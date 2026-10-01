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    Selçuk Bayraktar: KIZILELMA çok yakında TSK envanterine girecek

    Selçuk Bayraktar, Baykar imzalı KIZILELMA'nın seri üretiminin hızlandığını ve insansız savaş uçağının çok yakında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine gireceğini açıkladı.

    Selçuk Bayraktar: KIZILELMA çok yakında TSK envanterine girecek Tam Boyutta Gör

    Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, KIZILELMA'nın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesine çok kısa bir süre kaldığını açıkladı. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda başlayan TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında açıklamalarda bulunan Bayraktar, KIZILELMA'nın seri üretiminin sürdüğünü ve üretim hızının artırıldığını söyledi.

    KIZILELMA için seri üretim hızlanıyor

    Bayraktar, seri üretimin geçen yıl başladığını belirterek platformun çok yakın zamanda TSK envanterinde görüleceğini ifade etti. KIZILELMA'nın geliştirme sürecinde ise yeni mühimmat ve teknolojilerin test edilmeye devam ettiğini aktardı.

    KIZILELMA'nın mevcut kabiliyetlerine dikkat çeken Bayraktar, platformda AESA radar, elektro-optik hedefleme sistemi, görüş ötesi kabiliyetler, kızılötesi arama ve tarama sistemleri ile haberleşme ve elektronik harp donanımları bulunduğunu belirtti. Seri üretim noktasında ise temponun artırıldığı ifade edildi.

    KIZILELMA'nın mühimmat testleri hızlandı

    kızılelma ne zaman envantere girecek Tam Boyutta Gör
    KIZILELMA'nın son dönemdeki testleri, platformun operasyonel kabiliyetlerinin genişletildiğini gösteriyor. 30 Temmuz 2026'da gerçekleştirilen testte KIZILELMA, dahili mühimmat yuvasından TEBER-82 ve TOLUN mühimmatlarını kullanarak hedefleri vurdu. Çorlu'da gerçekleştirilen bu testler, uçağın mühimmatlarını gövde içerisinden kullanma kabiliyetinin ilk atış gösterimi oldu.

    Bundan kısa süre önce, 15 Temmuz 2026'da KIZILELMA S2'nin JET-230 süpersonik füzesiyle gerçekleştirdiği atış testi de başarıyla tamamlandı. Merzifon'daki testte KIZILELMA, kanat altında taşıdığı süpersonik füzeyle hedefi vurdu.

    Bayraktar Kızılelma neler sunuyor?

    Öne çıkan özellikler:

    • Kendi AESA radarı, sensör füzyonu ve gelişmiş otonom uçuş mimarisi
    • İnsanlı savaş uçaklarıyla it dalaşına girebilecek hava-hava muharebe kabiliyeti
    • 1.500 kg’lık yüksek faydalı yük kapasitesi
    • Gövde içerisindeki istasyonda mühimmatları saklayarak düşük radar görünürlüğü elde etme
    • Hava-hava ve hava-yer mühimmatlarını bağımsız olarak kullanabilme
    • Uçak gemilerinden (MUGEM) kalkış iniş yapabilme
    • Yüksek manevra, düşük maliyet, düşük operasyon yükü

    Bayraktar Kızılelma’nın ana amacı:

    • İnsanlı uçakların yerini kısmen alabilen, tek başına karar verebilme ve angaje olabilme yeteneğine sahip otonom savaş uçağı.
    • Türkiye’nin hava filosunda insanlı uçaklara olan bağımlılığı azaltmayı, filonun vuruş gücünü genişletmeyi ve caydırıcılığı maliyet etkin şekilde artırmayı hedefliyor
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