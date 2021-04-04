Sesten COVID-19'u tahmin edebilen mobil uygulama geliştirildi

Tam Boyutta Gör

Koronavirüs salgını 1 yıldan uzunca bir süredir devam ederken, hastalığı tespit edebilme konusunda henüz o kadar yol alınabilmiş değil. Zira COVID-19'un neden olduğu semptomlar kişiden kişiye farklılık gösterirken, birçok kişi ise semptom dahi göstermemekte. Bu nedenle bazı sağlık teknolojileri şirketleri de akciğer görüntüsü, ses ve öksürük gibi verileri kullanarak COVID-19'u tahmin etmeye yönelik basit çözümler geliştiriyor.

İlginizi Çekebilir

Yeni vaka sayısı az da olsa düştü (26 Haziran)

Ayrıca Bkz. "Facebook'ta dev veri sızıntısı: 19 milyon Türk Facebook kullanıcısının kişisel verileri internete saçıldı!"

Bunlardan sonuncusu ise Vocalis isimli bir şirketin geliştirmiş olduğu yapay zeka destekli uygulama oldu. Uygulama, sesi kullanarak birinin COVID-19'a enfekte olup olmadığını tahmin edebiliyor.

Tam Boyutta Gör

Koronavirüsü %80 doğru tahmin edebiliyor

Bir ses örneğinden 512 özellik çıkartan ve bunu görüntüye döken uygulama, yapay zeka yardımıyla bu görüntüden ateş, baş ağrısı ve nefes darlığı gibi vokal biyobelirteçleri tanımlayarak koronavirüsü tahmin etmeye çalışıyor.

Farklı farklı dilleri konuşan 275.000'den fazla kişinin sesiyle eğitilen algoritma koronavirüsü tahmin etme konusunda oldukça başarılı. Öyle ki birçoğu semptom göstermeyen 2000 koronavirüs vakası üzerinde yapılan araştırmada, algoritma COVID-19'u tespit etmede %81.2 oranında başarılı oldu. Algoritmanın hastalığı doğru tespit etmedeki başarısını geliştirmek isteyen şirket, uygulamayı ticarileştirmek ve daha fazla bölge için kullanılabilir hale getirmek istiyor.

https://thenextweb.com/neural/2021/04/02/this-ai-powered-app-detects-covid-19-using-just-your-voice-with-80-accuracy/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.