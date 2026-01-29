Sennheiser HD 400U USB Tip-C bağlantısıyla geliyor

Sennheiser HD 400U özellikleri ve fiyatı
Sennheiser HD 400U kablolu kulaklık modeli kardeşi gibi U şeklindeki frekans tepki eğrisi nedeniyle bu isimlendirmeyi almış. HD 400S modelinden farklı olarak USB Tip-C ile bağlantı kuruyor ve kablo üzerinde de mikrofonun da yer aldığı kontrol modülü bulunuyor.
Dahili olarak 24-bit, 96 kHz ses sıkıştırması sunabilen kulaklık 18 Hz-20 kHz arasında frekans tepkisi ve 120dB bozulma öncesi ses algılamasına sahip. Mikrofonun 100 Hz-10 kHz frekans tepkisi ve 24-bit, 48 kHz çıkış sunduğu Sennheiser HD 400U kablolu kulaklık modeli 5299TL fiyat etiketine sahip.