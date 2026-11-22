Fansız dizüstü bilgisayarlar, ağır ve uzun süreli iş yükleri için tasarlanmamıştır. 4K video düzenleme ya da saatlerce zorlu programları çalıştırma gibi çok fazla zorlayan işlemler yaptırırsanız, aşırı ısınmayı önlemek için performansı yavaşlatırlar. Bu nedenle oyuncular, programcılar veya uzun süre yoğun iş yapan herkes için ideal değildirler. Ancak sessiz çalışma alanına ihtiyaç duyan yazarlar, öğrenciler veya yaratıcı kişiler için mükemmeldirler. İşte fansız dizüstü bilgisayar ve sessiz laptop önerisi arayanlar için en iyi modeller 👇🏻

1️⃣ Casper Excalibur G920 Gaming Laptop (G920.1490-EQ90H-E) Tam Boyutta Gör En sessiz oyuncu laptop modelleri arasında olan Casper Excalibur G920, yüksek performanslı donanımını gelişmiş soğutma sistemiyle birleştiriyor. Casper, çift FrostFlux fan ve dört hava çıkışıyla desteklenen sistem için 52 dB altında fan sesi belirtiyor. Laptop, Intel Core i9-14900HX işlemci, NVIDIA GeForce RTX 5090 ekran kartı, 64GB DDR5 RAM, 1TB M.2 SSD ve Windows 11 Pro ile geliyor. Bu donanım, oyun oynama, video düzenleme, üç boyutlu tasarım gibi yoğun iş yükü altında ihtiyacınız olacak hızı sağlıyor. RTX 5090 için Dynamic Boost ile 175W güç değeri belirtilirken, MUX Switch ve DLSS 4 desteği oyun deneyimini tamamlıyor. Laptopun büyük 16 inç ekranı, 2560x1600 çözünürlük, 300Hz yenileme hızı, 3ms tepki süresi, 500 nit parlaklık ve %100 DCI-P3 renk kapsamı sunuyor. Excalibur Kontrol Merkezi üzerinden performans ve soğutma ayarlarının yönetilebilmesi, kullanım ihtiyacına göre denge kurmayı kolaylaştırıyor. Sessizlik beklentisini güçlü oyun donanımıyla birlikte değerlendirenler için Casper Excalibur G920, karşılaştırma listesine alınabilecek bir model. İşlemci: 14. Nesil Intel Core i9 14900HX

İşletim Sistemi: Windows 11 Pro

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5090

Bellek: 64GB DDR5 RAM

Depolama: 1TB M.2 SSD PCle 4.0

Ekran: 16.0" QHD IPS 300HZ 3ms 100% DCI-P3 500NIT

Portlar: 3x USB3.2 Type-A (Gen1), 1x USB 3.2 Type-C, 1x HDMI, Ethernet (RJ45), 1x Mikrofon

Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

2️⃣ Casper Excalibur G915 Gaming Laptop (G915.240H-EQ70R-C) Tam Boyutta Gör Sessiz çalışan laptop arayışında soğutma performansına da önem verenler için Casper Excalibur G915, güçlü donanımı ve ince alüminyum tasarımıyla değerlendirilebilecek bir seçenek. FrostFlux soğutma sistemi; iki turbo fan, beş bakır ısı borusu ve 102 adet ince fan kanadıyla işlemci ve ekran kartındaki ısıyı etkili bir şekilde dağıtıyor. Laptop, Intel Core 7 240H işlemci, NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartı, 64GB DDR5 RAM ve 1TB PCIe 4.0 M.2 SSD ile geliyor. Windows 11 Pro işletim sistemi yüklü geldiğinden kurulumla ayrıca uğraşmadan doğrudan kullanmaya başlayabilirsiniz. 16 inç, 165Hz IPS ekran, 16:10 görüntü oranı ve 350 nit parlaklığıyla oyunların yanı sıra günlük çalışma ve video izleme için de geniş bir görüntü alanı sunuyor. MUX Switch, grafik kartları arasında geçiş imkânı sunarken dört bölgeli RGB klavye, aydınlatmayı kişisel tercihlere göre düzenlemeye olanak tanıyor. Thunderbolt 4 bağlantısı ise veri aktarımı, harici ekran ve uyumlu aksesuar kullanımında esneklik kazandırıyor. 20.5 mm kalınlığındaki alüminyum gövdesi ve 2.3 kg ağırlığıyla Casper Excalibur G915, oyun bilgisayarını farklı ortamlarda kullanmak isteyenlere hitap ediyor. 80Wh batarya, iki RAM yuvası ve iki adet M.2 NVMe SSD yuvası da taşınabilirlik ve genişletilebilirlik açısından paketi tamamlıyor. Güçlü donanımı, bağlantı seçenekleri ve FrostFlux soğutma sistemiyle laptop, iş, eğlence ve oyun ihtiyacını tek cihazda karşılamayı hedefliyor. İşlemci: Series 2 Intel Core 7 240H

İşletim Sistemi: Windows 11 Pro

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070

Bellek: 64GB DDR5 RAM

Depolama: 1TB M.2 SSD PCle 4.0

Ekran: 16" 165HZ 16:10 FHD IPS 350NIT

Portlar: 1x USB3.2 Type-A (Gen2), 2x USB 3.2 Type-A(Gen1), 1x Thunderbolt 4, 1x HDMI, 1x Mini Display, Ethernet (RJ45), 1x Mikrofon

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

3️⃣ Casper Excalibur G870 Gaming Laptop (G870.230H-DQJ0R-C) Tam Boyutta Gör Sessiz laptop tavsiyesi isteyenlere önerebileceğimiz bir diğer model olan Casper Excalibur G870, çift FrostFlux fanlı soğutma sistemiyle öne çıkıyor. Casper'ın belirttiği 89 fan kanadı ve 5400 RPM fan hızı, donanımın ürettiği ısıyı uzaklaştırmaya yönelik tasarlanmış. Dizüstü bilgisayar, Intel Core 7 230H işlemci, NVIDIA GeForce RTX 3050 ekran kartı, 32GB DDR4 RAM ve 1TB PCIe 4.0 M.2 SSD ile geliyor. Windows 11 Pro ile sunulan bu donanım, oyun oynamanın yanında ofis uygulamaları ve birden fazla programla çalışma ihtiyacına da hitap ediyor. 15.6 inç FHD IPS ekran, 165Hz yenileme hızıyla hızlı sahnelerde akıcı görüntü sunuyor. Üç bölgeli RGB klavye, Dolby Audio, HDMI, Ethernet ve USB-C bağlantıları kullanım seçeneklerini tamamlıyor. Alüminyum alaşımlı gövde 23.9 mm kalınlık ve 2.5 kg ağırlık sunarken, iki adet RAM ve SSD yuvası ileriye dönük yükseltme imkânı sağlıyor. Gündüz okulun kütüphanesinde ders çalışmak, online görüşme yapmak, akşam da oyun oynamak, film izlemek için aynı bilgisayarı tercih edenler açısından fan sesi, kullanım konforunun önemli bir parçası. Laptopun çift FrostFlux fanlı soğutma sistemi ısı yönetimine odaklanırken, günlük işlerde hiç fan sesi duymuyorsunuz. İşlemci: Series 2 Intel Core 7 230H

İşletim Sistemi: Windows 11 Pro

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3050

Bellek: 32GB DDR4 RAM (64GB'a kadar artırılabilir)

Depolama: 1TB M.2 SSD PCle 4.0

Ekran: 15.6" FHD IPS 165HZ 250NIT

Portlar: 3x USB3.2 Type-A (Gen1), 1x USB 3.2 Type-C, 1x HDMI, Ethernet (RJ45), 1x Mikrofon

Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2

4️⃣ Apple MacBook Air (13 inç, M5) Tam Boyutta Gör MacBook Air, Apple'ın fansız dizüstü bilgisayarları arasında ve gelişmiş bağlantı seçenekleriyle birlikte sessiz, son derece güçlü ve günlük kullanıma uygun bir cihaz. Sessiz ortamlarda çalışan yazarlar, geliştiriciler, öğrenciler ve yaratıcılar için en iyi dizüstü bilgisayarlardan biri. MacBook Air, Apple'ın fansız tasarım felsefesini sürdürüyor. İşlemciyi soğutmak için içeride dönen parçalar yok. M5 çipinin verimliliği, cihazın ısıyı pasif olarak yönetmesini sağlıyor. Bu, dışa aktarma sırasında ani fan gürültüsü patlamaları veya uzun süreli çalışmada dikkat dağıtıcı sesler olmaması anlamına geliyor. Pasif soğutmaya rağmen, işlem gücü birçok Intel ve AMD işlemcili dizüstü bilgisayarı geride bırakıyor, tek çekirdekli iş yüklerinde de rakipsiz kalıyor. Yüksek çözünürlükte fotoğraf düzenleme, video düzenleme, çok parçalı müzik prodüksiyonu, kodlama, hatta bazı 3D görevler... Bunlar artık sadece MacBook Pro modellerine özgü değil. Elbette, uzun süreli ağır render işlemleri ve sürekli maksimum yük gerektiren görevler, Pro'da aktif soğutma ile daha verimli ancak günlük işlerin çoğunluğu için Air fazlasıyla yeterli. Öğrenciler, freelance çalışanlar, uzaktan çalışanlar ve ciddi özelliklerden ödün vermeden taşınabilirliğe ihtiyaç duyan ve hem güçlü hem de sessiz çalışan laptop isteyenler için M5 çipli MacBook Air, Apple ekosistemi içinde en iyi seçeneklerden biri. İşlemci: Apple M5 çip

