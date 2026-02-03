Selçuk Bayraktar duyurdu:"KIZILELMA bu yıl göreve başlayacak"

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZIELMA’nın bu yıl göreve başlayacağını açıkladı. 2026’nın anahtar kelimesinin Baykar için “üretim” olacağını vurguladı.

Dünyanın ilk hava-hava füzesiyle hedefini vuran insansız savaş uçağı unvanını elinde bulunduran KIZILELMA için geri sayım başladı. Önümüzdeki aylarda envantere girmesi planlanan KIZILELMA için Selçuk Bayraktar, “2026'nın anahtar kelimesi Baykar için üretim olacak. Bütün platformlarımızda hızlı üretime, yapay zeka destekli sürü teknolojisine hızla ilerlemeye devam edeceğiz. İnşallah KIZILELMA envantere girip göreve başlayacak.” dedi.

Baykar’ın 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat ile dünyada lider konumda olduğuna dikkat çeken Selçuk Bayraktar, “2025 cirosunun da yaklaşık yine yüzde 90'ını ihracattan elde etmiş oldu ve art arda 3 yıldır dünyanın en büyük SİHA üreticisi olma unvanını taşımayı sürdürdü. Bu başarı sizlerin arkadaşlar. Bu başarı Türk tekniğinin, Türk mühendisliğinin, Türk savunma sanayisinin başarısı.” dedi.

