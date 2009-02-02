Sevgililer gününe özel hediye; Kalp biçiminde USB bellek

Tam Boyutta Gör

Sevgililer gününe sayılı günler kala kız arkadaşına hediye araştıranlar için farklı alternatifler internet sitelerinde mantar gibi türemeye başladı. Bunlardan birisi de kalp biçiminde USB bellek.



4.6 x 4.2 x 1.3 cm boyutlara ve sadece 64.2 gram ağırlığa sahip USB bellek, özel zinciri sayesinde boyuna asılabiliyor. Böylece özel dosyalarınız her an yanınızda oluyor. Saniyede 6 MB veri aktarımı yapabilen bellek 4 GB kapasite sunuyor ve Windows 2000 / XP / Vista işletim sistemleriyle tam uyumlu çalışıyor. Paslanmaz çelik bir kutu içerisinde satılan belleğin fiyatı gözleri korkutmasın: Sadece 15$

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