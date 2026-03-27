Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Serious Sam: Shatterverse: Efsane, yeni formuyla geri dönüyor

    Serious Sam: Shatterverse, çok oyunculu ve roguelite yapısıyla geri dönüyor. Farklı boyutlardan gelen Sam’ler, 2026 yılında PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında buluşacak.

    2000’lerin kült birinci şahıs nişancı oyunlarından biri olarak oyun dünyasında kendine has bir yer edinen Serious Sam yeni oyunuyla sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Devolver Digital ve Behaviour Interactive iş birliğiyle geliştirilen Serious Sam: Shatterverse, seriyi tamamen farklı bir perspektifle geri getiriyor.

    Bu yıl çıkacak olan oyun, klasik seri öğelerini çok oyunculu ve roguelite yapısıyla harmanlayacak. PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için 2026’da çıkması planlanan oyun co-op deneyimini öne taşıyacak.

    Evrenler arası kaos ve yenilikçi oynanış

    Serious Sam: Shatterverse, oyuncuları farklı boyutlardan gelen beş Sam karakteriyle bir araya getirecek. Oyuncular, kötü karakter Mental’in parçaladığı çoklu evrenlerde ilerlerken hem yeni hem de eski düşmanlarla karşılaşacak. Roguelite unsurları, oyuncuların farklı "boon"ları üst üste ekleyerek oyun tarzlarını çeşitlendirmesine olanak tanıyacak. El yapımı arenalarda prosedürel olarak değişen seviyeler, dengesiz anomaliler, gizli portallar ve yüksek riskli fırsatlar ile oyuncuların hem ödülleri maksimize etmesi hem de anında başarısız olma riski taşımasını sağlayacak.

    Bu arada orijinal Serious Sam seslendirmesi yapan John J. Dick, karakterine geri dönüyor. Öte yandan Behaviour Interactive stüdyosu özellikle Dead by Daylight ile tanınsa da Shatterverse’te hedeflerinin Serious Sam mirasını saygıyla korurken, seride daha önce görülmemiş bir deneyim sunmak olduğunu belirtiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi steteskop markaları boy uzatma ameliyatı olanlar yorumları citroen c5 aircross kronik sorunları chicken holmes sıfır araba garantisi neleri kapsar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Telefon (3)
    Nothing Telefon (3)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 17 HX
    MSI VECTOR 17 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum