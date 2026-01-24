Giriş
    Sennheiser RS 275 televizyon kulaklığı tanıtıldı

    Sennheiser RS 275 kablosuz kulaklık modeli Auracast teknolojisi sayesinde gecikmesiz ses aktarırken 50 saate kadar kullanım süresi ve değiştirilebilir batarya sunuyor. 

    Sennheiser RS 275 Tam Boyutta Gör
    Bugün akıllı televizyonlara Bluetooth destekli herhangi bir kablosuz kulaklık bağlayabiliyoruz ancak Sennheiser daha yüksek kaliteli ses aktarımını tercih edenler için özel bir adaptörü olan yeni bir kulaklık modeli tanıttı.  

    Sennheiser RS 275 özellikleri ve fiyatı

    Sennheiser RS 275 kablosuz kulaklık asıl olarak televizyonlar için geliştirilse de Bluetooth ekosistemi içerisinde eşleştirme gerekmeden ve gecikme olmadan yüksek ses kalitesinde bağlantı sağlayan Auracast teknolojisi sayesinde uyumlu diğer cihazlara da bağlanabiliyor. 

    Tek şarjda 50 saate kadar kullanılabilen kulaklığın kapak kısmı ve bataryası değiştirilebiliyor. Uygulama desteği olan kulaklığın televizyonlar için kutudan çıkan Auracast adaptörü kullanması şart. Adaptörde ayrıca USB Tip-C yuvası ile kulaklığı şarj edebiliyorsunuz. 

    Şeffaf mod, sağ ve sol dengesi, dinleme profilleri, kayıp cihaz bulma gibi özellikleri olan Sennheiser RS 275 kablosuz kulaklık 300$ fiyat etiketine sahip. BTA1 adaptörü ise ekstra 130$ olarak satılıyor. 

