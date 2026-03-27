Serious Sam: Shatterverse: Efsane, yeni formuyla geri dönüyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör 2000’lerin kült birinci şahıs nişancı oyunlarından biri olarak oyun dünyasında kendine has bir yer edinen Serious Sam yeni oyunuyla sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Devolver Digital ve Behaviour Interactive iş birliğiyle geliştirilen Serious Sam: Shatterverse, seriyi tamamen farklı bir perspektifle geri getiriyor.

Bu yıl çıkacak olan oyun, klasik seri öğelerini çok oyunculu ve roguelite yapısıyla harmanlayacak. PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için 2026’da çıkması planlanan oyun co-op deneyimini öne taşıyacak.

Evrenler arası kaos ve yenilikçi oynanış

Serious Sam: Shatterverse, oyuncuları farklı boyutlardan gelen beş Sam karakteriyle bir araya getirecek. Oyuncular, kötü karakter Mental’in parçaladığı çoklu evrenlerde ilerlerken hem yeni hem de eski düşmanlarla karşılaşacak. Roguelite unsurları, oyuncuların farklı "boon"ları üst üste ekleyerek oyun tarzlarını çeşitlendirmesine olanak tanıyacak. El yapımı arenalarda prosedürel olarak değişen seviyeler, dengesiz anomaliler, gizli portallar ve yüksek riskli fırsatlar ile oyuncuların hem ödülleri maksimize etmesi hem de anında başarısız olma riski taşımasını sağlayacak.

Bu arada orijinal Serious Sam seslendirmesi yapan John J. Dick, karakterine geri dönüyor. Öte yandan Behaviour Interactive stüdyosu özellikle Dead by Daylight ile tanınsa da Shatterverse’te hedeflerinin Serious Sam mirasını saygıyla korurken, seride daha önce görülmemiş bir deneyim sunmak olduğunu belirtiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: