    Ses getiren OpenClaw’un kurucusu OpenAI’ katıldı

    OpenClaw’ın kurucusu Peter Steinberger, OpenAI’a katıldı. Açık kaynaklı yapay zeka ajanı projesi, yoluna vakıf olarak devam ederken arkasında OpenAI desteği de olacak.

    Ses getiren OpenClaw’un kurucusu OpenAI’ katıldı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka dünyasında son dönemlerde adından sıkça söz ettiren OpenClaw projesinin kurucusu Peter Steinberger, kariyerinde yeni bir sayfa açarak OpenAI bünyesine katıldı. Gelişmeyi şirketin CEO’su Sam Altman, X platformu üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

    Altman, Steinberger’in OpenAI’da “yeni nesil kişisel ajanları” geliştirme çalışmalarına liderlik edeceğini belirtti. Açıklamada ayrıca eskiden Clawdbot veya Moltbot olarak bilinen OpenClaw’ın açık kaynak yapısının korunacağı, projenin bir vakıf çatısı altında yoluna devam edeceği ve OpenAI tarafından desteklenmeyi sürdüreceği ifade edildi.

    Çoklu ajan dönemine doğru

    Altman, Steinberger’in özellikle yapay zeka ajanlarının birbiriyle etkileşim kurmasına yönelik “harika fikirleri” olduğunu vurguladı. Bu yaklaşımın gelecekte çok ajanlı bir yapıyı beraberinde getireceğini belirten Altman, ajanların birlikte çalışabilme kabiliyetinin kısa sürede OpenAI ürünlerinin temel bileşenlerinden biri haline geleceğini söyledi.

    Bu vizyon, tekil asistanlardan ziyade birden fazla yapay zeka sisteminin koordineli şekilde görev paylaşımı yaptığı bir ekosisteme işaret ediyor. Özellikle kişisel dijital asistanların e-posta yönetiminden seyahat planlamasına, sigorta işlemlerinden çevrim içi rezervasyonlara kadar geniş bir görev yelpazesinde birlikte çalışması hedefleniyor.

    OpenClaw, ilk kez Kasım ayında tanıtıldıktan sonra kısa sürede teknoloji dünyasının en çok konuşulan projelerinden biri olmuştu. Projenin yükselişi yalnızca ilgi düzeyinde kalmadı. Steinberger’in paylaştığı verilere göre OpenClaw, GitHub’da 100 bini aşkın yıldız alarak açık kaynak dünyasında dikkat çekici bir başarıya imza attı. Ayrıca bir hafta içinde 2 milyon ziyaretçiye ulaşarak viral bir büyüme yakaladı. Bu ivme, projeyi kısa sürede küresel ölçekte bilinir kıldı.

    Steinberger ise kişisel blogunda yaptığı açıklamada OpenClaw’ın büyük bir şirkete dönüşme potansiyeline sahip olduğunu kabul ettiğini ancak amacının bu olmadığını belirtti. Daha önce 13 yılını bir şirket kurup büyütmeye adadığını hatırlatan Steinberger, macının büyük bir kurumsal yapı oluşturmak değil, yapay zeka ajanlarını geniş kitlelere ulaştırmak olduğunu ifade etti.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/openclaw-founder-steinberger-joins-openai-open-source-bot-becomes-foundation-2026-02-15/ https://steipete.me/posts/2026/openclaw
