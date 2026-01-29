Giriş
    Sennheiser HD 400U USB Tip-C bağlantısıyla geliyor

    Sennheiser HD 400U kablolu kulaklık modeli USB Tip-C bağlantısı, kablo üzerinde mikrofon, yüksek frekans tepkisi, 120dB SLP değeri gibi özelliklerle ülkemizde de satışa çıkacak.

    Sennheiser HD 400U Tam Boyutta Gör
    Kablolu trende kaldığı yerden devam eden Sennheiser bu kez de kulak üst kulaklık tercihi yaptı. Sennheiser HD 400U kulaklık modeli fiyatına göre tatmin edici ses özellikleriyle tüketicilerin karşısına çıkıyor. 

    Sennheiser HD 400U özellikleri ve fiyatı

    Sennheiser HD 400U kablolu kulaklık modeli kardeşi gibi U şeklindeki frekans tepki eğrisi nedeniyle bu isimlendirmeyi almış. HD 400S modelinden farklı olarak USB Tip-C ile bağlantı kuruyor ve kablo üzerinde de mikrofonun da yer aldığı kontrol modülü bulunuyor. 

    Dahili olarak 24-bit, 96 kHz ses sıkıştırması sunabilen kulaklık 18 Hz-20 kHz arasında frekans tepkisi ve 120dB bozulma öncesi ses algılamasına sahip. Mikrofonun 100 Hz-10 kHz frekans tepkisi ve 24-bit, 48 kHz çıkış sunduğu Sennheiser HD 400U kablolu kulaklık modeli 5299TL fiyat etiketine sahip.

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