İşletim Sistemi: macOS 27

Ekran Kartı: Dahili

RAM: 16 GB birleşik RAM (24 GB veya 32 GB’a kadar yapılandırılabilir)

Depolama: 512 GB SSD (1 TB, 2 TB veya 4 TB’a kadar yapılandırılabilir)

Ekran: 13.6 inç Liquid Retina (2560x1664, 500 nit, IPS)

Portlar: MagSafe 3 şarj portu, 3.5mm kulaklık jakı, 2x Thunderbolt 4 (USB-C)

Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread

5️⃣ Apple MacBook Neo Tam Boyutta Gör MacBook Neo, fan gürültüsünü ortadan kaldıran tasarımıyla dikkat çekiyor. Ders çalışırken, belge hazırlarken ya da akşam sessizliğinde internette gezinirken soğutma fanının sesini duymak istemeyen kullanıcılara hitap ediyor. Apple, laptopun fansız yapısı sayesinde sessiz çalıştığını belirtiyor. A18 Pro çipten güç alan MacBook Neo, internette gezinme, ofis uygulamaları, online video izleme ve fotoğraf düzenleme gibi günlük ihtiyaçlara odaklanıyor. 13 inç Liquid Retina ekranı, 2408 x 1506 çözünürlüğü ve 500 nit parlaklığıyla metinleri ve görselleri net biçimde sunuyor. Alüminyum gövdesi ve 1.23 kg ağırlığı, bilgisayarını yanında taşımak isteyenler için kullanışlı bir yapı oluşturuyor. Apple’ın testlerine göre 16 saate kadar pil ömrü sunan laptop, Magic Keyboard, geniş Multi-Touch trackpad ve 1080p FaceTime HD kamerayla günlük kullanımı tamamlıyor. Evde, kütüphanede veya ortak çalışma alanında dikkatini yaptığı işe vermek isteyenler için MacBook Neo’nun fansız tasarımı tercih nedeni oluşturuyor. İşlemci: Apple A18 Pro çip

İşletim Sistemi: macOS 27

Ekran Kartı: Dahili

RAM: 8 GB birleşik bellek

Depolama: 256GB / 512GB SSD

Ekran: 13 inç, 2408 x 1506, 500 nit, IPS, Liquid Retina

Portlar: 1x USB 3 (USB-C), 1x USB 2 (USB-C), 3.5mm kulaklık jakı

Bağlantı: WiFi 6E, Bluetooth 6

6️⃣ ASUS Zenbook A14 (UX3407NA-QD165W) Tam Boyutta Gör Sessiz laptop arayanlar için ASUS Zenbook A14, düşük gürültülü çalışma hedefini taşınabilir tasarımla birleştiriyor. ASUS’un açıklamasına göre hafif görevlerde 25 dB’in altında çalışan soğutma sistemi, belge hazırlama ve internette gezinme gibi günlük işlerde sakin çalışma ortamını destekliyor. 990 gramlık Ceraluminum gövde ise bilgisayarını ev, ofis ve okul arasında taşıyanlar için modelin öne çıkan avantajlarından biri. Üretkenlik ve yapay zekâ görevleri için Snapdragon X2 Elite işlemci ve 80 TOPS NPU var. 70 Wh batarya, Asus'un testlerine göre 33 saati aşan video oynatma süresi sunuyor. USB4 Type-C, USB-A ve HDMI bağlantıları da günlük aksesuar ve harici ekran ihtiyaçlarına esneklik kazandırıyor. Sessiz çalışan Windows laptop isteyenler için ASUS Zenbook A14 UX3407NA modeli, hafifliği ve neredeyse sessiz çalışan sistemiyle değerlendirmeye değer. Özellikle toplantı, yazı yazma ve internet ağırlıklı kullanımda dikkat çekici. İşlemci: Qualcomm Snapdragon X2 Elite

İşletim Sistemi: Windows 11 Home

Ekran Kartı: Qualcomm Adreno GPU

Bellek: 16GB LPDDR5X RAM

Depolama: 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD

Ekran: 14.0" WUXGA (1920 x 1200) 60Hz 600nit OLED

Portlar: 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x 3.5mm Kulaklık/Ses jakı, 1x HDMI 2.1 TMDS

Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 6.0

7️⃣ Lenovo Legion Pro 7 (16AFR10H) Tam Boyutta Gör Günlük kullanımda neredeyse hiç ses çıkarmayan laptop arayanlar için yüksek oyun performansıyla da dikkat çekici Lenovo Legion Pro 7 Gen 10, değerlendirmeye değer seçeneklerden biri. Laptopun Coldfront teknolojisi, maksimum soğutma ve kararlı FPS için 275W buhar odası ve turbo fanlarla performansı en üst düzeye çıkarıyor. Acoustic AI, sessiz oyun için hızları senkronize ederken, hava akışı tasarımı konfor sağlıyor. Fn+Q tuş komutuyla modları değiştirip Lenovo AI Engine+'ın soğutma ve gücü optimize etmesini sağlayabiliyorsunuz. Laptop, AMD Ryzen 9 9955HX işlemci, NVIDIA RTX 5070 Ti ekran kartı ve 32GB DDR5 RAM ile geliyor. 16 inç OLED ekran, 2560 x 1600 çözünürlük, 240Hz yenileme hızı ve %100 DCI-P3 renk kapsamı sunuyor. RGB klavye, Wi-Fi 7, 2.5 Gb Ethernet ve çift M.2 SSD yuvası, dikkat çekici diğer detaylar. Lenovo Legion Pro 7’nin değerlendirilmesi gereken noktası, seçilen performans ayarında sunduğu ses ve hız dengesi. Unutmadan, Lenovo'nun Legion Space yazılımı ve Fn+Q kısayolu üzerinden sessiz moda geçerek hem güç tüketimini sınırlayabilir hem de daha sessiz bir çalışma ortamı elde edebilirsiniz. İşlemci: AMD Ryzen 9 9955HX

İşletim Sistemi: FreeDOS

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

Bellek: 32GB DDR5-5600 RAM (64GB'a kadar artırılabilir)

Depolama: 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD

Ekran: 16" WQXGA (2560x1600) 1100nit OLED

Portlar: 3x USB-A, 2x USB-C, DisplayPort 2.1, 1x HDMI 2.1, 1x 3.5mm kulaklık ses jakı, 1x Ethernet (2.5GbE RJ-45)

Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4

8️⃣ Microsoft Surface Pro Copilot+ PC (EP2-73275) Tam Boyutta Gör Fansız laptop arayanlar için Microsoft Surface Pro 12 inç, klavye bağlandığında dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen yapısıyla dikkat çekici seçeneklerden biri. Snapdragon X2 Plus işlemcili cihazda soğutma fanı bulunmuyor. Bu tasarım, çalışma sırasında fan uğultusunu ortadan kaldırıyor. 12 inç, 500 nit PixelSense dokunmatik ekran, belge okuma, not alma ve görsel çalışmalar için kompakt bir alan sunuyor. Ayrı satılan klavye ve Surface Slim Pen, yazı yazma ile çizim arasında geçiş yapmanızı sağlıyor. Böylece Surface Pro, gün içinde hem tablet hem de bilgisayar kullanmak isteyenlere hitap ediyor. Surface Pro'nun güçlü tarafı, fansız tasarımı dokunmatik ve kalemli kullanımla birleştirmesi. Özellikle masa başında yazı yazma, toplantı ve not alma arasında geçiş yapanlar için ilgi çekici. İşlemci: Qualcomm Snapdragon X2 Plus

İşletim Sistemi: Windows 11 Home

Bellek: 16GB RAM (64GB'a kadar yapılandırılabilir)

Depolama: 512GB SSD

Ekran: 13" 2880 x 1920 120Hz LCD Dokunmatik

Portlar: 2x USB-C/USB4

Bağlantı: WiFi 7

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: