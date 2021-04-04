Sesten COVID-19'u tahmin edebilen mobil uygulama geliştirildi

Koronavirüs salgını 1 yıldan uzunca bir süredir devam ederken, hastalığı tespit edebilme konusunda henüz o kadar yol alınabilmiş değil. Zira COVID-19'un neden olduğu semptomlar kişiden kişiye farklılık gösterirken, birçok kişi ise semptom dahi göstermemekte. Bu nedenle bazı sağlık teknolojileri şirketleri de akciğer görüntüsü, ses ve öksürük gibi verileri kullanarak COVID-19'u tahmin etmeye yönelik basit çözümler geliştiriyor.İlginizi Çekebilir Yeni vaka sayısı az da olsa düştü (26 Haziran)
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Bunlardan sonuncusu ise Vocalis isimli bir şirketin geliştirmiş olduğu yapay zeka destekli uygulama oldu. Uygulama, sesi kullanarak birinin COVID-19'a enfekte olup olmadığını tahmin edebiliyor.
Koronavirüsü %80 doğru tahmin edebiliyor
Bir ses örneğinden 512 özellik çıkartan ve bunu görüntüye döken uygulama, yapay zeka yardımıyla bu görüntüden ateş, baş ağrısı ve nefes darlığı gibi vokal biyobelirteçleri tanımlayarak koronavirüsü tahmin etmeye çalışıyor.
Farklı farklı dilleri konuşan 275.000'den fazla kişinin sesiyle eğitilen algoritma koronavirüsü tahmin etme konusunda oldukça başarılı. Öyle ki birçoğu semptom göstermeyen 2000 koronavirüs vakası üzerinde yapılan araştırmada, algoritma COVID-19'u tespit etmede %81.2 oranında başarılı oldu. Algoritmanın hastalığı doğru tespit etmedeki başarısını geliştirmek isteyen şirket, uygulamayı ticarileştirmek ve daha fazla bölge için kullanılabilir hale getirmek istiyor.
https://thenextweb.com/neural/2021/04/02/this-ai-powered-app-detects-covid-19-using-just-your-voice-with-80-accuracy/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
[color=#000000]İstatistikten bahsederken sadece bu cümleyi kurmuşlar. Bu tek başına bir şey ifade etmiyor açıkçası. Eğer false positive, false negative sayılarını falan paylaşsalar daha çok güven kazanırdı. Bilimsel verileri transparan şekilde paylaşmıyorsan, yüksek sayıları öne çıkarıp kendi istediğin yönde hikaye yazmak çok basit.