SelçukSports'un sahibi Selçuk Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı

Sabah Gazetesi, Selçuk Yılmaz’ın yakalanma süreci hakkındaki bilgileri ve ifade tutanağını paylaştı. Selçuk Yılmaz savunmasında Selçuksports ile bağlantısı olmadığını, çalınan telefonuna kayıtlı mail ile Sekçuksports sitesinin açıldığını söyledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, uzun yıllardır yurt dışında yaşadığı belirtilen Yılmaz'ın kimliğinin detaylı analizler sonucunda tespit edildiği öğrenildi. İddialara göre Yılmaz, kimliğinin belirlenmesinin ardından Türkiye'ye yaptığı ilk girişte yakalandı.
Dövüş kulübü sahibi olduğunu söyledi
Lise mezunu olan 40 yaşında olan Yılmaz, ifadesinde mesleğini "Dövüş kulübü sahibi" olarak ifade etti ve aylık gelirinin 2 bin 500 euro olarak belirtti. Afyonkarahisar doğumlu olduğunu aktaran Yılmaz, 24 yaşına kadar Afyon'un Evciler ilçesinde geçirdiğini, inşaat işçiliği yaptığını daha sonrasında gurbetçi olan eşiyle evlenerek 2012 yılında Almanya'ya taşındığını söyledi. Almanya'da bir araba fabrikasında işçi olarak çalıştığını aktaran Yılmaz, yaklaşık 6 yıl kadar da Alman bir ambalaj şirketinde çalıştığını aktardı.
"SelçukSports ile ilgim yok" dedi
Soruşturma kapsamında SelçukSports platformuyla ilişkilendirilen Yılmaz, söz konusu siteyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü. Yılmaz, 2022 yılında Türkiye'de telefonunu kaybettiğini ve kişisel bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından kullanılmış olabileceğini iddia etti. İfadesinde şu ifadeleri kullandı:
“Telefonum kaybolduktan sonra herhangi bir yere müracatta bulunmadım. Bu SelçukSports isimli siteye hiç girmedim, ismini insanlardan duymuşumdur ancak site ile alakalı bilgim yoktur. Hattın kapatılması amacıyla ilgili operatöre mail attım ve hattın kapatılmasını talep ettim. Almanya'da kullandığım telefonu Türkiye'ye gelirken orada bırakırım. Bilgisayardan anlamam, böyle siteler kullanmam mümkün değil. Çalınan telefonumdan kayıtlı e-mail adresimle SelçukSports sitesinde kayıt açılmış.
“Yasa dışı bahis bilmem”
Kendisinin yasa dışı oynanmasına kesinlikle aracılık etmediğini iddia eden Yılmaz, "Herhangi bir reklam faaliyetinde bulunmadım. Bir yasa dışı bahis sitesi nasıl kullanılır bilmem bu konularla ilgili fikrim yoktur" iddasında bulundu. Sorgusunda kendisine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda "SelçukSports" isimli siteden yasa dışı bahis içerikli reklamların paylaşılması, "@hd3sports" kullanıcı hesabından yapılan paylaşımların kim ya da kimler tarafından yapıldığı soruldu.
Yasa dışı bahis baronlarıyla bağlantısı incelendi
Soruşturma birimleri Yılmaz'ın sık sık Kıbrıs'a gittiğini saptadı. Yılmaz'ın, yasa dışı bahis baronları, Yaşam Ayavefe, Anıl Uzun, Onur Uzun, Veysel Şahin, Halil ve Hüsnü Falyalı ve Derkan Başer gibi isimlerle bağlantılı olduğuna ilişkin istihbari bilgilere ulaşıldı. Bu isimleri tanımadığı sorulan Yılmaz, "Bu şahıslar üzerinden kimse benimle temasa geçmedi. Hiçbir şekilde görülmem olmamıştır. Şahısları tanımıyorum. Kıbrıs'a tatil amaçlı gidip gelirim. En son da Kıbrıs'a eşimle iş konusunda yaşadığım tartışma üzerine kafa dağıtmak amacıyla gittim" diyerek kendisini savundu.
Türkiye’de en popüler korsan maç yayını platformlarından SelçukSports ve şüpheli Selçuk Yılmaz hakkındaki soruşturma devam ediyor. Elde edilen dijital deliller ve teknik incelemelerin ardından süreç yargı makamları tarafından yürütülmeye devam edecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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