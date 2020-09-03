Ses sistemlerinde taşınabilir modeller nelerdir özellikleri; sistem özellikleri sayesinde ortamda elde edilecek ses kalitesinin artırılması mümkün kılınıyor. Ürün kalitesinin yüksekliği ile beraber hem özel organizasyonlarda hem de kişisel kullanım için muhteşem bir alternatif elde edilmektedir. Ses sisteminin taşınabilir olması ve dilediğiniz ortamda aynı performans ile bir kayıp olmadan kullanılması verimliliği artıran unsurlar arasındadır.



Ses sistemlerinin taşınabilir olması sebebi ile performansında bir düşüş meydana gelip gelmeyeceği de sıklıkla merak ediliyor. Bu alanda uygun seçim yapılırsa uzun seneler boyunca tek bir kusur dahi medyana gelmeden kullanım adımının tamamlanacağı akıllıca bir yatırım tamamlanabilir. Yonka Müzik Market aracılığı ile piyasanın lider ses sistemlerine en güvenilir şekilde erişim sağlamanın da tadını çıkarabilirsiniz.



Kullanılacak Alanın Büyüklüğüne Göre Seçim Yapılmalı!



Ses sistemlerinde taşınabilir modeller nelerdir özellikleri konusunda karar verilirken kullanılacak olan ses sisteminin niteliği konusunda inceleme yapılmalıdır. Kullanılacak ortamın genel boyutuna dair incelemeler yapılmalı ve süreç bu şekilde dikkate alınmalıdır. Kapasite bakımından daha düşük olan ortamlarda kullanılacak olan cihazları temin etmek daha kolay olacaktır. Daha geniş alanlarda bu işlemi tamamlamak ise güç ve performans konusunda daha nitelikli bir seçim yapılmasını gerektiriyor.



Sistemlere Mikrofon Dahil Mi?



Ses sistemlerinde taşınabilir modeller nelerdir özellikleri; bu ürün sistemi kapsamında ayrıca mikrofon da sunulmaktadır. Hem el hem de yaka mikrofonunun sunulmuş olması kullanım alanını genişletmeye devam etmektedir. Sunulan mikrofonun kalitesi ide ses sisteminin genel performansı ile doğrudan ilişkilidir.



Kullanım adımının daha pratik olması adına el mikrofonunun yanı sıra kablosuz yaka mikrofonunun sunulması da sizin için verimliliği bir derece daha üst seviyeye çıkaracak olan unsurlardandır. Bu harika sistem ile organizasyonları düzenleme aşamasında sorun yaşamadan seslenebilir ve ses sisteminde dilediğiniz gibi aksiyonlarda bulunabilirsiniz. El ve yaka mikrofonunun yanı sıra sisteme dahil olarak kullanılabilecek bir de head set mikrofona yer verilmektedir. Sound kontrollerinin ve kullanım adımının bu ek parça ile çok daha verimli olması sağlanıyor.

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Ses Sistemlerinin Güç Kaynağı Nedir?



Ses sistemlerinde taşınabilir modeller nelerdir özellikleri; seyyar olan ses sistemlerinde en önemli unsurların başında kesinlikle güç kaynağı gelmektedir. Bu güç kaynağı noktasında kişilerin hem elektrikli hem de akülü olarak çalışabilen sistemleri tercih etmesi daha mantıklı olacaktır. Elektrik bağlantısının olmadığı ortamlarda ses sisteminin kullanım kalitesinde bir sorun meydana gelmemesi için uygun alt yapı şekillendirilmelidir.



Genel manada güvenilir firmalar tarafından sunulan nitelikli ses sistemlerinde hem elektrik hem de akü ile çalışan modellere yer verilmektedir. Ortamlar değişim gösterse de elde edilecek olan cihaz kullanım verimliliğinde asla bir farklılık ya da değişim ortaya çıkmayacaktır! Ses sisteminin güç kaynağı değişim gösterse de sistemden elde edilecek olan performansa dair herhangi bir sorun meydana gelmeyecektir. Her iki şekilde de aynı verimliliği elde etme hakkınız olacaktır.



Garantili Ürünler Tercih Edilmeli



Uzun süreli kullanım için yapılacak bir yatırım olan bu sistemlerin kesinlikle garantili bir biçimde satın alınması gerekiyor. Ürün satın alımında müşterilerin ilk olarak bakması gereken unsurun garanti koşulları olduğu da dile getirilmelidir. Garantinin kaç sene boyunca geçerli olduğu ve hangi koşulları kapsadığının da öğrenilmesi oldukça verimli olacaktır. Garantili ürünler ile şuana kadar elde ettiğiniz ses kalitesinde en ufak bir değişim ya da düşüş meydana geldiği durumda dahi anında firma ile iletişime geçerek durumun sebebi hakkında bilgi alabilirsiniz. Garanti değerlendirmeleri ile yaşanan sorunun kısa vadede çözüme kavuşturulması da mümkün kılınmıştır.



Sistemin Temel Özellikleri Nelerdir?



Taşınabilir ses sistemleri kapsamında elde edilecek olan ve memnuniyet uyandıran teknik özelliklerden bazıları;



• Taşınabilir sistem kapsamında ek bir hoparlör çıkışına yer verilmesi oldukça önemlidir. Bu çıkış ile beraber aynı kaliteye sahip ek bir hoparlör ekleme imkanını da elde edeceksiniz. Ses kalitesinde düşüş olmaması için ek olarak dahil edeceğiniz hoparlörün kalitesinin yüksek olmasına da dikkat etmelisiniz. Hatta mümkünse ses sistemini temin ettiğinizi marka ile aynı markadan temin etmelisiniz.



• Sistemin hangi tip amplifikatör ile çalıştığı da önem arz ediyor. Bu cihazın asıl önemi sağlanacak olan elektrik akımının hangi seviyeye kadar yükseltilebildiğidir. Genel manada 1200 watt a kadar yükseltme işlemi gerçekleştirilebilmektedir.



• Elde edilecek genel sistem verimliliğinin üst seviyelere çekilmesi için amplifikatörlerin bir diğer adı ile yükselteçlerin dikkatle seçilmesi gerekir. Genel olarak bu alanda profesyonel olmayan kişiler tarafından gözden kaçırılan bir ayrıntı olsa da ses sisteminin performansını en net şekilde etkileyen hususlar arasında bulunur.



• Sistemin uzaktan kullanılma ve kontrol edilme gibi özellikleri de vardır. Bluetooth bağlantısı aracılığı ile kişilerin hem telefonları hem de tabletleri üzerinden sisteme otomatik olarak uzaktan komut verme hakkı da bulunuyor. Bu harika sistem özellikleri uzaktan kontrol avantajı sayesinde verimliliği ile memnun bırakmaya devam ediyor.



Bu özellikler aracılığı ile şuana kadar elde ettiğiniz en güçlü performansları sergileme fırsatını da yakalayacaksınız. Ses sisteminin kalitesi ortamda sergilenecek olan müzikal kaliteyi direkt olarak etkileyen unsurlardandır. Bu nedenle uzun vadeli biri yatırım aracı olarak ve performansın yansıtıcılarından biri olarak düşünülere kaliteden yana seçimin yapılması daha mantıklı olacaktır.



Batarya Süresine Dikkat!



Güç kaynaklarına ek olarak sistemin bataryasının ne derece verimli olduğu konusunda da inceleme yapılması gerekir. Taşınabilir ses sistemlerinde batarya süresinin nitelikli olması ve uzun saatler boyunca dayanması sizin için en temel kriterlerden biri tanesi olacaktır. Batarya süresi kapsamında kişilerin özellikle bataryanın bitiş sürecine doğru ses kalitesinde biri değişim meydana gelip gelmeyeceği konusunda da inceleme yapmaları gerekiyor. Ancak bu şekilde uzun süreli ve kaliteli kullanım elde edilecektir.



Harici Mikrofona İmkan Tanınıyor Mu?



Ses sistemlerinde sistemin kendi mikrofon sistemlerinin yanı sıra harici mikrofona izin verilip verilmediği de detaylı bir biçimde incelenmelidir. Genel olarak harici mikrofona uyum sağlayabilen sistemler tercih edilmelidir. Bu şekilde çok boyutlu kullanıma imkan tanıyan sistemler sayesinde şuana kadar elde ettiğinizi en yüksek ses ve hakimiyet kalitesini elde etme hakkını yakalayacaksınız harici mikrofonların tipleri de dikkate alınmalıdır. XLR ve Jak tip olmak üzere farklı mikrofon girişleri ile uyumlu olan sistemleri tercih etmek sizin için daha verimli ve nitelikli olacaktır.



EQ Sistem Özelliklerine Dikkat!



Ses sistemi konusunda sunulan EQ yapılanmasının da oldukça büyük önem arz ettiği dikkate alınmalıdır. Ekolayzır sistemi aynı zamanda eşitleyici olarak da bilinmektedir. Sesin işlenmesi konusunda en temel unsurlardandır. 5 bant kalitesinin bu alanda tercih edilebilecek biri aralık olduğu da fark ediliyor. Sistem özelliklerinde EQ verilerinin kalitesinin yüksek olması sizin için şuana kadar elde ettiğinizi en nitelikli sistem olacaktır. Bu verimli ve sorunsuz yapı tüm niteliği ile sizi bekliyor! Ses sistemleri arasında seçim yapılırken sesin kalitesi üzerine büyük öneme sahip olan ve akustik kaliteyi ide artıracak EQ unsurlarının da eksiksiz bir biçimde işleme alınması gerekir.

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