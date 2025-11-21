Sevilen aksiyon dizisi 24'ün devamı geliyor; Bu kez film olabilir

Justin Wikes, Yeni Bir 24 Projesi Üzerinde Çalışıldığını Doğruladı
24 serisinin ve ana karakteri Jack Bauer'in yeni bir filmle ekranlara dönebileceği bir süredir konuşuluyordu ama şu ana kadar somut bir açıklama yoktu. O açıklama dün Justin Wilkes'ten geldi. Serinin haklarını kontrol eden Imagine Entertainment'ın ortaklarından olan Wilkes, 24'ü geri döndürmek için doğru zamanın geldiğini ifade etti ve ekledi: "Dünyanın Jack Bauer'e ihtiyacı var."
Justin Wilkes, bu yeni projenin bir film mi yoksa dizi mi olacağı konusunda herhangi bir şey söylemedi. Ancak geçtiğimiz aylarda gelen haberler, bir 24 filminin hazırlandığını söylüyordu. O haberler üzerine gelen bu açıklama, yeni projenin bir film olma ihtimalini kuvvetlendiriyor.
Yirmi dört saatlik bir periyotta yaşananları gerçek zamanlı olarak ekrana taşıyan 24, CTU adlı güvenlik teşkilatında çalışan Özel Ajan Jack Bauer'e odaklanıyor. Dizinin; siyasi komplolar, uluslararası terör örgütleri, biyolojik saldırılar ve devlet içindeki gizli güç mücadeleleri gibi birbirine bağlı tehditlerin aynı anda ortaya çıktığı son derece gerilimli bir atmosferde geçiyor. Bu yüzden film formatında olacağı konuşulan yeni 24 projesinde de benzer temalar görmeyi bekleyebiliriz.
Justin Wilkes, bu yeni projenin konusu hakkında herhangi bir detay vermemiş olsa da yaptığı açıklama Rusya-Ukrayan savaşı ve ABD ile Rusya arasında artan gerilim gibi konulara değinerek, işin daha uluslararası boyutunun hikâyede yer alabileceğinin sinyallerini verdi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: