyum kasalı akıllı saat Galaxy Watch 3'ü tanıttı 6 sa. Amazon Prime Video’daki en iyi dizi ve filmler 6 sa. Google karbon ayak izini tamamen sıfırladı 7 sa. iPhone 12 serisi 120 Hz ekrana sahip olmayacak 7 sa. GMC, elektrikli Hummer'ı 20 Ekim'de tanıtacak 8 sa. RTX 3080’in termal videosu yayınlandı 8 sa. Xbox Game Pass'e eylül ayı içinde eklenecek yeni oyunlar açıklandı 9 sa. AMD RX 6000 ekran kartı tasarımını paylaştı 9 sa. Amazon Prime Gaming'te (Twitch Prime) hangi oyunlar ücretsiz? Avantajları neler? 9 sa. Huawei AppGallery hediye dağıtıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Aiden Pearce, Watch Dogs: Legion'a Çıkış Sonrası DLC Olarak Ge...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Far Cry VR: Dive Into Insanity Duyuruldu
    Bölüm Sonu Canavarı
    💰Dolar=7,48 - Euro=8,88 - Altın=470 | 15 EYLÜL💰
    DH Forum
    TV Tavsiyeleri
    DH Forum
    Venüs'te yaşam izi bulundu! Tarihi keşif ne anlama geliyor?
    DonanımHaber
    Amazon Türkiye’den dev hamle: Amazon Prime Türkiye’de!
    DonanımHaber
    Xbox Series X ve Xbox Series S Türkiye fiyatları belli oldu
    DonanımHaber
    TCDD’den elektrikli scooter hizmeti: Çuf Çuf
    DonanımHaber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız