Sesli komutla çalışan zırhlı araç: PARS İzci 6x6'nın yapay zeka teknolojileri!

IDEF 2025'de FNSS standında PARS İzci 6x6 zırhlı aracının yapay zeka destekli özelliklerini keşfettik. Sesli komutlar ve offline AI sistemiyle donatılan bu teknoloji harikası aracı yakından inceleyin!

IDEF 2025 Fuarı'nda FNSS standında PARS İzci 6x6 zırhlı aracının yapay zeka destekli özelliklerini FNSS Vetronik ve Silah Sistemleri Direktörü Serkan Balbay'dinledikk. Türk Kara Kuvvetleri envanterindeki bu özel araçta uygulanan sesli komut teknolojileri ve sürücü destek sistemlerinin demonstrasyonunu dinledik.

PARS İzci 6x6'da kullanılan yapay zeka sistemi tamamen offline olarak çalışıyor ve siber güvenlik açısından büyük avantaj sağlıyor. Araç komutanı ve sürücüsü sesli komutlarla aracın durumunu sorgulayabiliyor, çeşitli fonksiyonları aktive edebilir ve bakım süreçlerinde yapay zeka desteği alabiliyor.

Otomotiv sektöründen farklı olarak, savunma sanayiinde yapay zeka uygulamaları daha kritik önem taşıyor. Bu araçların bakım ve onarımları birlik seviyesinde yapılması gerektiği için sesli yardımcılar ve yapay zeka desteği personelin işini önemli ölçüde kolaylaştırıyor. FNSS'nin gelecek planları arasında silah sistemlerinde yapay zeka entegrasyonu da bulunuyor.

Özellikle dost-düşman tespiti ve arazi tanıma konularında yapılan ön çalışmalar ilerleyen dönemde sahaya uygulanması planlanıyor. İnsansız hava, kara ve deniz araçlarında yaygınlaşan yapay zeka teknolojilerinin artık insanlı zırhlı araçlarda da kullanılmaya başlanması Türk savunma sanayiinin teknolojik gelişimindeki önemli bir adımı.

Bu tür teknolojik yeniliklerin yerli üretimle geliştirilmesi ve test edilmesi, uluslararası arenada rekabet gücümüzü artıran stratejik önemdeki çalışmalar arasında yer alıyor. Video boyunca PARS İzci 6x6'nın yapay zeka özelliklerini yakından görme ve gelecekteki potansiyelini anlama fırsatı bulacaksınız. Savunma teknolojilerindeki bu önemli gelişmeyi kaçırmayın!

