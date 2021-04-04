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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sesten COVID-19'u tahmin edebilen mobil uygulama geliştirildi

    Koronavirüsü tahmin edebilen uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Yeni geliştirilen uygulama, sesi analiz ederek bir kişinin COVID-19'a enfekte olup olmadığını tahmin edebiliyor.
    04 Nisan 2021, 21:30 (1 hf.)
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    Mobil Uygulamalar
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Sesten COVID-19'u tahmin edebilen mobil uygulama geliştirildi
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    Koronavirüs salgını 1 yıldan uzunca bir süredir devam ederken, hastalığı tespit edebilme konusunda henüz o kadar yol alınabilmiş değil. Zira COVID-19'un neden olduğu semptomlar kişiden kişiye farklılık gösterirken, birçok kişi ise semptom dahi göstermemekte. Bu nedenle bazı sağlık teknolojileri şirketleri de akciğer görüntüsü, ses ve öksürük gibi verileri kullanarak COVID-19'u tahmin etmeye yönelik basit çözümler geliştiriyor.

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    Bunlardan sonuncusu ise Vocalis isimli bir şirketin geliştirmiş olduğu yapay zeka destekli uygulama oldu. Uygulama, sesi kullanarak birinin COVID-19'a enfekte olup olmadığını tahmin edebiliyor. 

    Sesten COVID-19'u tahmin edebilen mobil uygulama geliştirildi
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    Koronavirüsü %80 doğru tahmin edebiliyor

    Bir ses örneğinden 512 özellik çıkartan ve bunu görüntüye döken uygulama, yapay zeka yardımıyla bu görüntüden ateş, baş ağrısı ve nefes darlığı gibi vokal biyobelirteçleri tanımlayarak koronavirüsü tahmin etmeye çalışıyor.

    Farklı farklı dilleri konuşan 275.000'den fazla kişinin sesiyle eğitilen algoritma koronavirüsü tahmin etme konusunda oldukça başarılı. Öyle ki birçoğu semptom göstermeyen 2000 koronavirüs vakası üzerinde yapılan araştırmada, algoritma COVID-19'u tespit etmede %81.2 oranında başarılı oldu. Algoritmanın hastalığı doğru tespit etmedeki başarısını geliştirmek isteyen şirket, uygulamayı ticarileştirmek ve daha fazla bölge için kullanılabilir hale getirmek istiyor.



    https://thenextweb.com/neural/2021/04/02/this-ai-powered-app-detects-covid-19-using-just-your-voice-with-80-accuracy/
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    Bloodin 1 gün önce

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Jon_Kar
    Boş adam yorumu. Boş iş dediğin ilerideki hastalıklarda da kullanılabilecek mükemmel bir yöntem. Ulan adamlar sesinden teşhis imkanı sunmuş gelmiş boş iş diyor. Yazık ya.
    Boş adam yorumu. Boş iş dediğin ilerideki hastalıklarda da kullanılabilecek mükemmel bir yöntem. Ulan adamlar sesinden teşhis imkanı sunmuş gelmiş boş iş diyor....
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    Yanıtla +12
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    Jon_Kar 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kardeşim boş işlerle uğraşmayın daha fazla aşı fabrikası falan kurun daha fazla aşı üretin tüm dünyada millet aşı bekliyor.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    The Imp (- ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    [color=#000000]"At the end of this project, researchers found that the algorithm was 81.2% accurate in detecting COVID-19 — a lot of them being asymptomatic patients."

    [color=#000000]İstatistikten bahsederken sadece bu cümleyi kurmuşlar. Bu tek başına bir şey ifade etmiyor açıkçası. Eğer false positive, false negative sayılarını falan paylaşsalar daha çok güven kazanırdı. Bilimsel verileri transparan şekilde paylaşmıyorsan, yüksek sayıları öne çıkarıp kendi istediğin yönde hikaye yazmak çok basit.
    [color=#000000]"At the end of this project, researchers found that the algorithm was 81.2% accurate in detecting COVID-19 — a lot of them being asymptomatic pat...
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    01001101 (- -) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu yapay zeka uygulaması haberlerinin tamamına yakını yalan dolan. nerde prim yapmaya çalışan bi akademisyen var hemen uydurma bi yazılım yapıp basına veriyor. tüm dünyada düzen bu şu anda.
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    C Cimbomua28 15 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    https://aylink.co/9G4ere
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    S sumerler19 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yok bide göz sinyallerimizdende anlasınlar
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    por favor (ssena arıkuşu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yalan yanlış şeyler bunlar.
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    M mrspotter 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Çok zor ama böyle bir teknoloji mümkünse epey iyi olur
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    M mavitonunda 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    App store fiyatı 100 dolar olarak çıkar artık
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    M mekanikk.g 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Neden gömüyorsunuz ki. Eğer başarılı olabiliyorsa çok iyi bir şey
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    V Venomm88 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Covid ile sesin ne bağlantısı olduğunu anlamadım.
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    F Firatkaptan 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Gerçekse ayakta alkışlanacak buluş
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    joven ( joven) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İyiden iyiye saçmaladılar hava tahminimi bu yani kadar rezillik olamaz sağlığın tahmini olamaz.
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