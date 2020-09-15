Sekizinci nesil iPad tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Steve Jobs’un sunumuyla teknoloji dünyasına merhaba diyen ilk nesil iPad modeli bugüne kadar çok mesafe katetti. iPad Mini ile küçüldü, iPad Air ile güçlendi ve iPad Pro ile profesyonellere yöneldi. Yine de orijinal iPad serisi varlığını korudu. Bu hafta sekizinci kez tüketici karşısına çıkıyor.
iPad 8 özellikleri ve fiyatı
Sekizinci nesil iPad veya iPad 2020 olarak adlandırabileceğimiz yeni model bir önceki neslin tasarımını temel alıyor. Nispeten kalın ekran çerçeveleri ve Touch ID tuşu 10.2 inçlik Retina ekranı tamamlıyor.
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Apple’ın biraz daha maliyet odaklı çalıştığı sekizinci nesil iPad modelinde A12 Bionic yonga setine yer veriliyor. 7nm sürecinde geliştirilen Apple A12 Bionic yonga seti 4 adet performans odaklı özelleştirilmiş Vertex çekirdeği ve 4 adet verimlilik odaklı Tempest çekirdeğinden oluşuyor. Grafik tarafında ise 6 çekirdekli özelleştirilmiş bir birim yer alıyor. Apple A12 sayesinde yapay zeka motoru da ilk kez klasik iPad serisine gelmiş oldu.
Apple Pencil tarafında da önemli yenilikler var. Kullanıcının yazısının devamını tahmin edebilme, seçilecek alanı tahmin ederek seçme, el yazısını anlık olarak tanıma bunlar arasında. Arka kısımda 8MP çözünürlüğünde bir kamera, ön kısımda da FaceTime kamerası yer alıyor.. Sekizinci nesil iPad fiyatları şu şekilde:
iPad 32GB WiFi - 3199TL
iPad 128GB WiFi - 4399TL
iPad 32GB 4G - 3999TL
iPad 128GB 4G - 5199TL
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En azından ;
- Çerçeveleri inceltebilirdi
- 64 GB'tan başlatabilirdi.
- 2. nesil touch id kullanabilirdi
- Tam lamine ekrana geçiş yapabilirdi.
Ayrıca 32 GB nedir bu zamanda.. Şaka gibi.. Evet paramız değersiz ama 3200 lira bu özelliklerdeki bir tablet için çok. Saydığım 4 yenilikten en az 2'si olsaydı bence alınabilirdi. Ama şu hali ile bir önceki nesli almak daha mantıklı..