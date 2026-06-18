Sennheiser, açık kulak tasarımlı Accentum Clip’i tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

Sennheiser Accentum Clip özellikleri
Accentum Clip’in merkezinde, güçlü baslar ve dengeli tizler sunmayı hedefleyen 12 mm dinamik sürücüler yer alıyor. Kulaklıkta ayrıca ses seviyesinin düşük olduğu durumlarda ses karakterini optimize eden Dynamic EQ teknolojisi bulunuyor. Kullanıcılar, Sennheiser’ın mobil uygulaması üzerinden erişilebilen 5 bantlı ekolayzır, paylaşılabilir ses profilleri ve kişiselleştirilmiş ayarlar sunan Sound Check aracından da faydalanabiliyor. Şirket, özel hoparlör yerleşimi ve akustik yalıtım tasarımı sayesinde sesin mümkün olduğunca kullanıcının kulağına yönlendirildiğini ve dışarıya daha az sızdığını belirtiyor.
Accentum Clip, IP54 sertifikası ile toza ve tere karşı dayanıklılık sunuyor. Pil tarafında ise tek şarjla 9 saate kadar kullanım süresi vaat edilirken, şarj kutusu ile birlikte toplam kullanım süresi yaklaşık 36 saate ulaşıyor.
Sennheiser, Accentum Clip modelini kademeli olarak piyasaya süreceğini açıkladı. İlk etapta Kanada, Çin, Orta Amerika ve Güney Amerika pazarlarında satışa sunulacak ürünün daha sonra Avrupa ülkelerine gelmesi planlanıyor. Şirket henüz ABD pazarı için bir lansman tarihi paylaşmadı. Accentum Clip, Kanada'da 190 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel