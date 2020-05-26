Seyahat Kısıtlamasıyla İlgili Son Dakika

İçişleri Bakanlığından son dakika açıklaması! 14 Büyükşehirde uygulanan seyahat kısıtılamasına yönelik ek genelge yayınlayan içişleri bakanlığı, seyahat kısıtlamasının uzatıldığına ve hangi şehirleri kapsayacağına dair açıklamalarda bulundu. Covid-19 döneminde olağanüstü hal ile devam eden yasaklar ve yeni gündem başlıklarına dair bütün gelişmeleri Haber365 üzerinden alabilirsiniz.



14 Büyükşehir’de Giriş Çıkış Yasağı Ne Zaman Kalkıyor?



Pandeminin yaygınlaşmaması için uygulanan şehirlere giriş ve çıkış yasağı martın son haftasından itibaren, 31 il üzerinden yapılmaktaydı. Ancak son dönemde Covid-19 vakalarının düşmesi nedeniyle, hastalığın yaygın olduğu şehirler kısıtlamaya tabii tutuldu. 14 Büyükşehir ve Zonguldak dahil olmak üzere bu giriş çıkış yasaklarının ne zamana kadar süreceği ise merak konusu.



Son dakika gelişmeleri üzerinden yapılan son açıklama ve ek genelgeye göre 20 Mayıs ve 3 Haziran seyahat kısıtlamaları devam edecek. Seyahat kısıtlamalarına uymayan vatandaşlara ise para cezası uygulanarak, Türk ceza kanunu çerçevesinde adli işlemler uygulanabilecek. 15 gün sürecek olan giriş çıkış yasakları için yeni düzenlemeler ise 3 Haziran günü yeniden açıklanacak.



Bayram’da 81 İl’de Yasak Uygulanıyor!



Ramazan bayramıyla birlikte seyahatlerin kısıtlanması bütün şehirlerde uygulanacak. Son dakika gelişmesi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni genelge ile ilgili açıklamaları yayınlandı. Özel bir ihtiyaç olmadığı müddetçe vatandaşların şehirlerinden ayrılmamasını ön gören bilim kurulu, bayram dönemi boyunca sokağa çıkma yasağının da uygulanması için görüşmeleri tamamladı.

81 il üzerinden uygulanacak yasak, bu süreci takiben para cezası ve gerektiği takdirde tutuklama ile sonlanabilecektir. Yasakların dikkate alınarak, 20 Mayıs ve 3 Haziran’ı kapsayan genelgeye uygun davranılması gerektiği belirtilmiştir.



Bayram Sonrası 1. Dalga’nın Bitmesi Bekleniyor!



Türkiye’de pandemi nedeniyle hayatını kaybeden binlerce insandan sonra, ölüm sayıları ve vaka sayıları düşüşe geçti. Birinci dalganın bitmesiyle, bayram sonrasında yeni normallerin olacağı ve artık Covid-19 salgınına göre yaşamaya başlanılacağı bilim insanları tarafından tartışılıyor. Yasakların uygulanması ve vatandaşın yasaklara uyması durumunda salgının 1.dalgasının haziranın ilk haftası bitmesi ve Eylül’de ikinci dalganın gelmes olasılığına dair harekete geçilmesi üzerine toplantılar devam ediyor.



https://www.haber365.com.tr/son-dakika

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