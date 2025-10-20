Sessizlik bozuldu: Apple ve Epic Games davası yeniden alevlendi

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple ile Epic Games arasındaki uzun süredir devam eden hukuki mücadele yeniden alevlendi. Kaçıranlar için daha önce Fortnite'ın mağazalara geri dönmesi şart koşulmuş, Apple ise Fortnite’ı dışarıda tutmaya devam edeceğini duyurmuştu. Bu kez Avustralya’da görülen dava kapsamında Apple, Epic'in "platformdan bedava yararlanmak" istediğini öne sürdü.

Apple, Epic Games'e sert çıktı

Bilmeyenler için Epic Games, 2020 yılında Apple'a karşı Avustralya'da açtığı davada şirketi rekabet yasalarını ihlal etmekle suçlamıştı. Ağustos 2025'te federal mahkeme, Epic lehine kısmi bir karar vererek Apple'ın harici uygulama yüklemeyi (sideloading) ve alternatif ödeme yöntemlerini yasaklayan kurallarının rekabet yasalarına aykırı olduğuna hükmeti ancak güvenlik gerekçesiyle kısıtlama yetkisine sahip olduğunu da kabul etti.

Günümüzde ise Epic Games, mahkemeden iPhone'larda harici uygulama yükleme ve alternatif ödeme sistemlerini tamamen serbest bırakmasını talep ediyor. Ancak Aple, Epic Games’in taleplerinin mahkeme kararının sınırlarını aştığını savundu.

Şirket, “"Epic artık Apple’ın platformundan bedavaya yararlanmak ve kullanıcıları korumak için oluşturduğumuz tüm güvenlik önlemlerini devre dışı bırakmak istiyor. Fikri mülkiyet haklarımıza saygı duyulmasını ve kullanıcı güvenliğini koruyan bir karar çıkmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

İki taraf, 17 Ekim'de yapılan duruşmada nihai çözüm için hazırlık sürecine başladı. Aralık ayında ilk tedbir duruşması yapılacak, ancak asıl kararın verileceği esas duruşma Mart 2026'ya ertelendi. Apple’a bu süre zarfında Epic’in önerdiği düzenlemelere yanıt verme hakkı tanındı. Her ne kadar son karar henüz açıklanmamış olsa da, mevcut tablo Apple'ı sideloading ve alternatif ödeme sistemlerine izin vermeye zorlayabilir.

Epic Games, kararın lehine sonuçlanması halinde Fortnite’ın Avustralya’da iOS platformuna geri döneceğini söylüyor. Ancak Apple, bu durumun kullanıcı güvenliğini zedeleyeceği görüşünde.

