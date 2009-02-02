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Sevgililer gününe özel hediye; Kalp biçiminde USB bellek

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,7b
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7
Diğer
knight
Haber Editörü
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Sevgililer gününe özel hediye; Kalp biçiminde USB bellek
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Sevgililer gününe sayılı günler kala kız arkadaşına hediye araştıranlar için farklı alternatifler internet sitelerinde mantar gibi türemeye başladı. Bunlardan birisi de kalp biçiminde USB bellek.

4.6 x 4.2 x 1.3 cm boyutlara ve sadece 64.2 gram ağırlığa sahip USB bellek, özel zinciri sayesinde boyuna asılabiliyor. Böylece özel dosyalarınız her an yanınızda oluyor. Saniyede 6 MB veri aktarımı yapabilen bellek 4 GB kapasite sunuyor ve Windows 2000 / XP / Vista işletim sistemleriyle tam uyumlu çalışıyor. Paslanmaz çelik bir kutu içerisinde satılan belleğin fiyatı gözleri korkutmasın: Sadece 15$

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Alperingo 10 yıl
Farklı birşey.Düşünülebilir.
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EhrimeN 10 yıl
O kadar çeşit varken, bu enteresan.


Bunu sevgiliye almak içinde teknolojiye duyarlı olması lazım biraz, nerdeee.
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dreamboat 10 yıl
Ahh Sevgilim Teknolojiden azcık anlasaydı alırdım belki bunu daha bilgisayarda oyun yükleyemiyo.(aman duymasın) xD
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max975 10 yıl
aevgili bilgisayar hastası olacak ki!!!!
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HydroAcidX 10 yıl
İlla bilgisayar hastası olmaya gerek yok, Usb bellekler artık günümüzün ihtiyacı. Kalp şeklinde olması daha bi anlamlı olmuş
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justbejust 10 yıl
sevgili IT işindeyse veya casussa işe yarayabilir.
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HiqhVoLtaqe 10 yıl
Kim bunu sevgilisine alırki
söylesenize
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