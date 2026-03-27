Serious Sam: Shatterverse: Efsane, yeni formuyla geri dönüyor

Bu yıl çıkacak olan oyun, klasik seri öğelerini çok oyunculu ve roguelite yapısıyla harmanlayacak. PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için 2026’da çıkması planlanan oyun co-op deneyimini öne taşıyacak.
Evrenler arası kaos ve yenilikçi oynanış
Serious Sam: Shatterverse, oyuncuları farklı boyutlardan gelen beş Sam karakteriyle bir araya getirecek. Oyuncular, kötü karakter Mental’in parçaladığı çoklu evrenlerde ilerlerken hem yeni hem de eski düşmanlarla karşılaşacak. Roguelite unsurları, oyuncuların farklı "boon"ları üst üste ekleyerek oyun tarzlarını çeşitlendirmesine olanak tanıyacak. El yapımı arenalarda prosedürel olarak değişen seviyeler, dengesiz anomaliler, gizli portallar ve yüksek riskli fırsatlar ile oyuncuların hem ödülleri maksimize etmesi hem de anında başarısız olma riski taşımasını sağlayacak.
Bu arada orijinal Serious Sam seslendirmesi yapan John J. Dick, karakterine geri dönüyor. Öte yandan Behaviour Interactive stüdyosu özellikle Dead by Daylight ile tanınsa da Shatterverse'te hedeflerinin Serious Sam mirasını saygıyla korurken, seride daha önce görülmemiş bir deneyim sunmak olduğunu belirtiyor.