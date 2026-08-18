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    Sesle yangın söndürme teknolojisi gerçeğe yaklaşıyor

    Yangın söndürmede su ve kimyasalların yerine ses dalgalarını kullanan teknoloji gerçeğe dönüşüyor. Sonic Fire Tech, sistemin onayını almak için 15 milyon dolarlık yatırım aldı.

    Sesle yangın söndürme teknolojisi gerçeğe yaklaşıyor Tam Boyutta Gör

    Yangın söndürme teknolojisinde su ve kimyasalların yerine ses dalgalarını kullanan yeni bir sistem geliştiriliyor. Sonic Fire Tech, yangınları saniyeler içinde bastırmayı ve söndürme sırasında oluşan su ya da kimyasal kaynaklı hasarı ortadan kaldırmayı hedefliyor. Girişim 15 milyon dolar yatırım alarak hedeflerine bir adım daha yaklaştı.

    Alevlere ses dalgalarıyla müdahale ediyor

    Sonic Fire Tech’in geliştirdiği sistem, tavan içine döşenen PVC borular üzerinden insan kulağının duyamadığı ses dalgalarını yayıyor. Odadaki sensörler yangın tespit ettiğinde sistem devreye giriyor ve yaklaşık 20 Hz frekansındaki infrasonik dalgalar alevlere yönlendiriliyor.

    Şirket, bu yöntemle yangının saniyeler içinde kontrol altına alınabileceğini belirtiyor. Sistem herhangi bir su veya kimyasal madde kullanmadığı için söndürme sonrasında herhangi bir ekstra işleme de gerek kalmıyor. Zira şirketin yangın bastırma teknolojisi yangın söndürme sırasında çevrede ek hasar oluşturmuyor.

    Onay süreci başladı

    Sesle yangın söndürme teknolojisi gerçeğe yaklaşıyor Tam Boyutta Gör

    ABD merkezli girişim, yeni yatırımı ekip büyütmek ve NFPA tarafından yürütülen testlere hazırlanmak için kullanacak. NFPA, ABD genelindeki itfaiye teşkilatları tarafından kullanılan yangın güvenliği standartlarının temelini oluşturan model yönetmelikleri hazırlıyor.

    Bu tür bir teknolojinin onay süreci genellikle yaklaşık üç yıl sürüyor. Ancak Sonic Fire Tech CEO'su ve kurucu ortağı Geoff Bruder, şirketin test sürecinin bu süreden önemli ölçüde daha kısa sürebileceğini düşünüyor. Bunun nedenlerinden biri de sistemin test sonrasında su veya kimyasal temizlik gerektirmemesi.

    Bu avantaj özellikle ticari işletmeler açısından önemli olabilir. Örneğin ticari mutfaklarda çıkan yangınların ardından temizlik ve restorasyon çalışmaları aylar sürebiliyor. Şirkete göre yangın nedeniyle kapanan ticari mutfakların yaklaşık yüzde 75'i yeniden açılamıyor.

    Bataryalarda yangını tamamen söndürmüyor

    Sonic Fire Tech, teknolojisini lityum iyon batarya yangınları üzerinde de test ediyor. Bu tür yangınlar, hücreler arasında zincirleme şekilde yayıldığı için kontrol edilmesi zor yangınlar arasında yer alıyor.

    Şirketin şu ana kadar gerçekleştirdiği sınırlı sayıdaki testte sistem yangını tamamen söndüremedi. Bunun yerine yangını kontrol altında tutmayı başardı. CEO’ya göre bataryanın dış kaplamasının alev alması engellenebilirse hücreden hücreye yayılan yangının önüne geçmek ve yangının boyutunu sınırlamak mümkün olabilir.

    Evlerden ticari binalara kadar kullanılabilecek

    Şirket, sistemi ticari binaların iç mekanları, mutfaklar ve konutlarda kullanmak üzere geliştiriyor. Teknolojinin hem yeni yapılarda hem de mevcut binalara sonradan kurulabilecek şekilde kullanılması planlanıyor.

    Sonic Fire Tech ayrıca orman yangınlarının tehdit ettiği bölgelerde evlerin dışını koruyacak bir sistem üzerinde çalışıyor. Ancak henüz bu projenin erken aşamalarında bulunuluyor.

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