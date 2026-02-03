Giriş
    Selçuk Bayraktar duyurdu:"KIZILELMA bu yıl göreve başlayacak"

    Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Baykar Özdemir Bayraktar Ödülleri Töreni'nde yaptığı açıklamada 2026 yılında KIZIELMA'nın hem envantere girip hem de göreve başlayacağını duyurdu.

    Selçuk Bayraktar duyurdu:'KIZILELMA bu yıl göreve başlayacak' Tam Boyutta Gör
    Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZIELMA’nın bu yıl göreve başlayacağını açıkladı. 2026’nın anahtar kelimesinin Baykar için “üretim” olacağını vurguladı.

    Dünyanın ilk hava-hava füzesiyle hedefini vuran insansız savaş uçağı unvanını elinde bulunduran KIZILELMA için geri sayım başladı. Önümüzdeki aylarda envantere girmesi planlanan KIZILELMA için Selçuk Bayraktar, “2026'nın anahtar kelimesi Baykar için üretim olacak. Bütün platformlarımızda hızlı üretime, yapay zeka destekli sürü teknolojisine hızla ilerlemeye devam edeceğiz. İnşallah KIZILELMA envantere girip göreve başlayacak.” dedi.

    Baykar’ın 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat ile dünyada lider konumda olduğuna dikkat çeken Selçuk Bayraktar, “2025 cirosunun da yaklaşık yine yüzde 90'ını ihracattan elde etmiş oldu ve art arda 3 yıldır dünyanın en büyük SİHA üreticisi olma unvanını taşımayı sürdürdü. Bu başarı sizlerin arkadaşlar. Bu başarı Türk tekniğinin, Türk mühendisliğinin, Türk savunma sanayisinin başarısı.” dedi.

