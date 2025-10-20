Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sessizlik bozuldu: Apple ve Epic Games davası yeniden alevlendi

    Apple ve Epic Games arasındaki dava Avustralya'da yeniden alevlendi. Apple, Epic'in platformdan "bedavaya yararlanmak" istediğini belirterek iddialara sert yanıt verdi.

    Sessizlik bozuldu: Apple ve Epic Games davası yeniden alevlendi Tam Boyutta Gör
    Apple ile Epic Games arasındaki uzun süredir devam eden hukuki mücadele yeniden alevlendi. Kaçıranlar için daha önce Fortnite'ın mağazalara geri dönmesi şart koşulmuş, Apple ise Fortnite’ı dışarıda tutmaya devam edeceğini duyurmuştu. Bu kez Avustralya’da görülen dava kapsamında Apple, Epic'in "platformdan bedava yararlanmak" istediğini öne sürdü.

    Apple, Epic Games'e sert çıktı

    Bilmeyenler için Epic Games, 2020 yılında Apple'a karşı Avustralya'da açtığı davada şirketi rekabet yasalarını ihlal etmekle suçlamıştı. Ağustos 2025'te federal mahkeme, Epic lehine kısmi bir karar vererek Apple'ın harici uygulama yüklemeyi (sideloading) ve alternatif ödeme yöntemlerini yasaklayan kurallarının rekabet yasalarına aykırı olduğuna hükmeti ancak güvenlik gerekçesiyle kısıtlama yetkisine sahip olduğunu da kabul etti.

    Günümüzde ise Epic Games, mahkemeden iPhone'larda harici uygulama yükleme ve alternatif ödeme sistemlerini tamamen serbest bırakmasını talep ediyor. Ancak Aple, Epic Games’in taleplerinin mahkeme kararının sınırlarını aştığını savundu.

    Şirket, “"Epic artık Apple’ın platformundan bedavaya yararlanmak ve kullanıcıları korumak için oluşturduğumuz tüm güvenlik önlemlerini devre dışı bırakmak istiyor. Fikri mülkiyet haklarımıza saygı duyulmasını ve kullanıcı güvenliğini koruyan bir karar çıkmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

    İki taraf, 17 Ekim'de yapılan duruşmada nihai çözüm için hazırlık sürecine başladı. Aralık ayında ilk tedbir duruşması yapılacak, ancak asıl kararın verileceği esas duruşma Mart 2026'ya ertelendi. Apple’a bu süre zarfında Epic’in önerdiği düzenlemelere yanıt verme hakkı tanındı. Her ne kadar son karar henüz açıklanmamış olsa da, mevcut tablo Apple'ı sideloading ve alternatif ödeme sistemlerine izin vermeye zorlayabilir.

    Epic Games, kararın lehine sonuçlanması halinde Fortnite’ın Avustralya’da iOS platformuna geri döneceğini söylüyor. Ancak Apple, bu durumun kullanıcı güvenliğini zedeleyeceği görüşünde. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 2 gün önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    toptan bal nereye satılır saneloc kullananların yorumları arabaya sıçrayan boya nasıl çıkar beretta 7.65 orjinal nasıl anlaşılır oksitlenmiş pil yuvası nasıl temizlenir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno 11FS
    OPPO Reno 11FS
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ACER NITRO ANV15-51-53S1
    ACER NITRO ANV15-51-53S1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum