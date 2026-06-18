Sennheiser, açık kulak tasarımlı Accentum Clip’i tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Ses teknolojileri alanında önde gelen markalardan Sennheiser, açık kulak tasarıma sahip yeni kablosuz kulaklığı Accentum Clip modelini duyurdu. Son yıllarda popülerliği artan klips tipi kulaklık segmentine katılan şirket, yeni kulaklığıyla uzun pil ömrü ve konforlu kullanım vadediyor.

Sennheiser Accentum Clip özellikleri

Accentum Clip’in merkezinde, güçlü baslar ve dengeli tizler sunmayı hedefleyen 12 mm dinamik sürücüler yer alıyor. Kulaklıkta ayrıca ses seviyesinin düşük olduğu durumlarda ses karakterini optimize eden Dynamic EQ teknolojisi bulunuyor. Kullanıcılar, Sennheiser’ın mobil uygulaması üzerinden erişilebilen 5 bantlı ekolayzır, paylaşılabilir ses profilleri ve kişiselleştirilmiş ayarlar sunan Sound Check aracından da faydalanabiliyor. Şirket, özel hoparlör yerleşimi ve akustik yalıtım tasarımı sayesinde sesin mümkün olduğunca kullanıcının kulağına yönlendirildiğini ve dışarıya daha az sızdığını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Yeni kulaklık, kulağın dış kısmına tutunan esnek silikon klips yapısıyla geliyor. Her bir kulaklığın ağırlığı yalnızca 6,8 gram seviyesinde. Dokunmatik kontroller sayesinde ses seviyesi, medya oynatma ve çağrı yönetimi doğrudan kulaklık üzerinden yapılabiliyor.

Accentum Clip, IP54 sertifikası ile toza ve tere karşı dayanıklılık sunuyor. Pil tarafında ise tek şarjla 9 saate kadar kullanım süresi vaat edilirken, şarj kutusu ile birlikte toplam kullanım süresi yaklaşık 36 saate ulaşıyor.

Tam Boyutta Gör Kulaklıkta çoklu cihaz bağlantısını mümkün kılan Bluetooth Multipoint desteği bulunuyor. Ayrıca kullanıcılar isterlerse yalnızca tek kulaklığı kullanabiliyor. Telefon görüşmeleri için her kulaklıkta çift mikrofon yer alırken, yapay zeka destekli gürültü azaltma sistemi kullanıcının sesini arka plan gürültülerinden ayırarak daha net görüşmeler yapılmasını sağlıyor.

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Sennheiser, Accentum Clip modelini kademeli olarak piyasaya süreceğini açıkladı. İlk etapta Kanada, Çin, Orta Amerika ve Güney Amerika pazarlarında satışa sunulacak ürünün daha sonra Avrupa ülkelerine gelmesi planlanıyor. Şirket henüz ABD pazarı için bir lansman tarihi paylaşmadı. Accentum Clip, Kanada'da 190 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

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Sennheiser, açık kulak tasarımlı Accentum Clip’i tanıttı

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