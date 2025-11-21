Giriş
    Sevilen aksiyon dizisi 24'ün devamı geliyor; Bu kez film olabilir

    2000'lerin başında ülkemizde de epey popüler olan aksiyon dizisi 24, yıllar sonra geri dönüyor. Dizinin yapımcıları, Jack Bauer'in maceralarını anlatacak yeni bir proje üzerinde çalışıyor.

    2000'lerin sevilen aksiyon dizisi 24'ün devam projesi geliyor Tam Boyutta Gör
    2001-2010 yılları arasında dokuz sezon boyunca yayınlanan ve yayınlandığı dönemde büyük ses getiren aksiyon dizisi 24, sonraki yıllarda çeşitli devam projeleriyle ekranlara gelmiş olsa da hiçbir zaman aynı etkiyi yaratamadı. Ancak orijinal dizinin hâlâ sağlam bir hayran kitlesi olması, bu seriyi bir şekilde hayatta tutmaya devam ediyor. Nitekim şimdi yeni bir 24 projesi hazırlanıyor.

    Justin Wikes, Yeni Bir 24 Projesi Üzerinde Çalışıldığını Doğruladı

    24 serisinin ve ana karakteri Jack Bauer'in yeni bir filmle ekranlara dönebileceği bir süredir konuşuluyordu ama şu ana kadar somut bir açıklama yoktu. O açıklama dün Justin Wilkes'ten geldi. Serinin haklarını kontrol eden Imagine Entertainment'ın ortaklarından olan Wilkes, 24'ü geri döndürmek için doğru zamanın geldiğini ifade etti ve ekledi: "Dünyanın Jack Bauer'e ihtiyacı var."

    Justin Wilkes, bu yeni projenin bir film mi yoksa dizi mi olacağı konusunda herhangi bir şey söylemedi. Ancak geçtiğimiz aylarda gelen haberler, bir 24 filminin hazırlandığını söylüyordu. O haberler üzerine gelen bu açıklama, yeni projenin bir film olma ihtimalini kuvvetlendiriyor.

    Yirmi dört saatlik bir periyotta yaşananları gerçek zamanlı olarak ekrana taşıyan 24, CTU adlı güvenlik teşkilatında çalışan Özel Ajan Jack Bauer'e odaklanıyor. Dizinin; siyasi komplolar, uluslararası terör örgütleri, biyolojik saldırılar ve devlet içindeki gizli güç mücadeleleri gibi birbirine bağlı tehditlerin aynı anda ortaya çıktığı son derece gerilimli bir atmosferde geçiyor. Bu yüzden film formatında olacağı konuşulan yeni 24 projesinde de benzer temalar görmeyi bekleyebiliriz.

    Justin Wilkes, bu yeni projenin konusu hakkında herhangi bir detay vermemiş olsa da yaptığı açıklama Rusya-Ukrayan savaşı ve ABD ile Rusya arasında artan gerilim gibi konulara değinerek, işin daha uluslararası boyutunun hikâyede yer alabileceğinin sinyallerini verdi.

