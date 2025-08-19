Sessiz düşünceleri gerçek konuşmaya dönüştüren devrimsel beyin çipi üretildi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Stanford Üniversitesi’nden bilim insanları, beyindeki sessiz düşünceleri gerçek konuşmaya dönüştürebilen yeni bir beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) geliştirdi. Daha önceki teknolojiler yalnızca kişinin gerçekten konuşmaya çalıştığında ortaya çıkan sinyalleri algılayabiliyordu. Ancak bu sistem, kişinin kafasında sessizce düşündüğü kelimeleri de çözümleyebiliyor.

Yapılan araştırmaya ALS ve beyin sapı felci nedeniyle ağır felç yaşayan dört kişi katıldı. Katılımcılardan biri, yalnızca gözlerini yukarı kaldırarak “evet”, yana çevirerek ise “hayır” cevabı verebiliyordu. Deneklerin motor korteksine, yani konuşmayla ilişkili hareketleri kontrol eden beyin bölgesine, mikroskobik elektrot dizileri yerleştirildi. Bu teknoloji, uzun yıllardır beyin-bilgisayar arayüzleri üzerine çalışan BrainGate BCI konsorsiyumu tarafından geliştirildi.

Büyük başarı kaydedildi

Tam Boyutta Gör Elektrotlar, konuşma ve hareketle ilgili beyin aktivitelerini kaydetti. Katılımcılara hem yüksek sesle söylemeleri hem de yalnızca hayal etmeleri istenen kelimeler verildi. Ardından yapay sinir ağları, bu beyin aktivitelerindeki desenleri analiz ederek fonemleri (konuşmadaki en küçük ses birimleri) ayırt etti. Sistem, bu fonemleri gerçek zamanlı olarak kelimelere ve cümlelere dönüştürdü.

Sonuçlara göre, katılımcıların yalnızca kafalarından düşündükleri kelimeler, gerçek konuşmaya göre daha zayıf sinyaller üretiyordu. Buna rağmen sistem, yüzde 74’e varan doğruluk oranıyla sessiz konuşmayı çözümlemeyi başardı.

Çalışmanın başyazarı, Stanford Üniversitesi’nden nörobilimci Erin Kunz, “İlk kez, sadece bir konuşmayı düşünürken beyin aktivitesinin nasıl olduğunu anlayabildik. Ciddi konuşma ve motor bozuklukları olan insanlar için, iç konuşmayı tanıyan nörobilgisayar arayüzleri iletişimi daha kolay ve daha doğal hale getirebilir” ifadelerini kullandı.

Tam Boyutta Gör Araştırma ekibinden beyin ve sinir cerrahisi profesörü Frank Willett ise, özellikle kısmi felç yaşayan kişilerde konuşmaya çalışmanın yorucu olabileceğini, hatta nefes darlığı gibi sorunlara yol açtığını vurguladı. Sessiz konuşmanın doğrudan beyinden çözülmesi, bu engelleri ortadan kaldırabilecek büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Araştırmada öne çıkan bir diğer bulgu ise gizlilik konusu oldu. Sistem bazen katılımcıların talep edilmeyen düşüncelerini de algıladı; örneğin, görsel bir görev sırasında sayı saymaları kayda geçti. Bunun önüne geçmek için ekip, yalnızca belirli bir “hayali parola” ile aktif olan bir güvenlik kilidi geliştirdi. Testlerde, “chitty chitty bang bang” ifadesi, istenmeyen çözümleri %98 oranında engelledi.

Henüz deneysel aşamada olsa da Stanford ekibi, bu çalışmanın gelecekte yalnızca düşüncelerle iletişim kurmanın mümkün olabileceğine inanıyor. Araştırmacılara göre, dil temelli beyin-bilgisayar arayüzleri bir gün insanların konuşur gibi doğal, hızlı ve özgürce iletişim kurmasını sağlayacak.

Öte yandan beyin bilgisayar arayüzlerine olan ilgi sadece bilim dünyasında değil, teknoloji dünyasında da artıyor. OpenAI CEO’su Sam Altman’ın desteklediği Merge adlı yeni girişim, Elon Musk’ın Neuralink projesine rakip olmayı hedefliyor.

